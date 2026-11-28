Du khách quốc tế nghỉ dưỡng tại Phú Quốc dịp cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 25/11, tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler công bố danh sách 9 điểm đến đáng ghé thăm ở châu Á năm 2027. Phú Quốc (tỉnh An Giang) là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách này.

Theo tạp chí, trong khoảng một thập niên, Phú Quốc đã trở thành một trong những trung tâm nghỉ dưỡng phát triển nhanh ở Đông Nam Á. Hòn đảo đang mở rộng sân bay, xây thêm khách sạn và các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Ngày 19/11, tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, khởi động Năm APEC Việt Nam 2027 với chủ đề “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”. Đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, sau các năm 2006 và 2017.

Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 11/2027 tại đặc khu Phú Quốc với sự tham dự của đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên.

Penang nằm trong danh sách "điểm đến Châu Á nên ghé vào năm 2027" vì sự kết hợp nguyên liệu truyền thống vào món ăn hiện đại. Ảnh: Roads & Kingdoms.

Từ trước khi được chọn làm nơi tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, Phú Quốc đã thu hút khách quốc tế nhờ cảnh quan biển đảo, hệ thống nghỉ dưỡng và chính sách miễn thị thực riêng. Hồi tháng 10, hòn đảo lớn nhất Việt Nam đứng đầu hạng mục đảo được yêu thích nhất châu Á tại giải Readers’ Choice Awards 2026 của Condé Nast Traveler, với 95,26 điểm do độc giả bình chọn.

Trong danh sách gợi ý cho năm 2027, tạp chí Mỹ nhắc đến những bãi cát trắng, làng chài ven biển và các khu rừng nhiệt đới được bảo vệ trên đảo. Ở phía bắc, du khách có thể chèo kayak men theo các lạch nước ven rừng ngập mặn.

Ẩm thực là lý do tạp chí chọn 2 điểm đến khác ở Đông Nam Á. Tại Penang (Malaysia), các nhà hàng mới đưa nguyên liệu truyền thống vào những món ăn hiện đại. Ở Negros Occidental (Philippines), phong trào ẩm thực chậm giúp du khách tìm hiểu nguyên liệu và cách nấu của người địa phương.

Danh sách cũng gợi ý ghé vùng nông thôn Niigata (Nhật Bản), nơi các tác phẩm của liên hoan nghệ thuật Echigo-Tsumari được trưng bày ngay trong làng, kể cả ở những ngôi trường cũ.

Tại Armenia, các tuyến đi bộ qua vùng núi Caucasus dẫn du khách ngang những hang động lưu dấu nghề làm rượu vang và các trạm dừng chân xưa trên Con đường Tơ lụa.

Danh sách 9 điểm đến đáng ghé thăm ở châu Á năm 2027: Cộng hòa Armenia

Bangkok (Thái Lan)

Jaipur (Ấn Độ)

Negros Occidental (Philippines)

Niigata (Nhật Bản)

Penang (Malaysia)

Phú Quốc (Việt Nam)

Thượng Hải (Trung Quốc)

Vân Nam (Trung Quốc)