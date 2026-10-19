Bao nhiêu trường đại học, cao đẳng, trung cấp đã và đang sáp nhập, sắp xếp từ 2026?

Chỉ tiêu cắt giảm đầu mối đến năm 2027

Quá trình rà soát, sắp xếp các trường đại học, cao đẳng và trung cấp công lập trong năm 2026 được triển khai đồng loạt nhằm thực hiện các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị cùng Nghị quyết số 105/NQ-CP (ngày 08/4/2026) và Nghị quyết số 221/NQ-CP (ngày 09/8/2026) của Chính phủ. Các cơ sở giáo dục công lập đều thuộc diện rà soát để tinh gọn mạng lưới, riêng đối với khối trường thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ sở thuộc lĩnh vực đặc thù, cơ quan có thẩm quyền sẽ xác định phạm vi và phương án tổ chức lại phù hợp theo quy định.

Đối với khối giáo dục đại học công lập, Chính phủ đã yêu cầu rà soát các trường thuộc diện quy hoạch để chuyển các trường đa ngành về Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hoặc địa phương quản lý, đồng thời hợp nhất các trường trên cùng địa bàn nhằm giảm tối thiểu 20% đầu mối trước ngày 1/4/2027.

Đối với khối giáo dục nghề nghiệp công lập, Nghị quyết số 221/NQ-CP đặt mục tiêu chuyển giao các trường trực thuộc bộ, ngành về địa phương và hợp nhất để giảm tối thiểu 30% tổng số cơ sở trên toàn quốc với mốc thời hạn trước ngày 1/10/2026. Tại cấp địa phương, theo định hướng tại Nghị quyết số 105/NQ-CP, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương duy trì tối đa 3 trường dạy nghề (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên), đồng thời rà soát để sáp nhập các trường trung cấp chưa tự chủ vào trường cao đẳng hoặc hợp nhất các trường có chức năng tương đồng trên địa bàn.

Lộ trình sắp xếp tại Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành trung ương

Tại Bộ GD&ĐT, theo Quyết định số 3013/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 16/10/2026, Bộ triển khai kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại 15 trường cao đẳng, trung cấp và 2 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Trong đó, 11 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã hoàn thành việc chuyển giao cơ quan chủ quản, bao gồm 3 trường (Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất và Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II) chuyển về Bộ Công an và 8 trường cao đẳng, trung cấp nhóm ngành xây dựng, cơ giới, lắp máy (như Lilama 2, Việt - Xô số 1, Xây dựng số 1, Xây dựng Nam Định...) bàn giao về UBND các địa phương quản lý.

Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương trong một giờ học ngoại khoá. Sắp tới trường sẽ sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trước 1/4/2027.

Sáu đơn vị còn lại được triển khai phương án sáp nhập, chuyển giao hoặc tổ chức lại ngay trong quý IV/2026 để hướng tới mục tiêu từ năm 2027, Bộ GD&ĐT không còn trực tiếp quản lý trường cao đẳng, trung cấp. Cụ thể, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM và Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM được đưa vào lộ trình sáp nhập vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Nha Trang và Trường ĐH Sư phạm TP. HCM. Trường ĐH Xây dựng Hà Nội tiếp nhận nguyên trạng Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học, đồng thời tiếp nhận Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội để thành lập Phân hiệu tại tỉnh Quảng Ninh. Riêng đối với danh mục 41 cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT, Bộ đang tổng hợp phương án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 1/4/2027, trong đó dự kiến giảm 5 cơ sở giáo dục đại học.

Bên cạnh Bộ GD&ĐT, trong năm 2026, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương đã ban hành quyết định sắp xếp cụ thể đối với 5 trường đại học, cao đẳng trực thuộc. Tại Bộ Tài chính, Trường ĐH Tài chính - Kế toán được tổ chức lại thành Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Marketing tại tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định 807/QĐ-TTg). Tại Bộ Tư pháp, Trường CĐ Luật miền Nam được sáp nhập vào Đại học Cần Thơ và Trường CĐ Luật miền Bắc sáp nhập vào Trường ĐH Khoa học thuộc Đại học Thái Nguyên (Quyết định 805 và 806/QĐ-TTg).

Bộ Công Thương thực hiện sáp nhập Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại vào Trường ĐH Điện lực (Quyết định 946/QĐ-TTg), còn Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáp nhập Trường CĐ Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ vào Trường CĐ Cơ điện Phú Thọ để thành lập Trường CĐ Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ. Cùng với đó, Bộ Y tế cũng đang thực hiện lộ trình sắp xếp nhằm giảm đầu mối các bệnh viện và cơ sở giáo dục đại học trực thuộc theo Nghị quyết số 221/NQ-CP.

Hàng loạt trường địa phương hợp nhất sau sáp nhập tỉnh

Ở khối địa phương, sau khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội, các tỉnh, thành phố đã đồng loạt công bố quyết định hoặc triển khai đề án thu gọn mạng lưới trường công lập trên địa bàn.

Ở bậc đại học, tại tỉnh Thanh Hóa, Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã chính thức sáp nhập nguyên trạng vào Trường ĐH Hồng Đức theo Quyết định số 1268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tại TP. Đà Nẵng (sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam), theo Đề án số 06/ĐA-UBND, thành phố đang triển khai thủ tục trình cấp có thẩm quyền chuyển Trường ĐH Quảng Nam thành trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng với lộ trình hoàn thành trước ngày 1/4/2027. Tại tỉnh Phú Thọ (sau khi hợp nhất Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình), phương án sắp xếp của tỉnh cũng đưa Trường CĐ Sư phạm Hòa Bình và bộ phận Sư phạm của Trường CĐ Vĩnh Phúc vào diện sáp nhập với Trường ĐH Hùng Vương.

Ở bậc cao đẳng và trung cấp, nhiều địa phương đã hoàn tất việc hợp nhất ngang để giảm mạnh số lượng đầu mối. Tại TP. Hà Nội, theo Kế hoạch số 292/KH-UBND, thành phố thực hiện thu gọn từ 19 trường cao đẳng, trung cấp xuống còn 10 trường (8 trường cao đẳng, 2 trường trung cấp) thông qua việc giữ nguyên 5 trường và hợp nhất 14 trường còn lại thành 5 trường cao đẳng.

Tại Bắc Ninh, 10 trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn đã được sắp xếp, tổ chức lại xuống còn 4 trường. Tại Cà Mau (sau khi hợp nhất Cà Mau và Bạc Liêu), 6 trường cao đẳng trước sắp xếp đã được tổ chức lại còn 2 trường. Tại Đà Nẵng, Trường CĐ Quảng Nam được sáp nhập vào Trường CĐ Đà Nẵng theo Quyết định số 2078/QĐ-BGDĐT.

Tại Phú Thọ, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 2700/QĐ-BGDĐT sáp nhập Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình và Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình vào Trường CĐ Nghề Sông Đà, đồng thời đổi tên thành Trường CĐ Công nghệ Hòa Bình. Các địa phương khác như Thanh Hóa, Ninh Bình và TP.HCM (sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng đang triển khai phương án sắp xếp lại hàng chục trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc.

Đối với khối đào tạo giáo viên, theo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm đến năm 2030, hệ thống cơ sở giáo dục đại học đào tạo giáo viên dự kiến có từ 48 đến 50 cơ sở (so với hiện trạng 103 cơ sở đào tạo giáo viên bao gồm cả các trường đại học, cao đẳng sư phạm và cao đẳng đa ngành), tiến tới không còn mô hình trường Cao đẳng Sư phạm độc lập.

Thông tin về chủ trương sắp xếp mạng lưới trường học, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, quá trình tái cấu trúc không thực hiện một cách cơ học mà hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh tự chủ và đổi mới quản trị nhà trường. Việc sắp xếp nhằm hình thành các cơ sở giáo dục có quy mô hợp lý, phát triển đa ngành, đủ năng lực cạnh tranh, từ đó nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả đầu tư công. Theo chỉ đạo tại các văn bản điều hành của Chính phủ và Bộ GD&ĐT, đối với các đơn vị chưa thuộc diện hợp nhất trong năm nay, các trường phải chủ động tự rà soát, cắt giảm các phòng ban, viện, trung tâm trung gian để tinh gọn bộ máy nội bộ. Quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, duy trì hoạt động đào tạo ổn định và thực hiện việc chuyển tiếp theo đúng quyết định của cơ quan có thẩm quyền.