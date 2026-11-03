Báo Nhân Dân trao kinh phí cho hộ khó khăn về nhà ở tại Đồng Nai

Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền nam và lãnh đạo xã Bom Bo trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Thị Gái, xã Bom Bo (Ảnh: BÁ SƠN)

Kinh phí do Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền nam vận động Công ty cổ phần Bất động sản Sơn Kim trao tặng 100 triệu đồng.

Gia đình bà Thị Gái, ngụ thôn Bom Bo, xã Bom Bo là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại địa phương. Đặc biệt, gia đình có người con trai bị chậm phát triển trí tuệ, cần sự chăm sóc thường xuyên của người thân. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, việc có được một căn nhà kiên cố, ổn định là mong mỏi lớn của gia đình.

Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Long Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bom Bo đã thông tin về công tác chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và xây dựng nhà Đại đoàn kết trên địa bàn. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm, đồng hành của Báo Nhân Dân và Công ty cổ phần Bất động sản Sơn Kim trong việc chung tay chăm lo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam và lãnh đạo xã Bom Bo trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Thị Gái, xã Bom Bo. (Ảnh: BÁ SƠN)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Nam Tư, Vụ trưởng, Trưởng Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền nam nhấn mạnh, hoạt động trao tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia của các cơ quan, doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giúp những hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Tại chương trình, Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền nam, lãnh đạo địa phương và đơn vị tài trợ trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Thị Gái 100 triệu đồng. Đây là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình từng bước hiện thực hóa ước mơ có được mái ấm ổn định, an tâm sinh hoạt và vươn lên trong cuộc sống.

Xúc động trước sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị và nhà tài trợ, đại diện gia đình bà Thị Gái bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời cho biết đây là nguồn động viên rất lớn để gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hoạt động trao tặng nhà Đại đoàn kết tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng; góp phần chăm lo đời sống nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển, nghĩa tình.

Dịp này, Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền nam cũng trao tặng một bộ thiết bị văn phòng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bom Bo.