Ngày 26/11, TAND khu vực 16 TPHCM xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Triệu Thị Tâm (SN 1971, trú TP Cần Thơ) 15 tháng tù về tội “Hành hạ người khác”.

Bị cáo Triệu Thị Tâm tại phiên tòa. Ảnh: XD

Theo HĐXX, khi lượng hình, HĐXX đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong đó có việc bị cáo Tâm thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Nói lời sau cùng tại phiên tòa, Triệu Thị Tâm trình bày gia đình có hai con nhỏ, bản thân chỉ vì một phút không kiềm chế được cảm xúc đã có hành vi sai trái đối với các cháu.

Bị cáo bày tỏ sự ân hận, nhận thức được hành vi của mình đã gây ảnh hưởng đến các bé và gia đình phụ huynh. Bị cáo Tâm gửi lời xin lỗi đến các cháu cùng gia đình, mong HĐXX xem xét những tình tiết giảm nhẹ để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Phiên tòa xét xử lưu động bảo mẫu Triệu Thị Tâm diễn ra tại phường Thuận Giao, TP HCM

Dùng dây thun bắn vào chân trẻ

Theo cáo trạng, Triệu Thị Tâm là giáo viên mầm non, được Trường Mầm non Lá Xanh (phường Thuận Giao, TPHCM) ký hợp đồng lao động từ ngày 1/7/2024, làm bảo mẫu tại lớp Mầm ghép, phụ trách chăm sóc khoảng 20 trẻ từ 24-36 tháng tuổi.

Trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 27/6, khi được phân công trông coi trẻ, Tâm nhiều lần có hành vi bạo hành hai bé M. và T. (cùng sinh năm 2024).

Cụ thể, Tâm dùng tay đánh vào đầu, chân, lưng các cháu; đồng thời sử dụng dây thun bắn vào lòng bàn chân của trẻ.

Những hành vi này được một bảo mẫu làm cùng lớp ghi lại qua 6 đoạn clip. Ngày 6/8, người này đăng tải 2 đoạn clip lên mạng xã hội nhằm cảnh báo phụ huynh về tình trạng bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thuận Giao vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.