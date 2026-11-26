Theo cáo trạng, Trường Mầm non Lá Xanh (địa chỉ tại khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TPHCM) ký hợp đồng lao động với bị cáo Triệu Thị Tâm từ ngày 1-7-2024. Bị cáo Tâm cùng chị C.C.N. (29 tuổi, quê Vĩnh Long) được phân công làm bảo mẫu tại lớp Mầm ghép, phụ trách chăm sóc khoảng 20 trẻ từ 24-36 tháng tuổi. Trong quá trình làm việc, chị N. ghi lại 6 đoạn clip thể hiện cảnh bị cáo Tâm dùng tay đánh và dùng dây thun bắn vào người hai trẻ M. và T. (cùng sinh năm 2024).

Người dân đến theo dõi phiên tòa xét xử lưu động

Đến ngày 6-8, chị N. đăng tải 2 đoạn clip ghi lại cảnh bị cáo Tâm có hành vi đánh trẻ lên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Người này cho biết việc công khai các đoạn clip nhằm cảnh báo phụ huynh cần thận trọng khi gửi con tại Trường Mầm non Lá Xanh.

Tại phiên toà, bị cáo Triệu Thị Tâm thừa nhận hành vi phạm tội. Nói lời sau cùng, bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân mắc nhiều bệnh, xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án tù treo để đi làm kiếm tiền trả nợ.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện hợp pháp của các bị hại xác nhận mỗi gia đình đã nhận 70 triệu đồng tiền bồi thường. Trong đó, bị cáo Triệu Thị Tâm bồi thường 35 triệu đồng/gia đình, số tiền còn lại do chủ Trường Mầm non Lá Xanh bồi thường.

Tại phiên toà, bị cáo Triệu Thị Tâm thừa nhận hành vi phạm tội

Theo nhận định của HĐXX, bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường thiệt hại cho các bị hại; gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự phát triển bình thường về thể chất và tâm sinh lý của trẻ em – đối tượng được pháp luật bảo vệ, đồng thời ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Triệu Thị Tâm 1 năm 3 tháng tù về tội ‘Hành hạ người khác