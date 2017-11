Bảo mẫu Mầm Xanh bạo hành trẻ em sẽ được đưa ra xét xử sớm

Liên quan đến vụ bạo hành trẻ mầm non tại lớp mẫu giáo Mầm Xanh (quận 12, TP. HCM), Viện trưởng VKSND TP.HCM Dương Ngọc Hải cho biết: 'VKSND sẽ thực hiện chức năng giám sát, đề nghị điều tra nhanh, đưa ra xử lý, góp phần răn đe và phòng ngừa chung'.

Chiều 29/11, tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Nhà Bè, Viện trưởng VKSND TP.HCM Dương Ngọc Hải đã trả lời ý kiến cử tri về vụ bạo hành trẻ mầm non tại lớp mẫu giáo Mầm Xanh (quận 12).

Ông Hải cho hay, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ cơ sở Mầm Xanh) vì hành vi Hành hạ người khác. VKSND TP.HCM cũng đã phê chuẩn các quyết định khởi tố, bắt giam bị can này.

Chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh Phạm Thị Mỹ Linh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP HCM

“VKSND sẽ thực hiện chức năng giám sát, đề nghị điều tra nhanh, đưa ra xử lý, góp phần răn đe và phòng ngừa chung”, ông Dương Ngọc Hải cam kết với cử tri.

Trước đó, từ phản ảnh của bạn đọc, phóng viên Tuổi Trẻ đã chứng kiến và ghi nhận tình trạng bảo mẫu đày đọa dã man các trẻ mầm non tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh. Từ thông tin được phản ánh vào ngày 26/11, UBND quận 12 đã chỉ đạo UBND phường Hiệp Thành đình chỉ ngay cơ sở mầm non tư thục xảy ra bạo hành trẻ.

Cũng trong chiều 26/11, Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc gây phẫn nộ dư luận này. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Công an TP HCM cho biết, căn cứ diễn biến trong clip, hành vi của các bảo mẫu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Lực lượng chức năng đã có mặt tại ngôi trường này để kiểm tra, xác minh, ghi lời khai của những người có liên quan, trong đó có làm việc và lấy lời khai của chủ trường mầm non tư thục Mầm Xanh, một trong ba bảo mẫu xuất hiện trong clip.

Theo các cơ quan chức năng, đây là cơ sở mầm non tư thục giữ trẻ từ 3 - 5 tuổi. Hiện đang có khoảng hơn 20 trẻ theo học tại cơ sở này, chủ yếu là con của các công nhân sinh sống trên địa bàn quận.

Chiều 28/11, Văn phòng Chủ tịch nước thông báo ý kiến của Chủ tịch Trần Đại Quang về các vụ bạo hành, xâm hại, sát hại trẻ em xảy ra tại một số địa phương, gây hoang mang cho các gia đình và bức xúc trong xã hội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Ủy ban Quốc gia về trẻ em, các bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em; có giải pháp bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện.

Các cơ quan chức năng được giao tổ chức kiểm tra các trường mầm non, mẫu giáo, nhóm trẻ trong cả nước để ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về trẻ em.

Cự Giải (T/h)