Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

Chiều 6/10, Báo Nhân Dân tổ chức lễ công bố chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” với chủ đề “Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ”.

Khơi dậy niềm ham hiểu biết qua nghệ thuật

Phát biểu tại lễ công bố, ông Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nhấn mạnh việc chăm lo cho thiếu nhi là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Theo ông Quế Đình Nguyên, bằng thế mạnh của báo chí, văn hóa và nghệ thuật, Báo Nhân Dân mong muốn góp thêm những sản phẩm lành mạnh, giàu tính giáo dục và nhân văn, phù hợp với nhu cầu và cách tiếp nhận của thiếu nhi.

“Với ‘Chắp cánh tuổi thơ’, chúng tôi mong rằng niềm vui từ sân khấu sẽ tiếp tục khơi gợi ở các em sự tò mò, tinh thần ham hiểu biết và thói quen chủ động tìm hiểu. Việc tạo ra một không gian nghệ thuật riêng biệt như ‘Chắp cánh tuổi thơ’ không chỉ nhằm mang đến niềm vui, mà sâu xa hơn, chính là cách Báo Nhân Dân nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc tương lai của mình”, ông Nguyên chia sẻ.

Báo Nhân Dân tổ chức lễ công bố chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” với chủ đề “Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ” chiều 6/10.

Lấy thiếu nhi làm trung tâm, “Chắp cánh tuổi thơ” kết nối âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và tương tác trong một câu chuyện xuyên suốt. Chương trình hướng tới giúp các em khám phá thế giới, cảm nhận những giá trị của gia đình, quê hương, đồng thời có thêm động lực học tập, rèn luyện để thực hiện ước mơ.

Được tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), chương trình góp thêm một không gian văn hóa dành cho thiếu nhi và gia đình, đưa những giá trị được gìn giữ, trao truyền đến với trẻ em bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi.

Hình tượng “Trang giấy diệu kỳ” được sử dụng làm ngôn ngữ sáng tạo xuyên suốt chương trình. Bắt đầu từ hình ảnh trang giấy trắng bên bàn học, những nét vẽ, nếp gấp và trí tưởng tượng lần lượt mở ra những thế giới mới. Trang giấy khi trở thành chiếc máy bay, khi hóa thành con thuyền, mang theo những ước mơ của trẻ nhỏ qua từng chặng hành trình.

Đồng hành cùng các em là hai nhân vật Sao Đỏ và Sao Băng, do Mạc Văn Khoa và Hoàng Kim Ngọc đảm nhận. Sao Đỏ là người anh ấm áp, hiểu biết; còn Sao Băng từ sự rụt rè ban đầu từng bước trở nên tự tin hơn qua mỗi trải nghiệm. Sự thay đổi của hai nhân vật góp phần thể hiện hành trình khám phá và trưởng thành của các em nhỏ.

Ông Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, phát biểu tại chương trình.

Nội dung chương trình được cấu trúc thành 3 chương: “Miền ký ức”, “Vườn rừng diệu kỳ” và “Bầu trời ước mơ”.

Chương 1 - “Miền ký ức” gợi lại tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam qua tình yêu thương và lời dạy của Bác Hồ, mái trường, khăn quàng đỏ, hạt gạo, cánh đồng và ký ức của cha mẹ. Qua đó, chương trình giúp các em cảm nhận tình yêu quê hương, đất nước từ những điều gần gũi.

Chương 2 - “Vườn rừng diệu kỳ” mở ra thế giới thiên nhiên đầy sắc màu. Máy bay giấy hóa thành con thuyền, dải ngân hà thành dòng sông dẫn đến khu rừng của hoa lá, côn trùng và muông thú. Âm nhạc kết hợp xiếc, rối, mascot, vũ đạo và tương tác trực tiếp để các em cùng vận động, vui chơi và khám phá.

Chương 3 - “Bầu trời ước mơ” chuyển từ câu hỏi “Thế giới có gì?” đến “Mình muốn làm điều gì?”. Với điểm tựa là gia đình, thầy cô và niềm tin vào bản thân, các em được gợi mở về việc nuôi dưỡng ước mơ bằng học tập, rèn luyện và sự kiên trì mỗi ngày.

Các nghệ sĩ nhí tham gia chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ”.

Quy tụ nhiều nghệ sĩ và các tiết mục tương tác

“Chắp cánh tuổi thơ” quy tụ các nghệ sĩ Hoàng Bách, LyLy, Izara Thiên Nga, Phương Thảo cùng các nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương, Cao Phú Quý, Hạo Khang, Thiên Kim, Kim Cương, Moon Tân Anh, Lucy Trà My, Trung Hải, Long Nhật, Camy Khánh An, Tường Vy, Kent Nguyễn, Ngọc Diệp, Đỗ Nhật Anh, Trúc Anh, Gia Bảo và Thảo Chi.

Tham gia biểu diễn còn có Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Cung Thiếu nhi Hà Nội, Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ và Đoàn nghệ thuật HT.

NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long sẽ giao lưu, tương tác cùng khán giả nhỏ tuổi với vai trò khách mời đặc biệt. Chương trình cũng có phần trình diễn và giao lưu của Nguyễn Ngọc Phát (Phát Freestyle), người bốn lần liên tiếp vô địch bóng đá nghệ thuật Việt Nam, từng lọt Top 10 thế giới năm 2018 và Top 3 châu Á. Câu chuyện theo đuổi đam mê của anh được đưa vào chương trình nhằm khơi gợi ở các em tinh thần kiên trì, ý chí rèn luyện để thực hiện ước mơ.

Đại biểu và các nghệ sĩ nhí chụp ảnh lưu niệm.

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia trực tiếp của khán giả nhỏ tuổi. Các em không chỉ theo dõi câu chuyện trên sân khấu mà còn tương tác, vận động, khám phá và góp phần tạo nên những khoảnh khắc của chương trình.

Âm nhạc, hoạt cảnh, hình ảnh trình chiếu, xiếc, vũ đạo và đạo cụ được phối hợp để tạo nên sự chuyển đổi qua từng không gian nghệ thuật. Hệ thống màn hình LED kết hợp bàn nâng giúp biến đổi sân khấu, tạo những màn xuất hiện của nghệ sĩ, nhân vật và đạo cụ. Chất liệu giấy, nét vẽ, nếp gấp và màu nước được khai thác xuyên suốt, biến những hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ thành thế giới sống động trên sân khấu.

Tinh thần của hành trình khám phá còn được thể hiện trong thiết kế vé và trang thông tin riêng của chương trình. Tấm vé được thiết kế theo hình thức thẻ lên tàu, như một lời mời các em bước vào “Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ”.

Cùng với đó, Báo Nhân Dân xây dựng trang thông tin dành riêng cho “Chắp cánh tuổi thơ” tại https://nhandan.vn/chapcanhtuoitho/, tạo thêm điểm kết nối giữa chương trình với khán giả nhỏ tuổi và các gia đình.

Trước giờ biểu diễn, từ 14h30 đến 15h30 ngày 10/10, khán giả nhỏ tuổi có thể tham gia hoạt động trải nghiệm “Hành trình tuổi thơ” tại sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Các em sẽ khám phá 3 trạm trải nghiệm gồm Trạm Báo Nhân Dân với các trò chơi, đố vui nhận quà và thử thách thắt khăn quàng; Vườn rừng diệu kỳ với không gian chụp ảnh mang sắc màu thiên nhiên, cổ tích; Ga Chắp cánh ước mơ, nơi các em viết điều ước, tự tay gấp máy bay giấy và tham gia các hoạt động tại gian hàng đồng hành.

Những chiếc máy bay giấy sau đó được các em mang vào khán phòng để cùng góp phần tạo nên đại cảnh cuối chương trình.

Vào 15h30, Cuộc diễu hành Cổ tích và Hoạt hình tiếp nối hành trình bằng tiếng trống lân cùng sự xuất hiện của các nhân vật cổ tích, hoạt hình và dàn nhân vật hóa trang. Các em có thể giao lưu, chụp ảnh và nhận quà trước khi bước vào chương trình nghệ thuật chính thức lúc 16h.

Khép lại chương trình, những chiếc máy bay giấy do các em tự tay gấp được cùng nâng lên, hòa với hình ảnh những cánh bay trên sân khấu, tạo nên đại cảnh “Chắp cánh tuổi thơ”, gửi gắm niềm tin vào những ước mơ đang lớn lên mỗi ngày.

Chương trình sẽ diễn ra lúc 16h ngày 10/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, phường Từ Liêm, Hà Nội, dành cho thiếu nhi và các gia đình trên địa bàn Thủ đô. Chương trình cũng được livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Nhân Dân, đưa “Chắp cánh tuổi thơ” đến với đông đảo khán giả và các gia đình trên cả nước.