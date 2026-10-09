Báo Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc định tấn công Iran dồn dập trong 3 ngày

Tổng thống Trump. Ảnh: Pool/Shutterstock

Tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ hôm 8/10 cho biết theo lệnh của ông Trump, quân đội nước này đã xây dựng các phương án tấn công kho tên lửa và máy bay không người lái (UAV), các cơ sở năng lượng cùng những địa điểm quân sự khác của Iran.

Các quan chức an ninh quốc gia cấp cao, do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, đã thảo luận về những kế hoạch trên tại Trại David hồi cuối tuần trước. Những người nắm rõ đề xuất tiết lộ các phương án tập trung vào một chiến dịch ngắn nhưng cường độ cao, kéo dài khoảng 3 ngày.

Theo New York Times, các cuộc không kích sẽ tập trung vào kho tên lửa và UAV của Iran. Phần lớn kho vũ khí này đã được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khôi phục kể từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Các mục tiêu tiềm năng khác bao gồm cơ sở năng lượng của Iran, các sở chỉ huy và trụ sở của IRGC.

Trước đó, trang Axios đưa tin, vài ngày trước, Lầu Năm Góc đã chỉ thị Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hoàn tất công tác chuẩn bị cho khả năng nối lại các chiến dịch tác chiến quy mô lớn nhằm vào Iran.

Theo hãng tin Axios, chỉ thị này không ấn định thời điểm tiến hành các vụ tấn công và ông Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, nếu Mỹ nối lại các chiến dịch tác chiến quy mô lớn, chúng dự kiến sẽ bao gồm những đợt không kích quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng, hạ tầng và mục tiêu hạt nhân của Iran.

Công tác chuẩn bị cho biện pháp quân sự diễn ra trong bối cảnh ông Trump ngày 8/10 tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 tới, đồng thời đề cập đến các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Washington và Tehran đang tiến hành “các cuộc thảo luận mang tính xây dựng”.

New York Times cũng đưa tin ông Trump gần đây nhiều lần từ chối các đề xuất nối lại những chiến dịch tác chiến quy mô lớn nhằm vào Iran, dù đã chỉ thị Lầu Năm Góc chuẩn bị các phương án mới. Theo tờ báo, trong những tuần tới, dự kiến 3 tàu sân bay Mỹ sẽ có mặt tại Trung Đông theo kế hoạch tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn của Washington.