Bão mới chính thức hình thành ngoài khơi Philippines, gió giật tới 135 km/h

Vị trí và cường độ bão Cempaka, ghi nhận lúc 2h ngày 8/11 (giờ Philippines). Ảnh: PAGASA

Ngày 8/11, theo tin bão, áp thấp mới nhất từ Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cập nhật lúc 2h, bão Cempaka nằm ngoài Vùng dự báo của Philippines (PAR), cách cực bắc đảo Luzon khoảng 1.875km về phía đông. Đây là hệ thống thời tiết trước đó được theo dõi với tên gọi vùng áp thấp LPA 11a.

Bão có sức gió duy trì tối đa 110 km/h gần tâm, gió giật lên tới 135 km/h. Bão đang di chuyển theo hướng tây - tây bắc với tốc độ khoảng 30 km/h.

PAGASA dự báo bão Cempaka có thể đi vào PAR vào tối 8.11 hoặc rạng sáng 9/11. Nếu đi vào khu vực trên, bão sẽ được đặt tên địa phương là Samuel.

Tuy nhiên, chuyên gia khí tượng PAGASA nhận định, cơn bão không gây ảnh hưởng trực tiếp đến Philippines. Dù vậy, cơ quan này khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi các bản tin cập nhật để nắm bắt diễn biến mới nhất.

Trong bản tin dự báo thời tiết ngày 8/11, PAGASA cũng lưu ý, gió mùa đông bắc và các luồng gió đông đang chi phối thời tiết tại nhiều khu vực của Philippines.

Gió mùa đông bắc có thể gây mưa nhẹ tại một số tỉnh phía bắc, trong khi các luồng gió đông làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa rào và dông tại vùng Bicol, Đông Visayas, Quezon và một số khu vực miền nam nước này.

Diễn biến của bão Cempaka sẽ tiếp tục được theo dõi. Các thông số về cường độ, hướng di chuyển và khả năng tác động có thể thay đổi trong những bản tin tiếp theo.