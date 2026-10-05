Báo Mỹ: Vinhomes đưa Việt Nam thành nơi khởi nguồn của những đô thị tương lai

Mô hình đô thị tiên phong cho một thế giới đang thay đổi nhanh chóng

Chuyên trang tài chính toàn cầu Yahoo Finance nhận định, sau thành công của VinFast ở lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, giờ đây, Vinhomes đang chuẩn bị cho “một kiểu xuất khẩu khác”.

Là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam, Vinhomes đã đưa hàng chục dự án và khu đô thị vào vận hành, phục vụ hàng trăm nghìn cư dân trên cả nước. Theo Yahoo Finance, giá trị khiến mô hình tiên phong của Vinhomes có thể vươn ra toàn cầu không chỉ nằm ở quy mô, mà ở khả năng giải quyết bài toán chung của các đô thị đang phát triển nhanh trên thế giới: phát triển nhà ở song hành với hệ thống hạ tầng thương mại, giáo dục, y tế, giao thông và các tiện ích công cộng.

Vinhomes đang tiên phong trên thị trường bất động sản với mô hình siêu đô thị phát triển bền vững ESG++

Bối cảnh cho lời giải ấy là một làn sóng đô thị hóa chưa từng có. Theo báo cáo World Urbanization Prospects 2025 của Liên Hợp Quốc, các đô thị hiện là nơi sinh sống của 45% dân số thế giới, tăng hơn gấp đôi so với mức 20% vào năm 1950. Từ nay đến năm 2050, khu vực đô thị được dự báo tiếp nhận hai phần ba mức tăng dân số toàn cầu.

Trong khi đó, báo Mỹ USA Today chỉ ra một thực tế then chốt: “Thách thức thực sự không nằm ở số lượng nhà được xây, mà ở việc hạ tầng có theo kịp dân số gia tăng hay không”. Tại nhiều đô thị tăng trưởng nhanh, nhà ở thường được phát triển trước, trong khi trường học, bệnh viện, công viên và giao thông công cộng phải mất nhiều năm mới theo kịp. Hệ quả là cư dân phải di chuyển xa hơn, các dịch vụ thiết yếu bị phân tán, còn chất lượng sống dần ảnh hưởng. Đây chính là khoảng trống mà mô hình phát triển đô thị tích hợp của Vinhomes có thể giải quyết.

“Vinhomes tập trung phát triển các đại đô thị tích hợp theo chuẩn quốc tế. Với cách tiếp cận này, một khu đô thị không còn đơn thuần là một sản phẩm bất động sản, mà trở thành ‘nền kinh tế thu nhỏ’, với việc làm, dịch vụ và dòng vốn đầu tư được hình thành và phát triển song hành với quá trình cư dân đến sinh sống”, USA Today lập luận.

Nghiên cứu của Cushman & Wakefield cho thấy, thu nhập hộ gia đình tại các khu đô thị tích hợp thường cao hơn so với khu vực lân cận, qua đó tạo sức hút đối với những thương hiệu bán lẻ và dịch vụ cao cấp.

“Điều khiến Vinhomes trở nên khác biệt là khả năng triển khai mô hình này ở quy mô lớn với tốc độ hiếm có”, Yahoo Finance nhận định.

Sau chuyến thăm đến Việt Nam, khảo sát dự án Vinhomes Green Paradise đang được triển khai tại Cần Giờ, ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders, cũng đánh giá: “Không nhiều nhà phát triển trên thế giới có năng lực xây dựng ở quy mô và tốc độ như Vinhomes, trong khi vẫn kiểm soát được mức độ phức tạp đi kèm”.

Vinhomes Green Paradise là bằng chứng sống cho một mô hình đáng để thế giới noi theo

Nói về Vinhomes Green Paradise, Yahoo Finance nhận định, đây là dự án thể hiện trọn vẹn khát vọng vươn ra thế giới của Vinhomes. Trên quy mô 2.870 ha với mật độ xây dựng chỉ khoảng 16%, dự án dành phần lớn diện tích cho cây xanh và mặt nước. Dự án sở hữu địa thế hiếm có, nằm liền kề Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ rộng 75.000 ha đã được UNESCO công nhận, hướng mặt ra Thái Bình Dương.

Đặc biệt, Vinhomes Green Paradise đã được công nhận là ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders phát động, minh chứng cho tầm nhìn của Vinhomes và tầm vóc của dự án trong việc phát triển mô hình đô thị kiểu mẫu của tương lai. Theo New7Wonders, dự án ghi điểm ở cả 3 tiêu chí: Môi trường và Thiên nhiên - Thành phố Thông minh - Lấy con người làm trung tâm.

Trụ cột lấy con người làm trung tâm được hiện thực hóa qua mô hình ban ngày làm việc ở phố thị, buổi tối trở về không gian bên biển. Nền tảng là tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, với tốc độ thiết kế lên tới 350 km/h, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ xuống chỉ còn khoảng 13 phút. Trong khi đó, cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh cùng với tuyến đại lộ Rừng Sác được mở rộng sẽ giúp hành trình bằng ô tô chỉ còn khoảng 35 phút.

Dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờghi điểmở cả3 tiêu chí: Môi trường và Thiên nhiên - Thành phố Thông minh - Lấy con người làm trung tâm

Siêu đô thị còn được thiết kế để mỗi thế hệ đều có thể tìm thấy niềm vui riêng trong cùng một không gian sống. Trẻ nhỏ được giải phóng năng lượng với các trò vận động chèo sup, bơi lội trên biển hồ Lagoon 800 ha nước biển tự nhiên lọc trong xanh, tự do đạp xe an toàn tại các đường dạo ven biển, phát triển tài năng tại Young Paradise Hub. Người lớn tuổi có thể tản bộ, dưỡng sinh giữa hệ thống 370 công viên, thư giãn trong khoáng nóng tại Retreat Hub, kết nối bạn bè ở New Horizon Center và chia sẻ kinh nghiệm sống tại Học viện Minh Triết.

Những trải nghiệm chung lại được kết nối bằng các không gian dành cho cả gia đình: một buổi hoàng hôn bên bãi cát ven hồ, bữa tối các thành viên quây quần ngắm pháo hoa bên vịnh hay cùng nhau thưởng thức nghệ thuật ở nhà hát Sóng Xanh.

Theo truyền thông quốc tế, một mô hình đô thị có thể tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn cầu không phải vì quy mô, mà vì cách nó giải quyết được một thách thức chung của các thành phố trên toàn cầu: tạo ra những nơi con người muốn sống, làm việc và trở về mỗi ngày.

“Đây là một đại đô thị phi thường, nơi thiên nhiên, con người và công nghệ hòa quyện, tôn vinh lẫn nhau theo một cách rất hiếm thấy. Đó cũng là tinh thần mà mọi ứng viên của ‘7 Kỳ quan Đô thị Tương lai’ phải hướng đến”, ông Jean-Paul de la Fuente nhấn mạnh.