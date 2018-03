Báo Mỹ: Nga là chú gấu ốm

Tờ báo Mỹ ví nước Nga như 'chú gấu ốm yếu' với hàng loạt khó khăn nhưng vẫn cảnh báo sự nguy hiểm.

Chú gấu ốm yếu

Trang The Hill của Mỹ mới đây có bài viết về chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Putin, trong đó so sánh nước Nga ngày nay với Liên Xô trước kia.

Trang báo Mỹ đánh giá sức mạnh của Nga hiện nay không thể so với Liên Xô, do đó không thể gây ra mối đe dọa tương tự mà Mỹ và các đồng minh phải đối mặt.

Theo giới phân tích Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình với vai trò điệp viên Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB) trong giai đoạn cuối của Chiến tranh Lạnh, nên các chính sách đối ngoại của Điện Kremlin hiện nay giống với các chính sách thời Chiến tranh Lạnh.

Tổng thống Nga V. Putin (trái) và Tổng thống Mỹ D. Trump

Theo The Hill, cũng như thời Liên Xô, nước Nga ngày nay sẽ sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để ngăn chặn cơ quan này tiến hành hành động chống lại hành vi khiêu khích quốc tế.

Tương tự như việc người đứng đầu Liên Xô Nikita Khrushchev từng khẳng định rằng Liên Xô sẽ “chôn sống” phương Tây, ông Putin ngày nay phát đi các đoạn băng cho thấy các tên lửa siêu thanh chiến lược của Nga nhằm vào nước Mỹ.

Trang báo Mỹ cáo buộc nước Nga ngày này sử dụng chiến lược tương tự như Liên Xô trước đây. Ví dụ được nêu ra là vụ đầu độc gián điệp Skripal tại Anh mà báo Mỹ cho rằng Nga tiến hành đối với kẻ phản bội.

Cũng theo trang báo Mỹ, nước Nga hiện nay, giống như Liên Xô trước kia, sẵn sàng đe dọa các nước khác bằng vũ lực dù ở xa hay gần!

Tuy nhiên, The Hill đánh giá “mối đe dọa” từ nước Nga hiện nay khác biệt với Liên Xô trước đây, nhất là về “mức độ”.

Trong thời Chiến tranh Lạnh, phương Tây đã đối mặt với một đối thủ, mà cùng với Khối hiệp ước Warsaw, có thể điều động hàng triệu binh sĩ ra mặt trận, hàng chục nghìn vũ khí hạt nhân, hàng chục nghìn xe tăng, hàng nghìn máy bay chiến đấu và nhiều hơn thế.

Mối đe dọa quân sự của Nga hiện nay, theo The Hill, dù chắc chắn đã phát triển hơn trong thập kỷ qua, nhưng không thể so sánh với mối đe dọa mà Mỹ và các đồng minh từng đối mặt một thời.

Tổng thống Nga V. Putin "giới thiệu" loạt vũ khí chiến lược trong Thông điệp Liên bang hôm 1/3

Hơn nữa, Liên bang Xô Viết thời Chiến tranh Lạnh vẫn là một cường quốc công nghiệp. Nền kinh tế nước Nga ngày nay có quy mô nhỏ hơn nền kinh tế Canada, và bởi quá phụ thuộc vào xuất khẩu dầu và khí đốt nên không thể phát triển trong bối cảnh nhiều nguồn cung dầu và khí đốt mới đổ vào thị trường thế giới.

Với những luận điểm trên, cùng việc nêu ra tình hình dân số và tuổi thọ sụt giảm, The Hill ví nước Nga giờ đây như “chú gấu ốm yếu”.

Tuy nhiên, trang báo Mỹ thừa nhận chú gấu ốm yếu vẫn có thể là chú gấu nguy hiểm.

The Hill cho rằng Liên Xô sẵn sàng sử dụng các lực lượng ủy nhiệm nhưng vẫn kiềm chế sử dụng vũ lực, ngoại trừ việc can thiệp vào Afghanistan hồi cuối năm 1979. So với Liên Xô, The Hill kể ra một loạt sự kiện chứng minh sự sẵn sàng của Nga như tấn công mạng Estonia, sáp nhập Crimea và đứng về phía Chính phủ Syria trong nỗ lực để giành lại vị thế chiến lược ở Trung Đông và Địa Trung Hải.

Theo The Hill, do không thể thúc đẩy trợ cấp xã hội cho chính người dân trong nước, nên càng có khả năng ông Putin sẽ đặt cược vào chương trình nghị sự đối ngoại.

The Hill quay trở lại với xuất phát điểm của nhà lãnh đạo Nga là một cựu điệp viên KGB để suy luận rằng ông có chương trình nghị mang tính khiêu khích hơn những đã diễn ra trong giai đoạn sau của Chiến tranh Lạnh.