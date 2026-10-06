Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng lãnh đạo các ban, đơn vị của Báo Nhân Dân đã tiếp đoàn lãnh đạo Tập đoàn Google.

Đoàn Google gồm các lãnh đạo cấp cao phụ trách chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ, hạ tầng và phát triển nhân sự.

Ông Bart Higgins, đồng Giám đốc Sáng tạo của Future Perfect X, đại diện đoàn Google cho biết, chuyến công tác nhằm tìm hiểu sâu hơn về Việt Nam, từ văn hóa, con người đến nhịp độ phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời lắng nghe những kinh nghiệm, sáng kiến đang góp phần tạo nên sức bật mới của đất nước.

Đánh giá cao tốc độ phát triển của Việt Nam, các thành viên đoàn Google đặc biệt quan tâm đến vai trò của thế hệ trẻ, sự thay đổi trong hành vi tiếp nhận thông tin, cũng như cách Báo Nhân Dân thúc đẩy đổi mới, xây dựng niềm tin và ứng dụng công nghệ trong hoạt động báo chí.

Trao đổi với đoàn, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết Báo Nhân Dân đang đẩy mạnh đầu tư cho các nền tảng số, đồng thời xác định AI là một trong những trụ cột quan trọng trong quá trình đổi mới tòa soạn.

Đổi mới cách chuyển tải để gần hơn với công chúng trẻ

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, sự phát triển của mạng xã hội đang làm thay đổi mạnh mẽ cách công chúng, nhất là giới trẻ, tiếp cận thông tin. Trong bối cảnh đó, báo chí cần giữ vững những giá trị và thông điệp cốt lõi, nhưng phải đổi mới phương thức thể hiện để phù hợp hơn với nhu cầu của độc giả.

Báo Nhân Dân thời gian qua đã tăng cường sản xuất các sản phẩm số, video, nội dung ngắn và mở rộng hiện diện trên những nền tảng phù hợp. Quá trình đổi mới phương thức chuyển tải luôn gắn với yêu cầu bảo đảm thông tin chính xác, đáng tin cậy, đồng thời tạo được sức hấp dẫn đối với công chúng.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh chia sẻ tại buổi làm việc.

Một trong những nội dung được đoàn Google quan tâm là cách Báo Nhân Dân kết hợp báo in truyền thống với công nghệ và trải nghiệm tương tác. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Báo Nhân Dân thực hiện phụ san panorama, cho phép độc giả ghép các trang báo thành bức tranh toàn cảnh, đồng thời sử dụng điện thoại để trải nghiệm các nội dung tương tác.

Cách tiếp cận này tiếp tục được phát triển trong nhiều sản phẩm truyền thông đặc biệt gắn với những sự kiện lớn của đất nước, như ấn phẩm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; triển lãm “Rạng rỡ tên Người”; phụ san đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”.

Các sản phẩm chú trọng kết hợp nội dung báo chí với thiết kế trực quan, công nghệ và trải nghiệm tương tác, qua đó đưa những chủ đề lịch sử, văn hóa và chính trị đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh chia sẻ về phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025).

Trước câu hỏi của đại diện Google về khả năng tạo sức hấp dẫn mới cho báo in trong quá trình chuyển đổi số, đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng việc kết hợp công nghệ với một sản phẩm hữu hình mà độc giả có thể cầm trên tay tạo nên trải nghiệm khác biệt. Cách làm này cũng cho thấy báo in và công nghệ không nhất thiết đối lập, mà có thể bổ trợ cho nhau để mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Các thành viên đoàn Google bày tỏ ấn tượng với những ý tưởng sáng tạo và cách thử nghiệm các định dạng mới của Báo Nhân Dân. Theo đại diện đoàn, trong bối cảnh báo chí truyền thống đứng trước nhiều thách thức trong việc duy trì sự quan tâm của công chúng, việc kết hợp nhiều loại hình và phương thức truyền tải là một kinh nghiệm đáng chú ý.

Đặt chất lượng thông tin và con người ở trung tâm

Tại buổi làm việc, đại diện Google cũng trao đổi về bài toán duy trì niềm tin của công chúng trong khi vẫn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về tốc độ thông tin.

Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, môi trường mạng xã hội mang lại nguồn thông tin phong phú nhưng đồng thời làm gia tăng nguy cơ xuất hiện thông tin sai lệch, tin giả. Điều này đặt ra yêu cầu đối với báo chí chính thống phải tiếp tục nâng cao chất lượng, tính xác thực và khả năng cung cấp những thông tin tin cậy, hữu ích cho người dân.

Đối với tin tức thời sự, Báo Nhân Dân đang vận dụng các cách tiếp cận web-first, social-first và mobile-first, ưu tiên đưa thông tin nhanh chóng tới công chúng trên các nền tảng số. Trong khi đó, báo in tập trung nhiều hơn vào các bài viết chuyên sâu, phóng sự, điều tra và những câu chuyện có giá trị lâu dài, thay vì chạy theo tốc độ của dòng tin tức.

Các đại biểu của Đoàn lãnh đạo Tập đoàn Google tham dự buổi làm việc.

AI cũng là một trong những nội dung trọng tâm được hai bên trao đổi. Báo Nhân Dân đặt mục tiêu từng bước xây dựng mô hình tòa soạn AI-native, trong đó thử nghiệm các công cụ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phóng viên thu thập, xử lý thông tin cũng như vận hành hệ thống quản trị nội dung.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, việc ứng dụng AI cần đi cùng quá trình đào tạo nguồn nhân lực và các cơ chế kiểm chứng thông tin. Công nghệ có thể hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động, song con người và chất lượng thông tin vẫn phải giữ vai trò trung tâm trong hoạt động báo chí.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ mong muốn Google tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời nghiên cứu các hướng hợp tác với Báo Nhân Dân trong lĩnh vực báo chí, đào tạo chuyên môn, công nghệ và thử nghiệm các sản phẩm mới.