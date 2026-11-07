Báo Mỹ kể cậu bé Việt 'săn Tây' học tiếng Anh ở hồ Gươm

Starr (trái) và Stempel (phải) trò chuyện với bé Hiếu 6 tuổi, tại hồ Gươm, Hà Nội. Ảnh: Hai Dang/WSJ.

Cũng như nhiều du khách Mỹ khi đến châu Á, Kendall Stempel và Chloe Starr luôn cảnh giác trước những lời mời chào có thể khiến họ mất tiền. Trong lúc đi dạo ở hồ Gươm (Hà Nội), cặp đôi trông thấy một cậu bé 6 tuổi tên Hiếu, với 2 chiếc răng cửa còn khuyết, tiến đến bắt chuyện. Hai cô gái đã chuẩn bị tinh thần "cho một lời đề nghị nào đó". Tuy nhiên, điều khiến họ bất ngờ là Hiếu chỉ mong muốn học thêm từ vựng tiếng Anh.

Stempel và Starr là hai trong số nhiều du khách nước ngoài được trẻ em Hà Nội rủ trò chuyện trong hoạt động "săn Tây". Đây là hình thức luyện tiếng Anh phổ biến ở Việt Nam, khi các em chủ động tìm gặp người nước ngoài để thực hành giao tiếp, theo The Wall Street Journal.

Cách học này giúp Hiếu có thể giao tiếp gần như thành thạo chỉ sau vài tháng. Bé trai cũng trở thành gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội khi người mẹ Hoàng Ngọc Ánh thường xuyên đăng video ghi lại những cuộc trò chuyện của con với người nước ngoài. Nhiều người xem bày tỏ sự thích thú trước khả năng tiếng Anh của cậu bé.

Hiếu luyện tiếng Anh tại nhà cùng mẹ. Ảnh: Hai Dang/WSJ.

Trên thực tế, hoạt động tìm kiếm người nước ngoài để luyện tiếng Anh vốn đã xuất hiện từ lâu ở các điểm du lịch châu Á. Jack Ma, tỷ phú Trung Quốc sau này sáng lập tập đoàn công nghệ Alibaba, từng dẫn khách tham quan quanh hồ ở quê nhà để đổi lấy cơ hội trò chuyện bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, hiếm nơi nào hoạt động này phổ biến và có tổ chức như ở Việt Nam, đặc biệt tại khu vực hồ Gươm, cạnh khu phố cổ Hà Nội. Cứ vào cuối tuần, các giáo viên đưa từng nhóm trẻ đến hồ, phát cho các em bảng kẹp giấy có sẵn những câu hỏi như: "Bạn đến từ đâu?", "Món ăn yêu thích của bạn là gì?" hay "Bạn thích thể loại nhạc nào?".

Trong khi đó, thanh thiếu niên và người trẻ thường muốn có những cuộc trò chuyện sâu hơn. Họ cho biết động lực học tiếng Anh đến từ sự phát triển của ngành du lịch, xuất khẩu tại Việt Nam và sự tò mò về thế giới bên ngoài.

Hoạt động "săn Tây" đã khá phổ biến quanh hồ Gươm từ thời Ngọc Ánh còn học đại học. Tuy nhiên, cô chưa từng tham gia vì không biết tiếng Anh. Ở tuổi 34, người mẹ không muốn 3 con trai bỏ lỡ cơ hội khám phá thế giới bên ngoài. Cô mua sách bài tập, làm thẻ ghi nhớ từ vựng và thường xuyên mở các bài học tiếng Anh qua loa trong nhà.

Du khách quốc tế hào hứng với hoạt động vẽ tranh biếm họa ở hồ Gươm. Ảnh: Đinh Hà.

Nhận ra khả năng ngoại ngữ của con trai đã vượt xa mình, Ngọc Ánh bắt đầu đưa Hiếu đến hồ Gươm vào mỗi thứ Bảy. Cô cũng tranh thủ học thêm một số câu giao tiếp cơ bản để có thể trò chuyện với du khách. Câu đầu tiên người mẹ dùng để bắt chuyện là: "Xin lỗi, con trai tôi đang học tiếng Anh. Bạn có phiền trò chuyện với cháu một chút không?".

Tạm biệt Stempel và Starr, Hiếu quay sang trò chuyện với một cặp du khách Australia. "Cháu biết về Australia!", cậu bé hào hứng kể, rồi tiếp tục làm quen một số du khách Italy và người đàn ông quốc tịch Đức tên Martin. "Ở Đức có khoảng 1.500 loại xúc xích", bé trai nói. Martin đáp rằng ông chưa từng biết điều đó.

Trở về nhà sau buổi luyện tập "săn Tây", Hiếu bày tỏ niềm yêu thích tiếng Anh vì ngôn ngữ này giúp trò chuyện với người nước ngoài và xem được nhiều video hơn. Hiện Hiếu chưa nghĩ đến việc sử dụng tiếng Anh trong công việc sau này. Khi lớn lên, cậu bé muốn trở thành cảnh sát.

Các "nàng thơ" chụp ảnh ven hồ Gươm vào đầu thu. Ảnh: Trần Hiền.