Báo ngoại: Vì sao nên đi du lịch Việt Nam vào tháng 11?

Các đội ghe ngo tranh tài ở giải đấu năm 2022. Ảnh: Hoàng Giám.

Trong bài viết Where to Travel in November (Tháng 11 nên đi đâu) trên tạp chí National Geographic, tác giả Lena-Marie Müller gợi ý miền Nam Việt Nam là điểm đến đáng trải nghiệm trong tháng 11. Khu vực bước vào mùa khô, độ ẩm giảm và lượng khách du lịch thưa hơn.

Nhiệt độ dao động 23-32 độ C, phù hợp với các hoạt động khám phá thiên nhiên và trải nghiệm ngoài trời. Đây cũng là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội dọc các tuyến sông, kênh rạch.

Tháng 11 là dịp thích hợp để du khách tìm hiểu mùa thu hoạch cà phê Arabica tại vùng cao Lâm Đồng. Các nông trại thường tổ chức tour tham quan, giới thiệu quy trình từ nông trại đến tách cà phê, kết hợp hoạt động nếm thử sản phẩm và workshop chuyên đề.

Tại Vườn quốc gia Côn Đảo (TP.HCM), tháng 11 là mùa rùa biển nở. Du khách có thể quan sát những cá thể rùa con bò qua bãi cát trắng để trở về biển vào lúc bình minh. Côn Đảo hiện là nơi bảo tồn rùa biển lớn nhất Việt Nam, cũng là điểm đến đặc biệt của khu vực Đông Nam Á. Những năm gần đây, các tour theo dõi rùa đẻ trứng và thả rùa con về biển tại đây thu hút du khách trong và ngoài nước.

Tháng 4, một khu nghỉ dưỡng ở Côn Đảo được tạp chí Condé Nast Traveler (Mỹ) đưa vào danh sách 7 khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới nơi du khách có thể tham gia hoạt động đưa rùa con về biển.

Những cá thể rùa con được thả về biển sau 45-60 ngày. Ảnh: Linh Huỳnh.

Rời Côn Đảo đến miền Tây Nam Bộ, du khách có thể hòa mình vào không khí lễ hội Oóc Om Bóc, nơi những chiếc ghe ngo dài 37 m tranh tài trên sông. Đây là lễ hội truyền thống lâu đời của người Khmer, tổ chức để tôn vinh thần Mặt Trăng.

Ghe ngo, tiếng Khmer gọi là Tuk Ngô, là loại thuyền độc mộc truyền thống hoặc ghe ghép ván đặc trưng của đồng bào Khmer ở Nam Bộ, gắn liền với lễ hội Oóc Om Bóc. Du khách có thể cổ vũ các đội đua hoặc thưởng thức cốm dẹp, món ăn truyền thống của lễ hội, tại những khu chợ ẩm thực đường phố nhộn nhịp.

Bên cạnh đó, chợ nổi ở đồng bằng sông Cửu Long cũng là điểm đến để du khách giao lưu với người dân và thưởng thức trái cây theo mùa như vú sữa, thanh long. Khi tham quan, du khách có thể tìm hiểu cây bẹo - chiếc sào tre cao được người bán dựng trên ghe để giới thiệu những mặt hàng đang có.

Du khách tại cồn Thới Sơn (phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) hồi tháng 7. Ảnh: Phương Lâm.

Ngoài Việt Nam, National Geographic còn gợi ý một số điểm đến trên thế giới trong tháng 11. Guatemala có nhiều lễ hội văn hóa; Colorado (Mỹ) phù hợp với những chuyến nghỉ đông cùng gia đình; Budapest (Hungary) là nơi du khách có thể tận hưởng không khí lễ hội, trong khi quần đảo Canary (Tây Ban Nha) có nhiều nắng trong mùa đông.

Trong 10 tháng qua, Việt Nam đón 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 10, lượng khách đạt gần 1,85 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, con số này thấp hơn 10-32% so với các tháng 1-4, giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế đầu năm.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với gần 4,4 triệu lượt. Hàn Quốc đứng thứ hai với 3,4 triệu lượt, Nga xếp thứ 3 với 1,25 triệu lượt và Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ 4 với 1,07 triệu lượt. Đây là 4 thị trường có lượng khách đến Việt Nam vượt 1 triệu lượt tính từ đầu năm.

Du khách ngồi xuồng tại chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ). Ảnh: Linh Huỳnh