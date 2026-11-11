Báo Nhân Dân có 3 tác phẩm giành Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc' lần thứ 17

Các đồng chí Hà Thị Nga, Lê Quốc Minh (lần lượt thứ 3 và 4 từ trái sang) trao giải A tặng các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Đến dự buổi lễ, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 17 được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam phát động nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Tính đến hết ngày 31/7/2026, hơn 2.700 tác phẩm từ hơn 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương đã tham dự giải; thuộc các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Từ đây, 116 tác phẩm lọt vào chung khảo giải báo chí.

Trên tinh thần công tâm, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn được 90 tác phẩm tiêu biểu để vinh danh.

Ban tổ chức trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Cụ thể, có 4 giải A, gồm: loạt 3 bài "Chuyện người gieo mầm tiếng Việt", tác giả Phạm Thị Thuận, đăng trên Báo Thế giới và Việt Nam; loạt 5 bài "Sức mạnh từ mái nhà chung", nhóm tác giả Trịnh Thị Tú Uyên, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Thị Nga, Đinh Tấn Thành, Đặng Thị Hạnh, Ngô Quang Hùng, đăng trên Báo điện tử Đại Đoàn Kết; "Gọi tên những vì sao đất nước", nhóm tác giả Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Thu Hòa, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Duy Quyền, Trần Đức Hưng, Hà Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Bích Ngọc-Kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam; Tọa đàm "Chung một cội nguồn", nhóm tác giả Đỗ Thành Tuyên, Chu Thị Phương Thảo, Nguyễn Thu Giang, Thục Thanh Thủy, Nguyễn Thị Điểm, Trần Văn Toản, Dương Thùy Linh.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã trao 15 giải B, 29 giải C và 42 giải Khuyến khích.

Trong số đó, Báo Nhân Dân giành 1 giải B với tác phẩm "Trả lại tên cho những liệt sĩ chưa xác định danh tính-Mệnh lệnh từ trái tim" của nhóm tác giả Trần Thanh Hải, Trịnh Sơn; 2 giải C với loạt bài 2 kỳ "Cuộc chiến xóa bỏ cây thuốc phiện" của tác giả Luyện Ngọc Tuấn và loạt 5 bài "Xây dựng 'Hệ miễn dịch số' trên trận địa tư tưởng" của nhóm tác giả Vũ Mai Hoàng, Phạm Thị Phong Điệp, Lê Phan Anh, Phạm Quang Huy.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) và nhóm tác giả Báo Nhân Dân đoạt giải C với loạt 5 bài "Xây dựng 'Hệ miễn dịch số' trên trận địa tư tưởng".

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Hà Thị Nga khẳng định: Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố có ý nghĩa chiến lược, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ truyền thống đoàn kết, mỗi người dân Việt Nam ở các vùng miền, dân tộc, tôn giáo hay nghề nghiệp khác nhau đều phát huy cội nguồn, chung ý chí, niềm tin, sức mạnh và khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Đồng chí Hà Thị Nga phát biểu tổng kết giải thưởng. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Sau 16 lần tổ chức, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật cả về số lượng và chất lượng. Các tác phẩm dự thi không chỉ phong phú về nội dung, mà còn thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo về hình thức, phản ánh một cách toàn diện về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhiều tác phẩm đã mạnh dạn đi vào những vấn đề lớn, cấp thiết của đất nước; nhiều tuyến bài đã tập trung khai thác về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội; trong đổi mới việc tập hợp, phản ánh kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031...

Ban tổ chức trao các giải B, C và Khuyến khích tặng các tác giả, nhóm tác giả tại buổi lễ. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả giành giải lần này, đồng chí Hà Thị Nga đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên tiếp tục đồng hành với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như các tổ chức thành viên tuyên truyền hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo chí cần phản ánh đậm nét hơn nữa nhịp sống của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo, đồng thời kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, lan tỏa thông điệp về sự hòa hợp, bao dung và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời phát hiện, phản ánh những bất cập từ thực tiễn, là cơ sở để Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện xã hội, đề xuất với Đảng, Nhà nước, bổ sung, điều chỉnh chính sách bảo đảm phù hợp, hiệu quả.