Báo Mỹ: Nga còn 2 kế hoạch nữa nhằm vào Ukraine

Tờ WSJ lưu ý rằng hai kế hoạch trong số đó - đánh bại quân đội hoặc buộc Kyiv phải tuân thủ các điều khoản của Moskva - không dễ đạt kết quả mong muốn. Tuy nhiên hai kế hoạch còn lại của Moskva có cơ hội thành công cao hơn vào năm tới.

"Làm tê liệt nền kinh tế Ukraine bằng các cuộc tấn công liên tục của tên lửa và máy bay không người lái, đồng thời chờ đợi sự yểm trợ của châu Âu suy yếu khi tỷ lệ ủng hộ dành cho các đảng phản đối viện trợ cho Kyiv ngày càng tăng", tờ WSJ nêu hai kế hoạch còn lại của Nga.

Tác giả bài viết cho biết thêm rằng theo hầu hết các nhà quan sát, Nga rất có thể sẽ chờ đến đầu năm 2027 để xem những chiến lược của mình được thực hiện như thế nào trước khi quyết định tiếp tục theo đuổi hướng đi đã định hay điều chỉnh lại.

"Người Nga sẽ chờ đến mùa xuân. Họ muốn xem chiến dịch tấn công tên lửa này sẽ dẫn đến điều gì, cũng như ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Pháp. Và sau đó họ sẽ đánh giá tình hình", tờ báo dẫn lời nhà khoa học chính trị Hanna Notte.

Như bài báo lưu ý, trong bối cảnh chiến trường gần như hoàn toàn im ắng, Moskva đã tăng cường chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

"Nếu các cuộc tấn công tên lửa liên tục dẫn đến khủng hoảng nhân đạo và làm tê liệt nền kinh tế Ukraine, điều này có thể làm tăng thêm sự phụ thuộc của nước này vào nguồn tài trợ của châu Âu", bài báo nêu rõ.

Ấn phẩm cũng nhấn mạnh rằng Moskva đã nhận ra rằng châu Âu hiện là bên ủng hộ quan trọng nhất của Ukraine và cũng là điểm yếu tiềm tàng của nước này.

"Tăng trưởng kinh tế thấp ở châu Âu, các chương trình phúc lợi xã hội quá tải và hóa đơn năng lượng cao đang làm giảm uy tín của nhiều chính phủ hiện tại, phần lớn trong số đó ủng hộ Ukraine", bài báo kết luận.

Tóm lại, tờ WSJ nhấn mạnh rằng các chính phủ châu Âu vẫn đang giữ vững lập trường của mình, bất chấp tình trạng thiếu hụt năng lượng trầm trọng hơn trong năm nay do cuộc chiến với Iran.

"Ông Putin tuyên bố muốn hợp tác với châu Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo, nhưng chỉ khi toàn lục địa cùng lên tiếng. Thách thức này có thể làm trầm trọng thêm những bất đồng hiện có về việc ai sẽ đại diện cho những lợi ích này", tờ Wall Street Journal kết luận.