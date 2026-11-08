Báo Nhân Dân và Tân Hoa xã tăng cường hợp tác trong kỷ nguyên AI

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh trao tặng phẩm lưu niệm cho Xã trưởng Phó Hoa. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Trong thời gian tham dự Hội nghị thượng đỉnh Truyền thông thế giới lần thứ 7 tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, sáng 8/11, tại trụ sở Tân Hoa xã, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã có cuộc hội kiến với đồng chí Phó Hoa, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Xã trưởng Tân Hoa xã.

Phát biểu ý kiến tại cuộc hội kiến, đồng chí Phó Hoa nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao việc đồng chí Lê Quốc Minh tham dự Hội nghị thượng đỉnh Truyền thông thế giới theo lời mời của Tân Hoa xã, đóng góp thiết thực và quan trọng vào thành công của sự kiện hợp tác truyền thông hàng đầu thế giới, cũng như thúc đẩy hợp tác báo chí, truyền thông quốc tế trong kỷ nguyên AI.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam và vai trò của các cơ quan báo chí chính thống hai nước trong việc tuyên truyền tích cực về truyền thống hữu nghị và thành quả hợp tác thiết thực giữa hai nước, đồng chí Phó Hoa mong muốn hai đơn vị tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong sử dụng công nghệ hiện đại; hỗ trợ cơ quan thường trú và phóng viên thường trú của nhau tại địa bàn có môi trường tác nghiệp thuận lợi...

Quang cảnh cuộc hội kiến. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Về phần mình, đồng chí Lê Quốc Minh nhiệt liệt chúc mừng Tân Hoa xã kỷ niệm 95 năm thành lập và tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Truyền thông thế giới lần thứ 7; khẳng định, Báo Nhân Dân và Tân Hoa xã duy trì mối liên hệ, giao lưu và hợp tác lâu năm, sau khi hai bên ký Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, quan hệ giữa hai bên càng trở nên mật thiết, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền sâu rộng về quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho việc chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong thời đại mới theo định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Giới thiệu với đồng chí Phó Hoa về những bước chuyển mình và đổi mới của Báo Nhân Dân và báo chí Việt Nam trong thời gian qua, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, Báo Nhân Dân đã chuyển từ một tờ báo truyền thống sang cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại, không ngừng đổi mới sáng tạo với nhiều sản phẩm truyền thông độc đáo, xứng đáng với vai trò dẫn dắt hệ thống báo Đảng và nền báo chí Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, lãnh đạo Báo Nhân Dân và Tân Hoa xã nhất trí sẽ tăng cường hơn nữa sự giao lưu, hợp tác giữa hai bên thông qua việc đẩy mạnh trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm làm báo trong điều kiện hiện nay, nhất là những cách làm sáng tạo trong sử dụng công nghệ số, AI nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thông, phục vụ tốt hơn công chúng trong nước và quốc tế.

Đồng chí Lê Quốc Minh và Đại sứ Phạm Thanh Bình cùng đại diện Báo Nhân Dân, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm bên Tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán.

* Trong thời gian tham dự Hội nghị thượng đỉnh Truyền thông thế giới lần thứ 7, đồng chí Lê Quốc Minh và Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân cũng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, trao đổi ý kiến với Đại sứ Phạm Thanh Bình và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán về tình hình phát triển báo chí trong nước, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc cũng như vai trò của báo chí trong việc xây dựng nền tảng xã hội vững chắc cho sự phát triển của quan hệ song phương.