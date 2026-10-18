Báo Mỹ hé lộ vụ sĩ quan Nga chuyển tọa độ cho Ukraine tập kích rồi đào tẩu

WSJ dẫn các nguồn tin và báo cáo cho hay, Stupnikov, 26 tuổi, từng tốt nghiệp Học viện Quân sự Thông tin liên lạc Budyonny tại St Petersburg.

Khi được giao phụ trách thông tin liên lạc của một tiểu đoàn tham chiến gần Vuhledar, miền Đông Ukraine, người này có điều kiện tiếp cận hoạt động điều quân, trao đổi giữa các cấp chỉ huy và dữ liệu giám sát chiến trường.

Ảnh hộ chiếu của Stupnikov qua nhiều năm phục vụ trong quân đội Nga. Ảnh: Wall Street Journal

Tháng 2-2024, Stupnikov đã chuyển tọa độ một địa điểm tập trung quân nhân Nga để huấn luyện gần tiền tuyến cho đầu mối phía Ukraine.

Người này chụp ảnh, thông báo số binh sĩ có mặt rồi rời khỏi khu vực trước khi tên lửa đánh trúng mục tiêu.

Sau đó, Stupnikov báo lại rằng cuộc tập kích khiến 68 quân nhân Nga thiệt mạng và 60 người bị thương. Trong số người thiệt mạng có Đại tá Gusein Musayev, chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 36.

Stupnikov được cho là tiếp tục cung cấp tần số vô tuyến, vị trí đơn vị và kế hoạch hoạt động của quân đội Nga.

Những dữ liệu này còn được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào nơi tập trung sĩ quan và địa điểm đóng quân của lực lượng Nga trong những tháng tiếp theo.

Tháng 7-2024, Stupnikov rời đơn vị và vượt qua chiến tuyến với sự phối hợp của các đầu mối Ukraine.

Sau đó, người này gia nhập Quân đoàn Tình nguyện Nga (RVC), lực lượng gồm các công dân Nga chiến đấu bên phía Ukraine, và đảm nhiệm công việc chuyên môn về thông tin liên lạc.