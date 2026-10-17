Báo Mỹ: Quan hệ giữa hai Tổng thống Trump và Zelensky đứng trước bờ vực đổ vỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Washington, D.C., ngày 18/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tờ The New York Times nhận định quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo đang bước vào giai đoạn khó khăn. Nếu trước đây ông Zelensky vẫn duy trì được một mức độ hỗ trợ nhất định từ Washington, thì hiện nay, nguy cơ đổ vỡ quan hệ dường như ngày càng rõ nét. Theo tờ báo, khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ đang đến gần, quan hệ giữa hai bên đang tiến sát một bước ngoặt quan trọng.

Kịch bản bất lợi nhất đối với Ukraine là Washington quyết định chấm dứt toàn bộ viện trợ quân sự. Ukraine hiện phụ thuộc vào hệ thống liên lạc vệ tinh Starshield và nguồn tin tình báo do Mỹ cung cấp.

Trong khi đó, tạp chí The Wall Street Journal cho rằng quan hệ giữa ông Trump và ông Zelensky bắt đầu xấu đi sau cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9. Tại đây, nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu phía Ukraine giải thích về các cuộc tấn công nhằm vào những nhà máy lọc dầu của Nga. Kể từ cuộc gặp này, Washington đã sáu lần yêu cầu Kiev chấm dứt các cuộc tấn công, trong khi những bất đồng giữa hai bên tiếp tục gia tăng, theo tờ báo.

Ngày 10/10, sau khi ông Zelensky chỉ trích thỏa thuận giữa Moskva và Washington về việc cung cấp dầu diesel của Nga, ông Trump tuyên bố Ukraine cần tổ chức bầu cử. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng ông Zelensky đã nhiều lần có cơ hội chấm dứt xung đột với Nga nhưng không lựa chọn làm như vậy.

Đáp lại, ông Zelensky bác bỏ khả năng tổ chức bầu cử, đồng thời cảnh báo Kiev đang mất đi một đối tác quan trọng tại Washington. Nguồn tin nhấn mạnh những tuyên bố mới nhất của ông Trump cho thấy quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo đã xuống mức thấp nhất kể từ mùa Đông năm ngoái.