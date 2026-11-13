Báo Mỹ tiết lộ 'những bãi biển đẹp nhất Việt Nam'

Damien Cave, phóng viên phụ trách các vấn đề toàn cầu của The New York Times, hiện sống tại TP.HCM, cho biết ông và vợ có chung sở thích khám phá những vùng biển, từ bãi cát, con sóng đến những con đường dạo bộ khi thủy triều rút và bữa sáng nhìn ra đại dương.

Cuối năm 2024, cặp đôi chuyển đến Việt Nam sinh sống. Ngay từ những ngày đầu, bạn bè thường hỏi họ về những bãi biển đẹp nhất cả nước. Tuy nhiên, phải qua nhiều chuyến đi, kể cả những lần chọn nhầm điểm đến, hai người mới tìm được những nơi thực sự ưng ý.

Đây cũng là những địa điểm Damien thường giới thiệu với bạn bè và muốn trở lại sau những ngày bận rộn ở TP.HCM. Ông khuyên du khách kết hợp nghỉ dưỡng ven biển với hành trình khám phá thành phố, văn hóa, ẩm thực và lịch sử Việt Nam, trước khi dành thời gian thư giãn dọc đường bờ biển dài khoảng 3.200 km.

Mũi Né

Sau những trải nghiệm tại Vũng Tàu và Hồ Tràm, Damien gặp Martin Koerner, giám đốc thương mại của The Anam, tập đoàn khách sạn Việt Nam có một khu nghỉ dưỡng dạng boutique tại Mũi Né. Ông Koerner giới thiệu "đây là lựa chọn phù hợp nhất gần TP.HCM".

Nhờ tuyến cao tốc mới, du khách có thể đến Mũi Né trong chưa đầy 3 tiếng. Khai trương năm 2023, khu nghỉ dưỡng gây ấn tượng với những căn phòng rộng rãi, trang trí bằng gạch mosaic và tranh sơn dầu. Giá phòng từ khoảng 4,8 triệu đồng (190 USD) mỗi đêm. Tuy nhiên, khoảng 130 phòng cùng nằm trên một dải cát hẹp khiến nơi đây có phần đông đúc.

Ngay bên cạnh là Sailing Club, khai trương năm 2001, với các bungalow có giá thấp hơn đôi chút. Khuôn viên phủ cỏ xanh, mang phong cách Australia. Thực đơn phục vụ trứng tráng cá hồi, bơ và nhiều món salad; quầy bar còn trang bị dụng cụ dành cho môn lướt ván diều.

Đà Nẵng

Những bãi biển Đà Nẵng từng mang vẻ đẹp hoang sơ, nay đã trở thành khu nghỉ dưỡng sôi động, gợi liên tưởng đến Miami Beach hay Waikiki của Mỹ.

Dọc bờ biển Đà Nẵng và về phía Nam, hướng đến Hội An với những con phố cổ, nhiều tập đoàn khách sạn lớn như Marriott, Hyatt, InterContinental và Four Seasons đã phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp hướng biển.

Cách bờ không xa, Cù Lao Chàm được nhận xét sở hữu những bãi biển đẹp hơn. Trong đất liền, nhiều khu nghỉ dưỡng nhiệt đới với biệt thự và hồ bơi cũng đã hình thành.

Địa điểm Damien yêu thích là M Hotel, một tòa nhà hiện đại có hồ bơi trên tầng thượng, nằm gần Đà Nẵng. Khách sạn có vị trí thuận tiện giữa Hội An và những bãi biển phía Bắc ít đông đúc hơn, nơi tác giả có thể hình dung phần nào khung cảnh nguyên sơ trước đây.

Trong chuyến đi hồi tháng 6, căn phòng góc có giá 3 triệu đồng của ông nhìn sang một điểm lướt sóng bên kia đường. Thuê một chiếc ván dài, Damien đã chinh phục khoảng 12 con sóng vào lúc hoàng hôn.

Phú Quốc

Chỉ trong hơn một thập kỷ, Phú Quốc đã chuyển mình từ hòn đảo ít được chú ý thành một trong những điểm du lịch phát triển mạnh tại Đông Nam Á.

Vợ chồng Damien khá bất ngờ khi khám phá Mango Bay, khu nghỉ dưỡng 3 sao nhưng mang đến trải nghiệm thư giãn và ẩm thực ở mức 4 sao. Nằm ngoài trục đường chính, ở khu vực giữa đảo, nơi đây có 2 bãi biển nhỏ, ngăn cách bởi những mỏm đá và nhà hàng.

Khuôn viên tại đây giống một khu bảo tồn thiên nhiên thu nhỏ, với khoảng 40 bungalow nằm xen giữa cây cối và những lối đi.

Hai người chọn bungalow Deluxe Seaview Plantation, giá 4,8 triệu đồng, đã bao gồm bữa sáng. Phòng có phòng tắm ngoài trời nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư. Hoạt động giải trí chủ yếu diễn ra tại quầy bar trên bãi cát, nơi có ca sĩ biểu diễn.

Côn Đảo

Sau chuyến bay kéo dài 40 phút từ TP.HCM, Damien đến Poulo Condor Boutique Resort & Spa. Tại đây, ông được hướng dẫn đến chiếc ghế bọc da nhìn ra hồ sen. Giá phòng là 6,87 triệu đồng mỗi đêm, bao gồm bữa sáng và dịch vụ đưa đón sân bay.

Vị khách cho biết "khó có thể không yêu thích khu nghỉ dưỡng cũng như Côn Đảo". Khác với Phú Quốc, hòn đảo vẫn giữ được vẻ yên tĩnh, hoang sơ hơn là dáng dấp của một điểm đến du lịch đại chúng. Phần lớn diện tích nơi đây là vườn quốc gia với địa hình núi, xen kẽ những bãi biển cát và bãi đá.

Côn Đảo là đảo lớn nhất trong quần đảo gồm 16 đảo. Thị trấn chính vẫn nhỏ bé, yên ắng; cả quần đảo mang cảm giác biệt lập và nguyên sơ. Trong chuyến đi bằng thuyền đến khu bảo tồn rùa trên đảo Bảy Cạnh hồi tháng 5, vợ chồng Damien được ngắm bãi cát trắng và trải nghiệm lặn ngắm san hô.

Tại bãi biển riêng của khu nghỉ dưỡng, họ tận hưởng làn nước ấm, trong xanh cùng khung cảnh những chiếc thuyền đánh cá.

Phú Yên cũ

Khi hỏi bạn bè và những người làm trong ngành khách sạn tại Việt Nam về nơi nghỉ dưỡng ven biển có thể cạnh tranh với Thái Lan hoặc Indonesia mà không phải trả mức giá quá đắt đỏ, Damien được giới thiệu đến Zannier Bãi San Hô, thuộc Phú Yên cũ, nay là xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk.

Zannier là tập đoàn khách sạn thuộc sở hữu của một gia đình người Pháp, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp và những món ăn chế biến cầu kỳ. Khu nghỉ dưỡng được định hướng phát triển theo mô hình "du lịch chậm".

Một đợt bão lớn đặc biệt nghiêm trọng hồi năm ngoái gần như phá hủy nơi này. Tuy nhiên, khi Damien đến thăm vào tháng 4, chỉ còn một số ít bungalow sát biển đang được cải tạo. Phần còn lại đã phục hồi, hướng đến việc kết nối trở lại với thiên nhiên.

Trong 3 đêm lưu trú tại biệt thự trên sườn đồi có hồ bơi, cặp đôi bắt gặp một số loài chim quý hiếm. Họ cũng tham gia chuyến lặn ngắm san hô tại một vịnh gần đó. Giá phòng mùa thấp điểm từ 7,97 triệu đồng mỗi đêm.

Chi phí ăn uống và các chuyến tham quan tại đây "mang mức giá kiểu châu Âu". Bù lại, bữa sáng đã bao gồm trong giá phòng có thực đơn phong phú, chất lượng, từ sinh tố, bánh crepe đến các món đặc sản địa phương.

Kết luận

Sau hành trình khám phá, Damien đánh giá Zannier Bãi San Hô là nơi tiến gần nhất đến "sự cân bằng giữa phát triển quá nóng và không gian nghỉ dưỡng yên bình", còn Côn Đảo đứng thứ 2.

Mức chi phí cao tại khu nghỉ dưỡng được cho là xứng đáng với trải nghiệm nhận lại. Đây cũng là địa điểm đầu tiên ở Việt Nam khiến tác giả thực sự cảm thấy có thể thư giãn, chiêm ngưỡng cả sức sống của đất nước lẫn vẻ đẹp thiên nhiên.