Báo ngoại gợi ý 7 cung đường phượt 'phải thử' ở Việt Nam

Núi rừng, đồng lúa, bãi biển và những di tích trải dọc đất nước tạo nên sức hút cho các chuyến khám phá Việt Nam bằng ôtô hoặc xe máy. Mỗi cung đường mang đến một góc nhìn về cảnh quan, đời sống và ẩm thực địa phương.

Chuyên trang du lịch Lonely Planet giới thiệu 7 cung đường đáng trải nghiệm qua miền núi phía Bắc, duyên hải miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Các lựa chọn đa dạng về độ dài, phù hợp cho chuyến đi trong một buổi hoặc hành trình xuyên Việt kéo dài nhiều ngày.

Vòng lặp Hà Giang (Hà Giang Loop)

Phù hợp: Ngắm cảnh núi non, tắm suối và thác tự nhiên

Chiều dài: Khoảng 350 km

Theo Lonely Planet, du khách nên khám phá Hà Giang với nhịp độ thong thả, dành thời gian ngắm những đỉnh núi cao, thung lũng sâu và ruộng lúa, nương ngô men theo sườn đồi. Những điểm dừng ven đường còn là dịp thưởng thức đặc sản như thịt trâu khô, tìm hiểu đời sống các cộng đồng dân tộc, đi bộ hoặc khám phá hang động.

Đèo Mã Pì Lèng được chuyên trang đánh giá là đoạn đẹp nhất hành trình, với những vách núi bao quanh dòng Nho Quế xanh ngọc. Du khách có thể dành nửa ngày đi thuyền để ngắm cảnh từ lòng sông.

Cao Bằng - thác Bản Giốc

Phù hợp: Ngắm cảnh đồng quê

Chiều dài: Khoảng 80 km

Cung đường Cao Bằng - thác Bản Giốc đưa du khách qua những cánh đồng xanh, làng nhà sàn và hồ nước trong vắt. Điểm nhấn là đèo Mã Phục dài khoảng 3,5 km với bảy khúc cua, mở ra tầm nhìn xuống những thửa ruộng bậc thang.

Trên hành trình, du khách có thể ghé động Ngườm Ngao khám phá hệ thống nhũ đá trước khi đến thác Bản Giốc trên sông Quây Sơn, ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Tại đây, khách có thể ngắm dòng nước đổ qua nhiều tầng đá hoặc đi bè tre để quan sát gần hơn. Thác ấn tượng nhất vào tháng 9-10, sau mùa mưa, khi dòng chảy dồi dào.

Đà Lạt - Nha Trang

Phù hợp: Khám phá dấu tích thời Pháp

Chiều dài: Khoảng 134 km

Hành trình Đà Lạt - Nha Trang hấp dẫn bởi sự thay đổi cảnh quan và khí hậu, khi du khách rời cao nguyên mát lạnh để xuống vùng biển đầy nắng. Những công trình thời Pháp, rừng thông và nông trại trồng dâu tây, cà phê, hoa tạo nên nét riêng cho điểm xuất phát.

Theo quốc lộ 27C, cung đường uốn quanh các triền núi, qua những ngôi làng trước khi ra biển. Du khách nên khởi hành sớm để có thời gian ngắm cảnh và tắm biển Nha Trang vào cuối hành trình. Người yêu cà phê có thể ghé K’Ho Coffee gần Đà Lạt để tham quan nông trại, tìm hiểu quy trình sản xuất và thưởng thức tại chỗ.

Đèo Hải Vân

Phù hợp: Ngắm cảnh hùng vĩ, trải nghiệm những khúc cua tay áo

Chiều dài: Khoảng 20 km

Đèo Hải Vân nổi bật với những khúc cua tay áo, một bên là núi phủ rừng, bên còn lại là sườn dốc hướng ra biển. Từ khi hầm Hải Vân được đưa vào sử dụng năm 2005, lượng ôtô qua đèo giảm đáng kể, giúp hành trình ngắm cảnh thuận lợi hơn.

Du khách có thể dừng chân uống cà phê, ngắm biển và tham quan Hải Vân Quan cùng dấu tích các công trình phòng thủ trên đèo. Qua sườn phía bắc là bãi biển Lăng Cô. Nếu có thêm thời gian, du khách có thể tiếp tục đến Huế để khám phá cung điện và hệ thống lăng tẩm.

TP.HCM - Mỹ Tho

Phù hợp: Khám phá cảnh quan xanh mát của miền Tây

Chiều dài: Khoảng 70 km

Rời TP.HCM, cảnh phố thị dần nhường chỗ cho những hàng dừa, vườn chuối và kênh rạch đan xen giữa đồng lúa xanh. Sức hút của hành trình nằm ở những lối nhỏ ven sông, nơi du khách có thể đi chậm, quan sát nhịp sống miền Tây.

Đến Mỹ Tho, du khách có thể thưởng thức hủ tiếu với thịt heo, tôm trước khi tiếp tục khám phá vùng đồng bằng. Nếu muốn kéo dài chuyến đi, làng hoa Sa Đéc hoặc Cần Thơ với chợ nổi là những lựa chọn nối tiếp. Nên tránh rời TP.HCM vào giờ cao điểm, khoảng 7-9h và 17-19h, để hạn chế ùn tắc.

Đầm Trầu - Bến Đầm, Côn Đảo

Phù hợp: Khám phá những bãi biển vắng

Chiều dài: Khoảng 25 km

Trên đảo Côn Sơn, cung đường Đầm Trầu - Bến Đầm đưa du khách qua những sườn đồi phủ rừng, di tích nhà tù và các bãi biển vắng, trong đó có những bãi cát chỉ lộ ra khi thủy triều xuống.

Khởi hành ở bãi Đầm Trầu gần sân bay, du khách có thể dành một buổi sáng hoặc chiều thong thả ngắm cảnh, dừng chân tắm biển trước khi đến Bến Đầm, nơi đón tàu khách từ đất liền. Tháng 3-5, biển thường êm, thuận lợi cho hoạt động lặn ngắm san hô. Giai đoạn tháng 6-9 là cao điểm mùa rùa biển làm tổ.

Đường Hồ Chí Minh

Phù hợp: Trải nghiệm cảnh sắc và đời sống đặc trưng Việt Nam

Chiều dài: Khoảng 1.880 km

Hành trình TP.HCM - Hà Nội theo đường Hồ Chí Minh phù hợp với chuyến đi khoảng hai tuần, kết hợp ngắm cảnh và khám phá đời sống địa phương. Cung đường men theo dãy Trường Sơn, qua những làng nhỏ, vùng trồng cà phê và núi rừng miền Trung, đoạn được đánh giá có cảnh quan nổi bật nhất chuyến đi.

Du khách có thể dừng tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Cúc Phương trước khi kết thúc hành trình ở Hà Nội. Khi lên lịch, cần tính đến khác biệt khí hậu giữa các vùng. Tháng 12 đến tháng 2, miền Bắc thường lạnh, ẩm và có sương mù, trong khi miền Nam bước vào mùa khô, nhiều nắng.