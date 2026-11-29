Iran và Mỹ được cho là đều dùng Starlink để tấn công lẫn nhau. Ảnh: TTXVN

Theo bài viết đăng ngày 28/11 của The Washington Post, dẫn lời 4 người am hiểu vấn đề, Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk đã tỏ ra tức giận khi phát hiện vào đầu tháng 3 rằng cả Iran và Lầu Năm Góc đều đang sử dụng công nghệ vệ tinh của SpaceX cho mục đích quân sự theo những cách không được phép. Ông Musk từng mô tả việc sử dụng các thiết bị đầu cuối Starlink thương mại trên các hệ thống vũ khí là hành vi vi phạm điều khoản dịch vụ của công ty.

Tehran đã phóng nhiều tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông, để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, bắt đầu từ ngày 28/2. Sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait ngày 1/3. Một binh sĩ khác tử vong một tuần sau đó do vết thương trong cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ ở Saudi Arabia.

Theo The Washington Post, việc Iran sử dụng Starlink cho mục đích quân sự được đề cập trong một báo cáo mật của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) gửi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth vào mùa hè. Một nguồn tin khác am hiểu về đánh giá này cho biết mạng lưới Starlink dường như đã cung cấp cho Iran phương tiện liên lạc thay thế sau khi các cuộc tấn công của Mỹ làm hư hại cơ sở hạ tầng viễn thông thông thường của nước này.

Trước đó, hồi tháng 1, có thông tin cho rằng ông Musk đã cung cấp dịch vụ Starlink miễn phí tại Iran sau khi chính quyền nước này cắt kết nối Internet trên toàn quốc trong bối cảnh bất ổn lan rộng.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc sử dụng Starshield, phiên bản quân sự của Starlink, để vận hành các thiết bị bay không người lái chiến đấu thông qua một gói dịch vụ dành riêng cho hoạt động trên bộ.

Tranh cãi liên quan đến việc sử dụng công nghệ vệ tinh của SpaceX đã khiến ít nhất hai lãnh đạo cấp cao của công ty mất việc. Sau vụ tấn công tại Kuwait, SpaceX cũng siết chặt các yêu cầu xác minh danh tính khách hàng đối với các nhà phân phối được ủy quyền.

The Washington Post cho biết ông Musk và SpaceX không phản hồi đề nghị bình luận. Lầu Năm Góc tuyên bố không biết về báo cáo đánh giá mật nói trên, trong khi CENTCOM từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến những cáo buộc vi phạm.

Đầu năm nay, SpaceX đã công bố các biện pháp nhằm hạn chế việc quân đội Nga sử dụng trái phép Starlink trong cuộc xung đột tại Ukraine. Theo các thông tin được công bố, Ukraine đã nhận hơn 120.000 thiết bị đầu cuối Starlink kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2/2022. Số thiết bị này bao gồm cả những thiết bị do SpaceX cung cấp và những thiết bị được tài trợ bởi các chính phủ nước ngoài.

Tháng 10 vừa qua, các quan chức Ukraine thông báo dịch vụ Starlink và Starshield bị gián đoạn, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị bay không người lái tấn công và nhiệm vụ phòng không. Sau đó, ông Musk cho biết SpaceX đã khắc phục lỗ hổng cho phép quân đội Ukraine sử dụng dịch vụ Starlink thương mại không phù hợp với các điều khoản của công ty.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh DealBook do báo The New York Times tổ chức hồi đầu tháng này, ông Musk cho biết đã phải chịu sức ép liên tục liên quan đến việc cho phép sử dụng Starlink trong các hoạt động quân sự gây thương vong. Doanh nhân này nhấn mạnh những quyết định như vậy cần thuộc thẩm quyền của chính phủ Mỹ, thay vì do cá nhân ông đưa ra.