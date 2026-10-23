Báo Mỹ đưa tin về kỷ lục của bộ phim vượt Trại Buôn Người

Mới đây, tạp chí điện ảnh hàng đầu nước Mỹ Variety đăng tải bài viết độc quyền về bộ phim Án Mạng Karaoke, ghi nhận kế hoạch phát hành đồng thời tại bốn châu lục của tác phẩm Việt Nam. Đáng chú ý, thông tin này xuất hiện đúng thời điểm bộ phim có sự tham gia của Vân Dung và Đoàn Thiên Ân vừa vượt qua Trại Buôn Người, vươn lên dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày nhờ các suất chiếu sớm.

Theo Variety, Án Mạng Karaoke, với tên quốc tế Karaoke Murder, sẽ chính thức khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 30/10 và đồng thời có mặt tại nhiều thị trường quốc tế trong cùng dịp cuối tuần. Đây được nhà sản xuất và đơn vị phát hành giới thiệu là lần đầu tiên một bộ phim Việt Nam thực hiện kế hoạch ra mắt đồng bộ tại châu Á, Bắc Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương.

Án Mạng Karaoke gây chú ý khi được tạp chí Variety đưa tin về kế hoạch phát hành đồng thời tại bốn châu lục vào cuối tháng 10.

Đơn vị đảm nhận phát hành quốc tế là 3388 Films, công ty có trụ sở tại Mỹ và nhiều năm kinh nghiệm đưa điện ảnh châu Á ra thị trường nước ngoài. Theo kế hoạch, phim sẽ tiếp cận khán giả tại Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Na Uy, Australia và New Zealand. Việc lựa chọn thời điểm cuối tháng 10 cũng giúp tác phẩm tận dụng không khí Halloween, khi những bộ phim kinh dị, bí ẩn và giật gân thường nhận được sự quan tâm từ người xem.

Người sáng lập 3388 Films, ông Thien A. Pham, nhận định việc đồng bộ lịch phát hành trong nước và quốc tế là bước tiến quan trọng đối với điện ảnh Việt. Theo ông, các tác phẩm châu Á hoàn toàn có khả năng tạo sức lan tỏa lớn hơn khi khán giả ở nhiều thị trường được tiếp cận bộ phim trong cùng một thời điểm, thay vì phải chờ đợi nhiều tháng sau khi tác phẩm ra mắt tại quê nhà.

Bộ phim có sự tham gia của Vân Dung và Đoàn Thiên Ân dự kiến tiếp cận khán giả tại nhiều thị trường lớn như Mỹ, Canada, Anh và Australia.

Thông tin được báo Mỹ đăng tải càng thu hút sự chú ý khi Án Mạng Karaoke đang tạo ra những biến động tại phòng vé Việt. Theo dữ liệu Box Office Vietnam được các báo trong nước ghi nhận tối 21/10, tác phẩm bán được 36.291 vé trên 1.177 suất chiếu. Trong khi đó, Trại Buôn Người ghi nhận 29.666 vé dù được phân bổ tới 2.757 suất chiếu.

Như vậy, Án Mạng Karaoke bán nhiều hơn đối thủ 6.625 vé với số suất chiếu chưa bằng một nửa. Thành tích này giúp bộ phim tạm thời chấm dứt chuỗi ngày dẫn đầu doanh thu của Trại Buôn Người, tác phẩm đã thu về khoảng 470 tỷ đồng sau gần một tháng công chiếu. Tuy nhiên, kết quả hiện tại mới phản ánh sức hút ở giai đoạn chiếu sớm, chưa đủ để khẳng định khả năng duy trì vị trí dẫn đầu lâu dài.

Án Mạng Karaoke là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê, với Võ Thanh Hòa đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ gồm Vân Dung, Đại Nghĩa, Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn, Phương Dung, Tiểu Bảo Quốc, Tuyền Mập, Quỳnh Lý, Tạ Lâm và Trịnh Thảo.

Án Mạng Karaoke bất ngờ vượt Trại Buôn Người về lượng vé bán ra, tạo tín hiệu tích cực trước thời điểm khởi chiếu chính thức.

Lấy bối cảnh một chuyến hành hương tại khu nghỉ dưỡng biệt lập trên núi, câu chuyện bắt đầu khi bà Thủy, người phụ nữ giàu có có sở thích hát karaoke gây phiền toái cho hàng xóm, bất ngờ bị sát hại. Khi mọi người bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, từng thành viên trong nhóm đều trở thành nghi phạm. Nhân vật Tâm do Đoàn Thiên Ân thể hiện phải vận dụng khả năng điều tra để lần theo những bí mật và tìm ra hung thủ.

Điểm khác biệt của bộ phim nằm ở cách khai thác một vấn đề quen thuộc trong đời sống người Việt. Theo ê kíp, karaoke vốn gắn liền với những buổi gặp gỡ gia đình, tiệc cưới và các dịp lễ, nhưng cũng thường xuyên trở thành nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa những người hàng xóm. Từ chất liệu đời thường này, bộ phim phát triển câu chuyện trinh thám pha trộn hài hước và kinh dị, tạo nên màu sắc riêng so với nhiều tác phẩm cùng thể loại.

Quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ, Án Mạng Karaoke khai thác vụ án bí ẩn trong khu nghỉ dưỡng biệt lập, kết hợp yếu tố trinh thám, hài hước và kinh dị.

Chia sẻ với Variety, Võ Thanh Hòa cho biết các dự án của 89s Group đã đạt tổng doanh thu hơn 600 tỷ đồng tại phòng vé Việt trong giai đoạn 2023 đến 2026. Nhà làm phim khẳng định định hướng của ê kíp là chinh phục khán giả trong nước trước khi mang những câu chuyện mang bản sắc Việt đến thị trường quốc tế.

Trước Án Mạng Karaoke, 3388 Films từng phát hành thành công Mai của đạo diễn Trấn Thành, tác phẩm Việt đầu tiên vượt mốc 2 triệu USD doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Kinh nghiệm này được kỳ vọng sẽ tạo thêm lợi thế cho bộ phim của Hoàng Lê trong hành trình tiếp cận khán giả nước ngoài.

Với kế hoạch ra mắt tại nhiều quốc gia, Án Mạng Karaoke được kỳ vọng góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận khán giả quốc tế cho điện ảnh Việt.

Việc vừa dẫn đầu phòng vé Việt trong các suất chiếu sớm, vừa được truyền thông quốc tế đưa tin về kế hoạch phát hành trên bốn châu lục đánh dấu khởi đầu đáng chú ý của Án Mạng Karaoke. Dù kết quả thương mại quốc tế vẫn phải chờ đến sau ngày khởi chiếu 30/10, dự án đã cho thấy một hướng đi mới khi phim Việt không chỉ tìm kiếm doanh thu trong nước mà còn chủ động tiếp cận khán giả toàn cầu ngay từ thời điểm ra mắt.