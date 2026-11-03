Báo Nhân Dân trao kinh phí cho hộ khó khăn về nhà ở tại xã Bom Bo

Lãnh đạo Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam và Đảng ủy xã Bom Bo trao số tiền 100 triệu đồng cho bà Thị Gái.

Gia đình bà Thị Gái là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại địa phương. Đặc biệt, bà có người con trai bị chậm phát triển trí tuệ, cần sự chăm sóc thường xuyên của người thân. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, việc có được một căn nhà kiên cố, ổn định là mong mỏi lớn của gia đình.

Tại buổi lễ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bom Bo Vũ Long Sơn đã thông tin về công tác chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và xây dựng nhà đại đoàn kết trên địa bàn. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm, đồng hành của Báo Nhân Dân và Công ty cổ phần Bất động sản Sơn Kim trong việc chung tay chăm lo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Nam Tư, Vụ trưởng, Trưởng Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam nhấn mạnh, hoạt động trao tặng kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia của các cơ quan, doanh nghiệp đối với cộng đồng. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giúp những hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Tại chương trình, Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam, lãnh đạo địa phương và đơn vị tài trợ trao 100 triệu đồng kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Thị Gái. Đây là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình từng bước hiện thực hóa ước mơ có được mái ấm ổn định, an tâm sinh hoạt và vươn lên trong cuộc sống.

Hoạt động trao tặng nhà đại đoàn kết tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng; góp phần chăm lo đời sống nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển, nghĩa tình.

Lãnh đạo Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam trao tặng thiết bị văn phòng cho xã Bom Bo.

Dịp này, Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam cũng trao tặng một bộ thiết bị văn phòng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bom Bo.