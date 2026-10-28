Bảo Minh: Tăng tốc về đích 2026, khởi tạo khí thế kinh doanh 2027

10 tháng đầu năm, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã hoàn thành 98% tổng doanh thu được giao. (Ảnh: VÂN NGUYỄN)

Hội nghị diễn ra trong không khí khẩn trương, đoàn kết và tràn đầy quyết tâm khi toàn hệ thống đang nỗ lực tăng tốc trong những tháng cuối năm, đồng thời chủ động chuẩn bị các định hướng và mục tiêu cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Báo cáo nhanh kết quả kinh doanh ước tính 10 tháng đầu năm 2026 cho thấy nỗ lực bền bỉ và đà tăng trưởng tích cực của toàn hệ thống Bảo Minh. Tính đến ngày 26/10, tổng doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt hơn 7.052 tỷ đồng, hoàn thành 97,14% kế hoạch năm do hội đồng quản trị giao và tăng trưởng 17,12% so cùng kỳ năm 2025.

Trong đó: Doanh thu phí bảo hiểm gốc (BHG) ước đạt gần 6.003 tỷ đồng, hoàn thành 98,80% kế hoạch hội đồng quản trị giao và tăng trưởng 17,88% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm đạt 6.748 tỷ đồng, tương đương 97,49% kế hoạch năm. Hoạt động tài chính duy trì tính ổn định, đóng góp hiệu quả vào kết quả chung.

Với tiến độ thực hiện kế hoạch hiện nay, Bảo Minh dự kiến sẽ hoàn thành sớm kế hoạch kinh doanh năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị giao. Từ những kết quả đã đạt được, Ban Điều hành Bảo Minh đã chủ động xây dựng định hướng chiến lược cho năm 2027 - năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cả nước quán triệt tinh thần chỉ đạo từ Trung ương và cấp trên với mục tiêu phát triển 2 con số.

Hội nghị không chỉ là diễn đàn để triển khai các nhiệm vụ chuyên môn mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khí thế quyết tâm trong đội ngũ cán bộ, nhân viên Bảo Minh trước chặng đường mới. Đây cũng là cơ hội để người lao động tìm hiểu, suy ngẫm thêm về những giá trị hướng thiện và tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng như cuộc sống.

Từ những giá trị đó, Bảo Minh hướng tới việc gắn mục tiêu tăng trưởng với nền tảng đạo đức kinh doanh và trách nhiệm đối với khách hàng. Kinh doanh hiệu quả cần đi đôi với kinh doanh chân chính: cung cấp sản phẩm bảo hiểm thực chất, minh bạch về quyền lợi và điều kiện bảo hiểm, thực hiện đúng cam kết, lấy chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm.

Việc xây dựng niềm tin trên thị trường không chỉ đến từ kết quả kinh doanh trước mắt, mà còn được bồi đắp qua sự trung thực, chuyên nghiệp và nhất quán trong từng sản phẩm, từng lời tư vấn và từng cam kết với khách hàng.

Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước tiếp tục hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, Ban Điều hành Bảo Minh cũng định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2027 với trọng tâm duy trì đà phát triển bền vững và hiệu quả, trong đó phấn đấu tăng trưởng chỉ tiêu lợi nhuận ở mức 2 con số.

Để hiện thực hóa khát vọng năm 2027, toàn hệ thống sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp gồm: chuyển đổi tư duy và hành động theo tinh thần “chủ động-quyết liệt-kỷ cương” thông qua việc cụ thể hóa chỉ tiêu 2 con số thành các kế hoạch hành động chi tiết, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn hoàn thành, lấy khách hàng và thị trường làm trọng tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số và tối ưu hóa vận hành; nâng cao năng lực quản trị rủi ro, không đánh đổi mục tiêu tăng trưởng cao bằng sự buông lỏng chuẩn mực an toàn; đồng thời khơi dậy nội lực, xây dựng cơ chế động viên gắn liền với hiệu quả thực tế (KPIs) để khích lệ tinh thần dám nghĩ, dám làm vì mục tiêu chung.

Có thể thấy, những kết quả đáng tự hào của năm 2026 chính là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và sự đồng lòng của tập thể người lao động Bảo Minh.

Khép lại hội nghị với khí thế quyết tâm cao độ, toàn thể hệ thống Bảo Minh sẵn sàng bước vào năm 2027 với một tâm thế vững vàng, tinh thần chủ động, kinh doanh có trách nhiệm và khát vọng phát triển bền vững, góp phần củng cố niềm tin của khách hàng và vị thế của Bảo Minh trên thị trường.