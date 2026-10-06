Báo Nhân Dân tổ chức chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

Các đại biểu dự lễ công bố chương trình "Chắp cánh tuổi thơ".

Chương trình sẽ diễn ra vào 16 giờ ngày 10/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, phường Từ Liêm, Hà Nội, dành cho thiếu nhi và các gia đình trên địa bàn Thủ đô.

Khơi gợi tình yêu văn hóa, nghệ thuật cho trẻ nhỏ

Lấy thiếu nhi làm trung tâm, chương trình kết nối âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và tương tác trong một câu chuyện xuyên suốt, giúp các em khám phá thế giới, cảm nhận những giá trị của gia đình, quê hương và có thêm động lực học tập, rèn luyện để thực hiện ước mơ. Được tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, “Chắp cánh tuổi thơ” góp thêm một không gian văn hóa dành cho thiếu nhi và gia đình, đưa những giá trị được gìn giữ, trao truyền đến với trẻ em bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi.

Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên phát biểu tại lễ công bố.

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh: “Chương trình đã được chúng tôi ấp ủ từ khoảng 2 năm nay. Trong thời gian qua, Báo Nhân Dân đã không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, qua đó phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, Báo cũng đã tổ chức thành công nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng, giàu tính biểu tượng và tạo được tiếng vang lớn. Những chương trình ấy không chỉ là nhịp cầu nối liền nghệ thuật với đời sống, mà còn là minh chứng cho sự dấn thân của tờ báo Đảng trong việc kiến tạo những không gian văn hóa ý nghĩa, lan tỏa tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc; thực hiện nhiệm vụ chính trị của một cơ quan báo Đảng, góp phần tích cực tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết phát triển văn hóa Việt Nam của Đảng cùng các chủ trương lớn của Nhà nước. Đây cũng là cách chúng tôi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, thu hút bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ đến với báo Đảng".

Phó Tổng Biên tập Quế Đình Nguyên khẳng định, việc tạo ra một không gian nghệ thuật riêng biệt như "Chắp cánh tuổi thơ" thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của một cơ quan báo chí chủ lực của Đảng trong việc đồng hành, chung tay cùng xã hội chăm lo, mang đến niềm vui, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho các em sau những giờ học nghiêm túc ở trường.

Sâu xa hơn, đó cũng là cơ hội để Báo Nhân Dân nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc tương lai của mình, nuôi dưỡng niềm vui đọc, khuyến khích các em đặt câu hỏi và khám phá từ sớm. Điều này góp phần mở rộng hiểu biết, bồi đắp nhân cách, đồng hành cùng các em trưởng thành và gắn kết bền chặt hơn với các ấn phẩm, nền tảng của báo Đảng.

"Với 'Chắp cánh tuổi thơ', chúng tôi mong rằng niềm vui từ sân khấu sẽ góp phần khơi gợi ở các em những khát khao, mơ ước, tinh thần ham học hỏi, thói quen chủ động tìm hiểu cuộc sống quanh mình, từ đó hình thành nên tình yêu bạn bè, nhà trường, xã hội và rộng hơn nữa là tình yêu, niềm tự hào về đất nước, Tổ quốc", Phó Tổng Biên tập Quế Đình Nguyên nhấn mạnh.

Được biết, đây sẽ là chương trình được tổ chức lâu dài của Báo Nhân Dân.

Cùng với chương trình, Báo Nhân Dân xây dựng trang thông tin dành riêng cho “Chắp cánh tuổi thơ” tại https://nhandan.vn/chapcanhtuoitho/, tạo thêm điểm kết nối giữa chương trình với khán giả nhỏ tuổi và các gia đình.

Nhà biên kịch Vũ Liêm, Giám đốc sáng tạo chia sẻ về chương trình.

Nhà biên kịch Vũ Liêm, Giám đốc sáng tạo chương trình cho biết, Ban tổ chức lựa chọn ngày diễn ra là 10/10 bởi vì đây là mốc thời gian lịch sử với rất nhiều hoạt động hướng về Hà Nội. Đó cũng là thời điểm tựu trường của mùa thu, gắn liền với tuổi thơ và ký ức của trẻ nhỏ.

Nhà biên kịch Vũ Liêm cho biết, Ban Tổ chức mong muốn tạo một sự kết nối đặc biệt giữa các thế hệ thông qua việc tạo dựng một ký ức cộng đồng, nơi các thế hệ thấu hiểu những trải nghiệm của nhau trong quá khứ và hiện tại.

Những không gian nghệ thuật phong phú dành cho trẻ nhỏ

Với hình tượng “Trang giấy diệu kỳ” làm ngôn ngữ sáng tạo xuyên suốt, chương trình bắt đầu từ một hình ảnh thân thuộc với trẻ em: trang giấy trắng bên bàn học. Từ những nét vẽ, nếp gấp và trí tưởng tượng, trang giấy lần lượt mở ra những thế giới mới, khi trở thành chiếc máy bay, khi hóa thành con thuyền, mang theo những ước mơ của trẻ nhỏ qua từng chặng hành trình.

Đồng hành cùng các em là hai nhân vật Sao Đỏ và Sao Băng, do Mạc Văn Khoa và Hoàng Kim Ngọc đảm nhận. Sao Đỏ là người anh ấm áp, hiểu biết; còn Sao Băng, từ sự rụt rè ban đầu, từng bước trở nên tự tin hơn qua mỗi trải nghiệm. Sự thay đổi của nhân vật góp phần thể hiện hành trình khám phá và trưởng thành của các em nhỏ.

Các nghệ sĩ nhí tại lễ công bố.

“Chắp cánh tuổi thơ” quy tụ các nghệ sĩ Hoàng Bách, LyLy, Izara Thiên Nga, Phương Thảo, cùng dàn nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương, Cao Phú Quý, Hạo Khang, Thiên Kim, Kim Cương, Moon Tân Anh, Lucy Trà My, Trung Hải, Long Nhật, Camy Khánh An, Tường Vy, Kent Nguyễn, Ngọc Diệp, Đỗ Nhật Anh, Trúc Anh, Gia Bảo và Thảo Chi. Tham gia biểu diễn có Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Cung Thiếu nhi Hà Nội, Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ và Đoàn nghệ thuật HT.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc và Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long sẽ giao lưu, tương tác cùng khán giả nhỏ tuổi với vai trò khách mời đặc biệt. Chương trình cũng có phần trình diễn và giao lưu của Nguyễn Ngọc Phát (Phát Freestyle), người bốn lần liên tiếp vô địch bóng đá nghệ thuật Việt Nam, từng lọt Top 10 thế giới năm 2018 và Top 3 châu Á. Câu chuyện theo đuổi đam mê của anh góp phần khơi gợi ở các em tinh thần kiên trì, ý chí rèn luyện để thực hiện ước mơ.

Nội dung nghệ thuật được cấu trúc thành ba chương: “Miền ký ức”, “Vườn rừng diệu kỳ” và “Bầu trời ước mơ”, tạo nên hành trình từ những giá trị nuôi dưỡng tuổi thơ, đến khám phá thế giới và nhận ra những điều mỗi em mong muốn thực hiện.

Chương 1 – “Miền ký ức” gợi lại tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam qua tình yêu thương và lời dạy của Bác Hồ, mái trường, khăn quàng đỏ, hạt gạo, cánh đồng và ký ức của cha mẹ, giúp các em cảm nhận tình yêu quê hương, đất nước từ những điều bình dị. Chương 2 – “Vườn rừng diệu kỳ” mở ra thế giới thiên nhiên đầy sắc màu: máy bay giấy hóa thành con thuyền, dải ngân hà thành dòng sông dẫn đến khu rừng của hoa lá, côn trùng và muông thú. Âm nhạc kết hợp xiếc, rối, mascot, vũ đạo và tương tác trực tiếp để các em cùng vận động, vui chơi, khám phá. Chương 3 – “Bầu trời ước mơ” chuyển từ khám phá “Thế giới có gì?” đến lựa chọn “Mình muốn làm điều gì?”. Với điểm tựa là gia đình, thầy cô và niềm tin vào bản thân, các em hiểu rằng ước mơ cần được nuôi dưỡng bằng học tập, rèn luyện và sự kiên trì mỗi ngày.

Điểm nhấn của “Chắp cánh tuổi thơ” là sự tham gia trực tiếp của khán giả nhỏ tuổi từ vị trí người xem trở thành một phần của hành trình nghệ thuật. Các em không chỉ theo dõi câu chuyện mà còn trực tiếp tương tác, vận động, khám phá và cùng tạo nên những khoảnh khắc quan trọng của chương trình.

Âm nhạc, hoạt cảnh, hình ảnh trình chiếu, xiếc, vũ đạo và đạo cụ được phối hợp để thể hiện sự chuyển đổi qua từng miền nghệ thuật. Hệ thống màn hình LED có khả năng tách, mở kết hợp bàn nâng giúp biến đổi không gian, tạo nên những màn xuất hiện bất ngờ của nghệ sĩ, nhân vật và đạo cụ. Chất liệu giấy, nét vẽ, nếp gấp và màu nước được khai thác xuyên suốt, đưa những hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ trở thành một thế giới sống động trên sân khấu.

Khép lại chương trình, những chiếc máy bay giấy do các em tự tay gấp được cùng nâng lên, hòa với hình ảnh những cánh bay trên sân khấu, tạo nên đại cảnh “Chắp cánh tuổi thơ”, gửi gắm niềm tin vào những ước mơ đang lớn lên mỗi ngày.

Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng.

Chia sẻ về phần nghệ thuật, Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng cho biết, khán giả thiếu nhi ngày nay đã thay đổi rất nhiều, nên khâu lựa chọn bài hát sao cho các em hào hứng tham gia và đáp ứng đúng mong ước của các khán giả nhỏ tuổi là một thử thách lớn bởi có nhiều tiêu chí cần cân nhắc.

Bên cạnh đó, khán giả không chỉ có các em nhỏ mà còn có cả các bậc phụ huynh đưa con đến tham gia và ngồi lại theo dõi. Vì vậy, phần âm nhạc của chương trình sẽ kết hợp các bài hát tuổi thơ của bố mẹ ngày xưa lẫn các bài hát thời hiện đại. Chương trình hứa hẹn mang đến nhiều màu sắc âm nhạc, với những bài hát được chắt lọc kỹ lưỡng qua nhiều năm nhằm đem lại tiếng cười sảng khoái, sự trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu thưởng thức của các con.

Tinh thần của hành trình khám phá còn được thể hiện trong thiết kế vé và trang thông tin riêng của chương trình. Tấm vé được thiết kế theo hình thức thẻ lên tàu, như một lời mời các em bước vào “Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ”.

Lễ công bố chương trình.

Trước giờ biểu diễn, khán giả nhỏ tuổi có thể đến sớm, tham gia hoạt động trải nghiệm “Hành trình tuổi thơ” tại sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Từ 14 giờ 30 -15 giờ 30, các em có thể khám phá ba trạm trải nghiệm: Trạm Báo Nhân Dân với các trò chơi, đố vui nhận quà và thử thách thắt khăn quàng; Vườn rừng diệu kỳ với không gian chụp ảnh mang sắc màu thiên nhiên và cổ tích; Ga Chắp cánh ước mơ, nơi các em viết điều ước, tự tay gấp máy bay giấy và tham gia các hoạt động tại gian hàng đồng hành. Những chiếc máy bay giấy sẽ được các em mang vào khán phòng để cùng góp phần tạo nên đại cảnh “cất cánh” cuối chương trình.

Vào 15 giờ 30, Cuộc diễu hành Cổ tích và Hoạt hình tiếp nối hành trình bằng tiếng trống lân rộn ràng cùng sự xuất hiện của các nhân vật cổ tích, hoạt hình và dàn nhân vật hóa trang ngộ nghĩnh. Các em được giao lưu, chụp ảnh và nhận những món quà bất ngờ trước khi bước vào chương trình nghệ thuật chính thức lúc 16 giờ.

Chương trình sẽ được livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Nhân Dân, đưa hành trình “Chắp cánh tuổi thơ” đến với đông đảo khán giả và các gia đình trên cả nước.

Chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” do Báo Nhân Dân tổ chức, đơn vị thực hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Sự kiện Tachudu sẽ diễn ra vào 16 giờ ngày 10/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, dành cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố Hà Nội và gia đình.

Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS); Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI; Thương hiệu NuVi thuộc công ty Nutifood; Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Chương trình được livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Nhân Dân.