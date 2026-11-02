Chiều 2/11, buổi họp báo, công bố thí sinh tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ dàn hoa hậu, á hậu cùng các đơn vị báo giới, truyền thông.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ngô Bảo Ngọc thông báo bỏ thi Miss Grand International All Stars mùa hai. Người đẹp cho biết cảm thấy tiếc nuối vì đây là ước mơ mà cô đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua.

"Ở mùa hai, không còn duy nhất một đại diện đứng trên sân khấu Miss Grand International All Stars. Chính thay đổi này đã tạo ra sự khác biệt trong kế hoạch, chiến lược của công ty dành riêng cho tôi. Sau nhiều thỏa thuận giữa lãnh đạo công ty và tôi, chúng tôi đã quyết định không tham gia cuộc thi. Điều tôi cảm thấy chạnh lòng và tiếc nuối nhiều hơn là công sức của nhiều người đồng hành, ở bên, chuẩn bị chỉn chu cho tôi ở hành trang sắp tới", cô nói.

Bảo Ngọc bỏ thi Miss Grand International All Stars mùa hai. Ảnh: FBNV.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - đại diện công ty Sen Vàng - cũng thông báo về quyết định không cử Ngô Bảo Ngọc thi Miss Grand International All Stars.

"Tôi không ủng hộ việc có nhiều đại diện cùng lúc tham dự một cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong cùng năm. Hành trình thi quốc tế đòi hỏi nhiều sự đầu tư về công sức, thời gian, tài chính, chiến lược truyền thông... Khi có nhiều thí sinh đến từ một quốc gia, sự so sánh giữa các thí sinh khó tránh khỏi. Trong khi sự quan tâm, ủng hộ của khán giả có thể bị phân tán. Những tranh cãi có thể ảnh hưởng đến thí sinh", ông Hoàng Nhật Nam cho biết.

Đầu tháng 8, tân Á hậu Hòa bình Việt Nam Ngô Bảo Ngọc được công bố là đại diện tại Miss Grand International All Stars mùa hai. Cô là người đẹp có nhiều kinh nghiệm tại các đấu trường sắc đẹp, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp và thần thái thu hút.

Trước Miss Grand Vietnam 2026, Bảo Ngọc từng lọt top 10 chung cuộc và đạt giải phụ Người đẹp Biển ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Tiếp đó, tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, cô lọt top 5 và giành một số giải phụ như Best Catwalk, Người đẹp biển, Đại sứ môi trường.

Thời gian qua, người đẹp tích cực chuẩn bị cho lần xuất hiện tại đấu trường nhan sắc quốc tế, với nhiều kế hoạch tập luyện và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết.

Song đến cuối tháng 10, trong một livestream, Hoa hậu Hương Giang tiết lộ ban tổ chức cuộc thi MGI All Stars đang xem xét về việc có thêm đại diện do Miss Universe Vietnam cử đi thi.

Sau đó, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết vào năm 2025, ông Nawat - Chủ tịch MGI - chia sẻ trên truyền thông rằng Việt Nam chỉ có một đại diện tham dự cuộc thi MGI All Stars.

Ông Nawat sau đó lên tiếng khẳng định từ mùa giải MGI All Stars thứ hai trở đi, các đơn vị nắm bản quyền cuộc thi ở Việt Nam có thể cử nhiều đại diện tham dự.