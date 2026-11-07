Báo Nga ngạc nhiên trước vai trò mới của xe tăng T-34-85 Việt Nam

Trang Rossiyskaya Gazeta của Nga cho biết, xe tăng hạng trung T-34-85 vẫn đang phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, mặc dù các cỗ máy chiến đấu này đã hàng chục năm tuổi.

Theo nhiều ước tính khác nhau, hiện có khoảng 45 xe tăng đang hoạt động hoặc được cất giữ. Hình ảnh về các phương tiện chiến đấu này gần đây đã được chiếu trên kênh truyền hình quân sự chính thức của đất nước - QPVN.

Theo tờ báo Nga, được biết lô 35 xe tăng T-34-85 đầu tiên được gửi đến miền Bắc Việt Nam vào năm 1959. Nhiều lô hàng khác được giao sau đó.

Thực tế cho thấy, các xe tăng hạng trung tham chiến muộn hơn so với xe tăng hạng nhẹ PT-76. Trong khi chiếc xe tăng bơi được sử dụng từ năm 1968, thì T-34-85 cùng với T-54 và Type 59, chỉ tham chiến vào năm 1971.

Trong các trận chiến sau đó, những chiếc xe chiến đấu huyền thoại này thậm chí còn hạ gục không chỉ xe tăng hạng nhẹ M41 Walker Bulldog nặng 23 tấn của Mỹ, mà còn cả M48 Patton III, nặng gần 45 tấn và được trang bị pháo 90 mm.

Chiến công này xảy ra trong cuộc tấn công thắng lợi vào mùa xuân năm 1975, làm dày thêm chiến tích của dòng xe tăng huyền thoại trong Chiến tranh thế giới II.

Ngày nay, những chiếc xe tăng cũ đang được sử dụng tại Việt Nam để phòng thủ bờ biển: pháo ZIS-S-53, với tầm bắn hiệu quả 5.200 mét, có thể phá hủy thành công các tàu đổ bộ, thuyền và xe bọc thép chở quân đổ bộ.

Ngoài ra, các tháp pháo của xe tăng T-34-85 được sử dụng ở các vị trí bắn có bệ bê tông. Khi gắn cố định xuống nền đất, khả năng tác xạ không hề bị ảnh hưởng.

Tháp pháo được che giấu phía sau các tấm chắn đặc biệt để tránh làm phiền khách du lịch, nhưng nếu cần thiết, các tấm chắn có thể được tháo ra và sẽ được sử dụng cho mục đích ban đầu.

Tại Nga, việc tận dụng những xe tăng cũ cho vai trò trên cũng được thực hiện, tuy nhiên họ thường tận dụng tháp pháo T-54 với khẩu pháo chính 100 mm có uy lực lớn hơn.