Báo Mỹ nói Lầu Năm Góc cải tổ lớn, cắt giảm 20% tướng và đô đốc

Theo báo The Hill, hai quan chức Lầu Năm Góc xác nhận đây là một phần trong nỗ lực cải tổ diện mạo của cơ quan này.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: EPA

Các quan chức này cho biết Bộ trưởng Hegseth ngày 30/9 sẽ công bố các đợt cắt giảm ảnh hưởng đến những vị trí lãnh đạo cấp cao trong lục quân, hải quân và không quân trong bài phát biểu về "Tình trạng Lực lượng" tại căn cứ Quantico, bang Virginia.

Cụ thể, người đứng đầu Lầu Năm Góc sẽ phát biểu trước các sĩ quan cấp thấp và lãnh đạo tại căn cứ của lực lượng thủy quân lục chiến ở Quantico. Ông Hegseth sẽ trình bày các ưu tiên của mình cho Lầu Năm Góc trong những tháng tới, bao gồm cả cuộc cải tổ lớn về nhân sự lãnh đạo.

Động thái mới này của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ diễn ra sau khi ông từng tìm cách cắt giảm ít nhất 10% số lượng tướng lĩnh và đô đốc 4 sao đang tại ngũ trong quân đội Mỹ vào năm ngoái.

Tháng 5/2025, ông Hegseth đã yêu cầu ban lãnh đạo Lầu Năm Góc cắt giảm ít nhất 20% số lượng tướng lĩnh thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia, đồng thời giảm 10% tổng số lượng tướng lĩnh và đô đốc mang quân hàm từ một sao trở lên.

Mệnh lệnh năm ngoái của lãnh đạo Lầu Năm Góc nêu rõ mong muốn có "ít tướng lĩnh hơn, nhiều binh sĩ chiến đấu hơn" và "chuyển nguồn lực từ các bộ phận chỉ huy cồng kềnh sang cho các binh sĩ trực tiếp tham chiến".

Vào thời điểm đó, ông Hegseth lập luận rằng việc cắt giảm rất quan trọng để loại bỏ "cơ cấu lực lượng dư thừa, nhằm tối ưu hóa và tinh gọn bộ máy lãnh đạo thông qua việc giảm bớt các vị trí tướng lĩnh và đô đốc không cần thiết".

Theo The Hill, hãng thông tấn Fox đưa tin về thông báo cắt giảm sắp tới của Lầu Năm Góc đầu tiên. Các văn bản nội bộ rò rỉ cho biết các quân chủng được yêu cầu thực hiện việc cắt giảm trước ngày 1/1, trong đó một số vị trí sẽ bị hạ cấp thay vì bị loại bỏ hoàn toàn.

Động thái cắt giảm nhân sự lãnh đạo sắp được triển khai trong bối cảnh ông Hegseth đã cách chức hoặc loại bỏ hơn 20 lãnh đạo quân sự thuộc các quân chủng kể từ khi nắm quyền điều hành Lầu Năm Góc. Ông Hegseth cũng đã ngăn chặn việc thăng cấp cho các sĩ quan Mỹ trong danh sách được đề bạt lên cấp tướng 1 sao và 2 sao, với lý do các lãnh đạo quân sự phục vụ theo sự tín nhiệm của tổng thống.

Những thay đổi về nhân sự này đã gây lo ngại cho các nghị sĩ thuộc cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ. Vào tháng 7, Thượng nghị sĩ Susan Collins, Chủ tịch Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện Mỹ đã bày tỏ quan ngại về việc cách chức các sĩ quan quân sự cấp cao cũng như việc ngăn chặn thăng cấp cho các quân nhân cấp thấp hơn.

Hạ nghị sĩ Austin Scott, thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ từng phát biểu trong một phiên điều trần hồi tháng 4 rằng việc ông Hegseth sa thải Tướng Randy George, cựu Tham mưu trưởng Lục quân sẽ gây ra "tác động tiêu cực" đối với cách thức vận hành của các quân chủng.