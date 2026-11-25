Vissel Kobe nhận thất bại đầu tiên tại ACLE mùa này sau trận thua CAHN 1-3

Vissel Kobe nhận trận thua đầu tiên tại AFC Champions League Elite (ACLE) mùa này khi thất bại 1-3 trên sân Hàng Đẫy hôm 24/11. Sau trận, báo chí Nhật Bản tập trung phân tích những lỗ hổng ở hàng thủ đội khách và cách CAHN khai thác chúng.

Soccer King cho rằng Vissel Kobe không bắt được nhịp trận đấu, dù thoát thua sớm khi CAHN sút hỏng phạt đền. Đội khách để Stefan Mauk ghi bàn ngay trước giờ nghỉ, rồi nhận thêm bàn thua đầu hiệp hai. Eriki rút ngắn cách biệt ở phút 53, nhưng chỉ bốn phút sau, Brian Perea hoàn tất cú đúp, đưa CAHN dẫn 3-1. Vissel Kobe cũng gặp nhiều khó khăn trước những pha phản công của đội chủ nhà.

Kobe Shimbun, tờ báo địa phương theo sát đội bóng, điểm lại ba bàn thua của đội khách: bàn mở tỷ số cuối hiệp một, bàn thứ hai đầu hiệp hai và bàn thứ ba ngay sau khi Eriki ghi bàn. Nỗ lực rút ngắn cách biệt của tiền vệ người Brazil không giúp Vissel Kobe đổi chiều trận đấu.

Sponichi dẫn lời Eriki thừa nhận Vissel Kobe mắc những sai sót mà đội thường không gặp phải. Theo tờ báo, đội khách để Mauk dễ dàng xuyên phá ở bàn mở tỷ số, rồi mất tổ chức trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ ba.

Sponichi cũng đặt thất bại trước CAHN trong bối cảnh phong độ sa sút của Kobe: đội bóng trải qua 5 trận chính thức liên tiếp không thắng và thủng lưới 9 bàn. Những con số này khiến vấn đề phòng ngự trở thành mối lo lớn hơn một trận thua ở đấu trường châu lục.

Vissel Kobe thay 9 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận trước. Tuy nhiên, các bài tường thuật của Nhật Bản đều nhắc đến cách CAHN tận dụng khoảng trống và phản công hiệu quả. Ba bàn thắng của đội chủ nhà đến trong vòng 12 phút, từ phút 45 đến 57.