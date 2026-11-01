Báo Mỹ giải thích vì sao xe tăng T-14 Armata vắng bóng trên chiến trường Ukraine

"Nga không sử dụng xe tăng T-14 Armata để thử nghiệm chiến đấu trong khu vực diễn ra Chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) do sự hiện diện dày đặc của máy bay không người lái".

Chuyên gia Brandon Weichert - một nhà bình luận đến từ cổng thông tin 19FortyFive (1945) của Mỹ cho rằng việc T-14 vắng mặt trên chiến trường Ukraine có liên quan trực tiếp đến sự thay đổi vai trò của thiết giáp trong chiến đấu.

Ông Weichert lưu ý rằng các máy bay không người lái cảm tử tương đối rẻ tiền gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho xe tăng nếu chiến xa tiếp tục được sử dụng theo học thuyết quân sự của Liên Xô.

Theo tác giả bài viết, đây đồng thời là một trong những lý do khiến các phương tiện phương tiện thiết giáp của phương Tây được gửi đến Kyiv cũng trở nên vô dụng, cho dù chúng được đánh giá cao.

"Vì lý do tương tự, người Nga từ chối mạo hiểm với những chiếc xe tăng T-14 Armata của họ, một trong những loại chiến xa hiện đại và đắt đỏ nhất thế giới, và thay vào đó lại ưa chuộng những loại rẻ hơn", bài báo viết.

Đồng thời theo nhà phân tích, xe tăng trong khu vực SVO thường được sử dụng như pháo tự hành, dùng để bắn phá mục tiêu nằm ở khoảng cách xa từ các vị trí bắn kín, được bảo vệ kỹ càng khỏi sự xâm nhập của UAV.

Tác giả dự báo trong thời gian tới sẽ không có nhiều thay đổi về cách thức sử dụng thiết giáp trên chiến trường Đông Âu trước việc UAV phủ dày cả hai phía.

Tuy vậy mới đây Nga đã thay đổi học thuyết quân sự, khi đó xe tăng không còn là một đơn vị tác chiến độc lập, mà sẽ một phần của hệ thống hoạt động phối hợp với pháo binh, máy bay không người lái, phòng không và tác chiến điện tử, tạo ra sức mạnh tổng hợp.

Các chuyên gia nhiều lần nhắc nhở dự án xe tăng T-14 Armata đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nhưng trong thế giới công nghệ, sự phát triển thường đi theo một con đường phi tuyến tính.

Ví dụ, các sản phẩm đắt tiền và phức tạp thường không đạt được sự chấp nhận rộng rãi, mà thay vào đó làm giàu cho ngành công nghiệp bằng những công nghệ tiên tiến, sau đó tự phát triển.

Theo nghĩa này, Armata đã trở thành một nền tảng quý giá để đánh giá các giải pháp mới. Mặc dù dữ liệu chính thức về vấn đề này cực kỳ khan hiếm, nhưng có thể giả định rằng xe tăng không người lái T-72B3M Shturm đã thừa hưởng một số giải pháp từ T-14.

Gần đây các kỹ sư từ Omsk đã được cấp bằng sáng chế cho một khung gầm xe tăng mới với thiết kế 7 bánh và 1 bánh dẫn hướng có thể điều chỉnh ở phía trước thân xe - giống như trên Armata.

Hơn nữa một hệ thống chỉ huy và kiểm soát chiến thuật cùng thiết bị điện tử mạnh mẽ, được bảo vệ chắc chắn đã được phát triển dành riêng cho xe tăng T-14 Armata.

Sự hiện diện của Armata cùng với robot tự hành và tổ hợp phòng không di động tại cuộc tập trận Trung tâm-2026 mới đây theo nhận xét không phải ngẫu nhiên, đây chính là cách Nga chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo, khi xe tăng sẽ lại hiện diện dày đặc ở mũi tấn công.