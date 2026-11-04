Báo Mỹ: Phương án tác chiến vào Iran đã có, quyết định nằm ở Tổng thống Trump

Đường phố Thủ đô Tehran, Iran ngày 3-11-2026

Theo nguồn tin trên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Washington tại Trung Đông, đã hoàn tất các kế hoạch cho một đợt không kích tiềm tàng nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch quân sự không đồng nghĩa với quyết định mở chiến dịch đã được thông qua. Quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Tổng thống Donald Trump

Các báo cáo cho biết thời điểm được cân nhắc trùng với giai đoạn Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể tại Trung Đông, bao gồm ba nhóm tác chiến tàu sân bay cùng nhiều tàu chiến, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom.

Giới phân tích nhận định đây là năng lực quân sự đủ để hỗ trợ một chiến dịch quân sự quy mô lớn nếu được Nhà Trắng cho phép triển khai.

The New York Times cũng cho biết, một trong những lý do khiến các nhà hoạch định quân sự đặc biệt chú ý tới thời điểm sau bầu cử giữa nhiệm kỳ là do “cửa sổ tác chiến” hiện nay có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, khi nhiều nhóm tác chiến tàu sân bay đang cùng hiện diện tại khu vực.

Nhiều nguồn tin trước đó cho biết, Washington và Tel Aviv đã thảo luận các kịch bản tiến hành các đợt tấn công tiếp theo nhằm vào các mục tiêu quân sự, năng lượng và hạt nhân của Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, song song với các phương án quân sự, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được xúc tiến. Tổng thống Trump trong những ngày gần đây tiếp tục để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận với Tehran, khẳng định vẫn còn cơ hội giải quyết bất đồng thông qua đàm phán.

Theo The Times of Israel, Iran International