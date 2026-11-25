Ảnh minh họa: Bảo Minh

Tổng CTCP Bảo Minh (HoSE: BMI) đã hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông theo tỷ lệ 10:1. Đợt phát hành hoàn tất ngày 12/11/2026, dự kiến cổ phiếu được chuyển giao trong tháng 12/2026, theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 25/11.

Sau phát hành, số cổ phiếu đang lưu hành của Bảo Minh tăng từ 150,55 triệu lên 165,6 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ tăng từ hơn 1.505 tỷ đồng lên hơn 1.656 tỷ đồng, tức tăng khoảng 10%. Số cổ phiếu lẻ 1.749 đơn vị bị hủy. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Đợt phát hành này nằm trong phương án chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 15%, gồm 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, Bảo Minh định hướng nghiên cứu phương án nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng vào năm 2029. Như vậy, sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức trên, vốn điều lệ của doanh nghiệp tương đương khoảng 82,8% quy mô vốn mục tiêu nêu trên.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý 3/2026, doanh thu phí bảo hiểm thuần của Bảo Minh đạt khoảng 1.533 tỷ đồng, tăng khoảng 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY); lợi nhuận sau thuế đạt gần 75,8 tỷ đồng, giảm 32,8%. Nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 19% YoY, lên mức 1.479 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu phí bảo hiểm thuần đạt hơn 4.047 tỷ đồng, tăng khoảng 4,6% YoY, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 257 tỷ đồng, tăng khoảng 0,3%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BMI ghi nhận xu hướng giảm nhẹ trong nửa cuối tháng 11/2026. Kết phiên 25/11, mã này dừng ở mức 12.200 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 3,2% so với phiên 11/11. Trong những phiên gần đây, thị giá BMI chủ yếu dao động quanh vùng 12.200-12.250 đồng/cổ phiếu.