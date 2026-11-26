Adobe bổ sung nhiều tính năng AI vào bộ công cụ chỉnh sửa hình ảnh. Ảnh: Adobe.

Mới đây, New York Times yêu cầu các nhiếp ảnh gia cộng tác không sử dụng Adobe Photoshop 2027 khi thực hiện nhiệm vụ cho tòa soạn. Quyết định xuất phát từ lo ngại người dùng có thể vô tình kích hoạt những tính năng AI trong quá trình chỉnh sửa ảnh.

Theo The Verge, yêu cầu trên xuất hiện trong email do Meaghan Looram và Josh Haner, 2 lãnh đạo phụ trách mảng hình ảnh của tờ báo, gửi đến các nhiếp ảnh gia. Nội dung sau đó lan truyền trên mạng xã hội Threads.

Tòa soạn cảnh báo một số công cụ trong phiên bản Photoshop mới có thể sử dụng AI tạo sinh mà người dùng không nhận ra. Điều này dẫn đến khả năng ảnh báo chí bị gắn nhãn liên quan đến AI trong dữ liệu đi kèm tệp.

Graham James, người phát ngôn của New York Times xác nhận các nhiếp ảnh gia cộng tác phải tránh sử dụng Photoshop 2027 khi thực hiện công việc cho tờ báo.

Quy định áp dụng với Photoshop phiên bản 28.0.0 và những bản cập nhật tiếp theo.

Tại sự kiện Adobe MAX ngày 10/11, Adobe giới thiệu hàng loạt cải tiến dành cho phần mềm chỉnh sửa ảnh. Đáng chú ý là Relight, công cụ cho phép bổ sung và điều chỉnh nguồn sáng trong ảnh cùng Generative Restyle, tính năng thay đổi phong cách hình ảnh bằng câu lệnh.

Photoshop 2027 còn bổ sung trợ lý hướng dẫn chỉnh sửa, công cụ nâng cao độ phân giải và khả năng tự động sắp xếp lại bố cục khi thay đổi tỷ lệ khung hình.

Những cải tiến này giúp đơn giản hóa quá trình xử lý hình ảnh. Tuy nhiên, chúng cũng khiến người dùng khó phân biệt giữa thao tác hậu kỳ thông thường và thay đổi có sự tham gia của AI.

Vấn đề trở nên đáng chú ý hơn khi Adobe triển khai tiêu chuẩn C2PA trên các ứng dụng của mình. Công nghệ này hỗ trợ ghi nhận nguồn gốc và lịch sử chỉnh sửa của nội dung số.

Đối với ảnh báo chí, việc xuất hiện thông tin liên quan đến AI trong dữ liệu tệp có thể làm nảy sinh nghi vấn về tính xác thực, ngay cả khi nhiếp ảnh gia không chủ động tạo thêm nội dung.

New York Times từ lâu áp dụng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với hình ảnh xuất bản. Nhiếp ảnh gia không được thêm, xóa, di chuyển hoặc làm biến dạng các chủ thể trong ảnh. Việc cắt cúp phải giữ lại những chi tiết quan trọng, còn điều chỉnh màu sắc chỉ giới hạn ở mức cần thiết để tái hiện hình ảnh chính xác.

Hiện tại, tờ báo không phản đối hoàn toàn AI tạo sinh, song duy trì lệnh cấm đối với ảnh báo chí.

Theo FreeYork, những nhiếp ảnh gia muốn tiếp tục sử dụng Photoshop có thể cài đặt phiên bản cũ hơn thông qua ứng dụng Creative Cloud.

Hiện Adobe chưa phản hồi yêu cầu bình luận của The Verge về sự việc. Những tính năng cụ thể khiến tòa soạn lo ngại cũng chưa được công bố đầy đủ.

Quyết định của New York Times cho thấy sự phát triển của AI trong các phần mềm sáng tạo đang đặt ra bài toán mới về khả năng kiểm chứng hình ảnh và duy trì niềm tin của độc giả.