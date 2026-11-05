Bảo Ngọc: 'Tôi đọc sách để hiểu sự khiêm tốn trong tri thức'

Những tháng cuối năm 2026, top 6 Miss World 2026 Lê Nguyễn Bảo Ngọc bận rộn với lịch trình công việc dày đặc. Cô góp mặt ở nhiều diễn đàn, hội thảo và dự các sự kiện về giải trí, thời trang.

Dù vậy, người đẹp cho biết vẫn sắp xếp mọi thời gian trống trong ngày để có thể đọc những cuốn sách yêu thích.

"Có những ngày tôi đọc được nhiều, nhưng cũng có những ngày chỉ kịp đọc vài trang. Tôi nghĩ điều quan trọng không phải là đọc thật nhanh hay thật nhiều, mà là duy trì sự kết nối với việc đọc. Đôi khi, chỉ một ý tưởng nhỏ trong vài trang sách cũng đủ khiến mình suy nghĩ và nhìn nhận một vấn đề khác đi", Bảo Ngọc chia sẻ.

'Tôi thích đọc sách lịch sử, xã hội'

Hoa hậu cho biết cuốn sách cô đang đọc dở là 21 Lessons for the 21st Century (tựa Việt: 21 bài học cho thế kỷ 21) của tác giả Yuval Noah Harari. Đây là một cuốn sách bàn về những vấn đề lớn của thế giới hiện đại, từ công nghệ, giáo dục, chính trị đến thông tin và cách con người thích nghi với những thay đổi của thời đại.

Cô biết đến cuốn sách này thông qua sự quan tâm đối với những chủ đề về xã hội, con người và tương lai. Bảo Ngọc thường có xu hướng tìm đọc những cuốn sách giúp cô hiểu hơn về thế giới đang vận hành như thế nào, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách chúng ta học tập, làm việc và kết nối với nhau.

Bảo Ngọc cho biết cô thích tìm tòi những cuốn sách về môi trường, phát triển bền vững.

Điều khiến hoa hậu yêu thích ở 21 Lessons for the 21st Century là cách tác giả đặt ra những vấn đề rất gần với cuộc sống hiện tại nhưng lại mở rộng góc nhìn của người đọc đến những câu chuyện mang tính toàn cầu. Cuốn sách khiến cô suy nghĩ nhiều hơn về việc chúng ta đang tiếp nhận thông tin như thế nào, liệu những điều mình tin tưởng đã thực sự được kiểm chứng hay chưa, và quan trọng hơn là mình cần chuẩn bị những gì để không bị động trước tương lai.

"Tôi nghĩ điều thú vị nhất ở cuốn sách này là nó không chỉ giúp mình tiếp nhận thêm kiến thức, mà còn khơi gợi rất nhiều câu hỏi. Có những điều trước đây tôi nghĩ mình đã hiểu, nhưng khi đọc và nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác, tôi lại nhận ra câu chuyện có thể phức tạp hơn rất nhiều", cô nói.

Top 6 Miss World 2026 tiết lộ một chi tiết trong cuốn sách khiến cô đặc biệt suy ngẫm, đó là khi tác giả bàn về việc con người thường biết ít hơn những gì chúng ta nghĩ mình biết.

"Tôi rất thích góc nhìn này vì đôi khi, khi đã có một chút kiến thức hoặc kinh nghiệm, chúng ta dễ hình thành cảm giác rằng mình đã hiểu đủ về một vấn đề. Nhưng thực tế, thế giới luôn rộng lớn và thay đổi liên tục. Những gì chúng ta biết hôm nay có thể chưa đủ để giải thích những điều xảy ra ngày mai. Tinh thần quan trọng mà tôi nhận được từ ý tưởng này chính là sự khiêm tốn trong tri thức. Biết rằng mình chưa biết hết không phải là một hạn chế, mà là động lực để mình tiếp tục học hỏi, lắng nghe và sẵn sàng thay đổi góc nhìn khi có thêm thông tin mới", cô cho biết.

Bên cạnh đó, những cuốn sách yêu thích của cô có thể kể đến như Những người khốn khổ, Zen and the art of saving the planet, Cỏ xanh đời thép, A History of the Breast...

'Dành tình cảm đặc biệt với sách giấy'

Những cuốn sách Bảo Ngọc quan tâm thường xoay quanh các chủ đề như tâm lý học, phát triển bản thân, lịch sử, xã hội, khoa học và tư duy phản biện. Bên cạnh đó, cô cũng thích tìm đọc những cuốn sách về môi trường, phát triển bền vững và các vấn đề liên quan đến con người.

Theo Bảo Ngọc, cô không có một ngân sách cố định dành riêng cho việc mua sách mỗi tháng. Có những tháng, cô mua nhiều hơn khi tìm được những đầu sách thực sự quan tâm, nhưng cũng có những khoảng thời gian lại ưu tiên đọc lại sách cũ hoặc hoàn thành những cuốn đã mua trước đó.

Khi chọn sách, Bảo Ngọc thường tìm hiểu trước về tác giả, nội dung và những chủ đề mà cuốn sách đề cập. Hoa hậu cũng quan tâm đến những đánh giá từ các độc giả khác nhưng không hoàn toàn dựa vào độ nổi tiếng hay những lời giới thiệu để quyết định.

"Đừng chỉ đọc sách để biết, mà hãy đọc để hiểu và biết cách đặt câu hỏi", Bảo Ngọc chia sẻ.

"Với tôi, một cuốn sách đáng mua không nhất thiết phải là cuốn đang được nhiều người nhắc đến, mà phải phù hợp với điều bản thân đang muốn tìm hiểu và có thể mang lại một góc nhìn mới. Tôi thích việc mỗi cuốn sách lại mở ra một thế giới riêng. Có những cuốn mình đọc để học hỏi, có những cuốn để hiểu người khác hơn và cũng có những cuốn đơn giản là để dành thời gian nhìn lại chính mình", cô chia sẻ.

Hoa hậu cho biết việc đọc sách hỗ trợ cô rất nhiều, không chỉ trong công việc mà còn trong cách nhìn nhận và kết nối với mọi người.

Khi tham gia các hoạt động nghệ thuật, các sự kiện xã hội hay những dự án cộng đồng, Bảo Ngọc thường phải tiếp xúc với nhiều nhân vật và những câu chuyện rất khác nhau. Kiến thức từ sách giúp hoa hậu có thêm nền tảng để hiểu bối cảnh, nhìn nhận vấn đề đa chiều và biết cách truyền tải thông điệp phù hợp hơn.

Đặc biệt, với những hoạt động liên quan đến môi trường, giáo dục hay phát triển bền vững, Bảo Ngọc nhận thấy việc có kiến thức nền tảng là rất quan trọng. Bởi cô không muốn chỉ nói về một vấn đề vì nó đang được quan tâm mà mong muốn những điều mình chia sẻ thực sự có cơ sở và mang lại giá trị cho người nghe.

"Tôi cũng tin rằng tri thức giúp người làm nghệ thuật có chiều sâu hơn trong cách thể hiện bản thân. Bởi vẻ đẹp không chỉ nằm ở hình ảnh mà còn được thể hiện qua những điều mình hiểu, những giá trị mình theo đuổi và cách mình sử dụng tiếng nói của bản thân", cô nói thêm.

Dù lịch trình bận rộn, cô vẫn tranh thủ thời gian trống trong ngày để đọc sách. Bảo Ngọc kể cô có tình cảm đặc biệt với sách giấy. Hoa hậu thích cảm giác được cầm một cuốn sách trên tay, lật từng trang và có thể đánh dấu lại những đoạn khiến cô tâm đắc. Đôi khi, việc nhìn thấy những cuốn sách đã đọc trên kệ cũng mang lại cho Bảo Ngọc một cảm giác rất dễ chịu.

Trong trường hợp phải di chuyển nhiều hoặc công tác, cô thường đọc sách trên Kindle.

Chia sẻ về bí quyết nuôi dưỡng thói quen đọc sách, cô cho biết mọi người hãy bắt đầu từ những chủ đề mà bản thân thực sự quan tâm, có thể là tâm lý học, khoa học, lịch sử, nghệ thuật hay đơn giản là những quyển truyện nhỏ hoặc một lĩnh vực đang muốn tìm hiểu.

Khi đã tìm được điều yêu thích, việc đọc sách sẽ trở nên tự nhiên hơn thay vì trở thành một nhiệm vụ phải hoàn thành. Bắt đầu với 10 đến 15 phút mỗi ngày, ghi lại những ý tưởng hay hoặc dành thời gian suy nghĩ về một điều vừa đọc được là cách xây dựng thói quen đọc sách hiệu quả.

"Tôi muốn chia sẻ thêm là đừng chỉ đọc để biết, mà hãy đọc để hiểu và biết cách đặt câu hỏi. Không phải mọi điều trong sách đều đúng với mọi hoàn cảnh, vì vậy chúng ta cần có tư duy phản biện, biết đối chiếu thông tin và tự hình thành quan điểm của mình. Tôi tin rằng một cuốn sách hay không nhất thiết phải khiến chúng ta trở thành một người hoàn toàn khác ngay sau khi đọc xong. Đôi khi, giá trị của nó chỉ nằm ở việc khiến chúng ta suy nghĩ thêm một chút, thấu hiểu một người hơn hoặc nhìn một vấn đề bằng một góc nhìn cởi mở hơn", cô nói.

An Anh