Báo Nhân Dân ra mắt không gian nghệ thuật cộng đồng bên gốc đa hơn 300 tuổi

Với không gian sân khấu nằm ngay trong trụ sở Báo Nhân dân, nơi có cây đa cổ thụ hơn 300 năm tuổi, nhìn ra khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, công chúng đi dạo cuối tuần có thể tự do ghé thăm và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật hoàn toàn miễn phí. Mô hình biểu diễn cởi mở, tận dụng cảnh quan thiên nhiên sẵn có giúp xóa mờ khoảng cách giữa khán giả và nghệ sĩ.

Chương trình "Tán Đa" tối 19/9 mở đầu cho chuỗi hoạt động được định hướng trở thành một điểm hẹn văn hóa-sáng tạo, nơi âm nhạc, nghệ thuật và những chất liệu ký ức của Hà Nội được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi với thế hệ trẻ.

Chương trình kết hợp cùng chiến dịch "Rằm Rộ" để mang đến một chủ đề đặc biệt về mùa Trăng, đưa những chất liệu quen thuộc của Trung Thu Việt như tiếng trống hội, múa lân, đèn lồng, đầu sư tử và ký ức rước đèn vào không gian âm nhạc-nghệ thuật ngay giữa lòng phố cổ Hà Nội.

"Tán Đa" được xây dựng trong khoảng 75-90 phút, gồm nhiều lớp trải nghiệm nối tiếp nhau. Cùng với không khí Trung Thu với múa lân và phần trình diễn của nghệ sỹ nhí là những tiết mục âm nhạc mang màu sắc riêng của các nghệ sỹ trẻ: Đặng Kim Thiên Kim, Mạc Mai Sương, Tuấn Cry, Võ Thu Hà và nhóm nhạc 502 Ocean.

Chương trình "Tán Đa" tối 19/9 mở đầu cho chuỗi hoạt động được định hướng trở thành một điểm hẹn văn hóa-sáng tạo, nơi âm nhạc, nghệ thuật và những chất liệu ký ức của Hà Nội được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi với thế hệ trẻ.

Từ âm nhạc, nghệ thuật thị giác đến không gian dành cho cộng đồng, chương trình hướng tới tạo nên điểm gặp gỡ giữa di sản và đương đại, ký ức và sáng tạo, nghệ sỹ trẻ và công chúng.

Chương trình "Tán Đa" thu hút đông người dân và du khách đến thưởng thức các tiết mục nghệ thuật

Bên cạnh việc tạo ra một điểm hẹn mới cho công chúng, "Tán đa" còn hướng tới trở thành một sân khấu mở cho những nghệ sỹ, ban nhạc trẻ mang màu sắc riêng có cơ hội giới thiệu âm nhạc của mình đến nhiều khán giả hơn. Qua từng số, chương trình kỳ vọng góp phần giới thiệu những gương mặt mới, khuyến khích các màu sắc âm nhạc độc lập và tạo thêm cơ hội để tài năng trẻ được biểu diễn, được nhìn thấy và từng bước kết nối với công chúng./.