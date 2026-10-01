Báo Nhân Dân và Meta thúc đẩy hợp tác báo chí truyền thông trong kỷ nguyên số

Hai bên hứa hẹn nhiều triển hợp hợp tác trong báo chí và truyền thông những sự kiện lớn của Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Buổi làm việc đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xác lập khung hợp tác giữa một cơ quan báo chí chủ lực của Đảng và Nhà nước Việt Nam với một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận sâu rộng về các phương hướng hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo vệ bản quyền báo chí và trí tuệ, cũng như đồng hành cùng các sự kiện tầm vóc quốc gia.

Bà Kaiya Waddell, Giám đốc bộ phận Chính phủ và tác động xã hội, Khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết: Trong quá trình làm việc với các bộ, ngành của Việt Nam, Meta đang tìm hiểu những ưu tiên trong thời gian tới, trong đó có các lĩnh vực như du lịch, văn hóa, di sản và những hoạt động gắn với việc quảng bá hình ảnh, giá trị của Việt Nam.

Bà Kaiya Waddell cũng khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi với Bộ Ngoại giao về các chương trình và cơ hội hợp tác trong năm tới, qua đó xác định những lĩnh vực mà doanh nghiệp có thể tiếp tục đóng góp và đồng hành với Việt Nam.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh một trong những nội dung nổi bật là sự đồng hành chặt chẽ trong các chiến dịch truyền thông lớn, tiêu biểu là Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hướng tới sự kiện quốc tế APEC 2027, Báo Nhân Dân chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan để xây dựng trang thông tin đa ngôn ngữ nhằm cung cấp bức tranh toàn diện về đất nước, con người và tiềm năng phát triển của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đồng hành cùng tiến trình này, Meta cam kết cung cấp các giải pháp kỹ thuật và tối ưu hóa khả năng truyền tải, giúp các thông điệp chính thống được lan tỏa rộng rãi và hiệu quả trên nền tảng xuyên biên giới.

Bên cạnh công tác truyền thông sự kiện, hai bên đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực công nghệ cho đội ngũ làm báo trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng Biên tâp Lê Quốc Minh chia sẻ: Hội Nhà báo Việt Nam đã triển khai nhiều sáng kiến tiên phong như ban hành Bộ quy tắc 10 điểm hướng dẫn ứng dụng AI trong tòa soạn, phối hợp với Hiệp hội báo chí thế giới (WAN-IFRA) tổ chức diễn đàn quy tụ hơn 200 phóng viên, biên tập viên của các tòa soạn báo, đồng thời đặt mục tiêu đào tạo AI cho 10.000 nhà báo trên toàn quốc.

Đánh giá cao những nỗ lực này, Meta cam kết phối hợp tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu về tối ưu hóa nội dung, đồng thời duy trì kênh hỗ trợ kỹ thuật 24/7 nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc vận hành cho các cơ quan báo chí.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, vấn đề bảo vệ sở hữu trí tuệ và bản quyền tác phẩm báo chí trên không gian mạng cũng trở thành thách thức được đề cập trong buổi làm việc.

Hiện này, thực trạng cho thấy các nội dung chất lượng cao như bài viết, video hay podcast thường xuyên bị xâm phạm bản quyền, gây tổn hại nghiêm trọng đến nguồn lực đầu tư của các báo chính thống.

Phân tích sâu hơn về vấn đề này, đại diện Meta chỉ ra tính chất phức tạp của các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ xuyên biên giới và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp đa bên giữa nền tảng, cơ quan điều tra và các chuyên gia pháp lý.

Cuộc trao đổi cũng mở ra nhiều phương hướng hợp tác trong việc lan tỏa nội dung tích cực và bảo vệ thế hệ trẻ trên môi trường số. Nhân dịp này, Báo Nhân Dân chia sẻ những kinh nghiệm đổi mới sáng tạo trong việc kết hợp giữa báo in truyền thống với công nghệ hiện đại, kết hợp tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô lớn thu hút đông đảo thanh thiếu niên.

Về phần mình, Meta khẳng định sẽ hỗ trợ xác minh Tích xanh cho các tài khoản báo chí chính thống, chia sẻ kỹ năng sáng tạo nội dung thu hút độc giả trẻ, đồng thời phối hợp triển khai các công cụ an toàn như tính năng Tài khoản cho người dùng vị thành niên hay chiến dịch “Bạn không một mình” hợp tác với Bộ Công an để bảo vệ người dùng nhỏ tuổi trên mạng xã hội.

Một số hình ảnh của buổi làm việc:

(Ảnh: THẾ ĐẠI)