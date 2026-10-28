Bảo Minh tăng tốc về đích năm 2026, hướng tới lợi nhuận tăng hai con số

Doanh thu tăng trưởng tích cực, tạo đà hoàn thành kế hoạch năm 2026

Ngày 28/10/2026, tại chùa Vĩnh Nghiêm (Đức La), thành phố Bắc Ninh, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) tổ chức Hội nghị triển khai định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2027 với các đơn vị thành viên khu vực miền Bắc.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Bảo Minh đang tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026, đồng thời chủ động xây dựng định hướng phát triển cho năm tiếp theo. Những kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm cho thấy đà tăng trưởng tích cực, tạo cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh ước tính, tính đến ngày 26/10/2026, tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt hơn 7.052 tỷ đồng, hoàn thành 97,14% kế hoạch năm do Hội đồng Quản trị giao, tăng 17,12% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt gần 6.003 tỷ đồng, hoàn thành 98,80% kế hoạch và tăng trưởng 17,88% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm đạt 6.748 tỷ đồng, tương đương 97,49% kế hoạch năm. Hoạt động tài chính tiếp tục duy trì ổn định, đóng góp vào kết quả kinh doanh chung.

Đáng chú ý, khi năm tài chính vẫn còn hơn hai tháng, nhiều chỉ tiêu doanh thu chủ yếu đã tiến sát kế hoạch cả năm. Với tiến độ thực hiện hiện nay, Bảo Minh dự kiến hoàn thành sớm kế hoạch kinh doanh năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị giao.

Bảo Minh kiên định tăng trưởng lợi nhuận hai con số trong năm 2027.

Những con số trên phản ánh nỗ lực của toàn hệ thống trong việc duy trì hoạt động kinh doanh, đồng thời cho thấy cơ sở thuận lợi để doanh nghiệp bước vào giai đoạn hoạch định mục tiêu mới. Tuy nhiên, kết quả doanh thu không phải là thước đo duy nhất của sự phát triển. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, tăng trưởng cần được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với hiệu quả kinh doanh, năng lực quản trị rủi ro và chất lượng thực hiện cam kết với khách hàng.

Đây cũng là những yêu cầu được Bảo Minh xác định trong định hướng hoạt động năm 2027, hướng tới phát triển bền vững thay vì chỉ tập trung mở rộng quy mô.

Hướng tới tăng trưởng lợi nhuận hai con số năm 2027

Trên nền tảng kết quả kinh doanh năm 2026, Ban Điều hành Bảo Minh đã chủ động xây dựng định hướng chiến lược cho năm 2027, trong đó xác định mục tiêu duy trì đà phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động và phấn đấu tăng trưởng chỉ tiêu lợi nhuận ở mức hai con số. Định hướng này được đặt trong bối cảnh cả nước đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ chủ động nắm bắt cơ hội mà còn phải đổi mới phương thức quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, Bảo Minh xác định phương châm hành động “Chủ động – Quyết liệt – Kỷ cương”, coi đây là yêu cầu xuyên suốt trong tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. Theo đó, các chỉ tiêu tăng trưởng cần được cụ thể hóa thành chương trình hành động với nhiệm vụ, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành rõ ràng. Việc triển khai kế hoạch phải gắn với hiệu quả thực tế, lấy khách hàng và thị trường làm trọng tâm.

Cùng với đổi mới phương thức điều hành, chuyển đổi số và tối ưu hóa hoạt động vận hành được xác định là những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đặc biệt, Bảo Minh nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực quản trị rủi ro, không đánh đổi mục tiêu tăng trưởng cao bằng việc buông lỏng các chuẩn mực an toàn. Đây là định hướng có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, lĩnh vực mà hiệu quả phát triển không chỉ thể hiện ở doanh thu hay lợi nhuận, mà còn ở khả năng thực hiện đầy đủ, nhất quán các nghĩa vụ và cam kết với khách hàng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp định hướng khơi dậy nội lực của đội ngũ cán bộ, người lao động thông qua cơ chế động viên gắn với kết quả thực hiện công việc. Việc áp dụng các chỉ số đánh giá hiệu quả (KPIs) được đặt trong yêu cầu nâng cao trách nhiệm cá nhân, khuyến khích tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm vì mục tiêu chung.

Như vậy, mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận hai con số năm 2027 không chỉ đặt ra yêu cầu về kết quả kinh doanh, mà còn đòi hỏi sự chuyển biến đồng bộ trong tư duy quản trị, phương thức tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị thành viên.

Lấy chất lượng dịch vụ và niềm tin khách hàng làm nền tảng phát triển

Một nội dung đáng chú ý tại hội nghị là việc Bảo Minh gắn mục tiêu tăng trưởng với yêu cầu xây dựng đạo đức kinh doanh, nâng cao trách nhiệm đối với khách hàng và phát triển bền vững.

Việc lựa chọn chùa Vĩnh Nghiêm (Đức La), địa danh gắn với những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống Phật giáo Trúc Lâm, làm nơi tổ chức hội nghị cũng mang ý nghĩa khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý chí vượt khó trong đội ngũ cán bộ, người lao động. Từ những giá trị văn hóa đó, Bảo Minh nhấn mạnh quan điểm kinh doanh hiệu quả phải đi đôi với kinh doanh chân chính, coi sự minh bạch và trách nhiệm là nền tảng để xây dựng niềm tin trên thị trường.

Theo định hướng được xác định, doanh nghiệp chú trọng cung cấp các sản phẩm bảo hiểm thực chất, minh bạch về quyền lợi và điều kiện bảo hiểm, thực hiện đúng cam kết, đồng thời lấy chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm. Trong hoạt động bảo hiểm, niềm tin của khách hàng không thể chỉ được tạo dựng bằng những chỉ tiêu tăng trưởng. Niềm tin ấy cần được củng cố thông qua sự trung thực trong tư vấn, tính minh bạch của sản phẩm, chất lượng phục vụ và trách nhiệm thực hiện các cam kết.

Bởi vậy, việc kết hợp mục tiêu tăng trưởng với nâng cao chuẩn mực kinh doanh không chỉ mang ý nghĩa định hướng hoạt động, mà còn là yêu cầu để Bảo Minh củng cố vị thế và hướng tới phát triển lâu dài.

Từ kết quả kinh doanh tích cực của năm 2026 đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận hai con số năm 2027, Bảo Minh đang đứng trước yêu cầu tiếp tục chuyển hóa những kết quả đạt được thành động lực phát triển mới. Vấn đề đặt ra không chỉ là tăng trưởng bao nhiêu, mà còn là tăng trưởng bằng cách nào và tạo dựng được những giá trị gì cho khách hàng? Khi hiệu quả kinh doanh được đặt song hành với kỷ cương quản trị, kiểm soát rủi ro và trách nhiệm thực hiện cam kết, mục tiêu tăng trưởng mới có nền tảng để duy trì bền vững.Đó cũng là thông điệp xuyên suốt trong định hướng kinh doanh năm 2027 của Bảo Minh: Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả, giữ vững chuẩn mực an toàn và lấy niềm tin khách hàng làm cơ sở cho sự phát triển.