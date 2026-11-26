Hôm nay (26/11), TAND khu vực 16 - TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Triệu Thị Tâm (55 tuổi, giáo viên mầm non) về tội Hành hạ người khác. Phiên tòa được xét xử lưu động tại văn phòng khu phố Hòa Lân 2 (phường Thuận Giao, TPHCM).

Bị cáo Triệu Thị Tâm tại phiên tòa xét xử lưu động sáng 26/11. Ảnh: X.A

Triệu Thị Tâm là bảo mẫu đã có hành vi dùng tay đánh, bắn dây thun vào trẻ tại Trường Mầm non Lá Xanh (khu phố Hòa Lân 2), gây bức xúc.

Theo cáo trạng, Trường Mầm non Lá Xanh ký hợp đồng lao động với bị cáo Triệu Thị Tâm từ ngày 1/7/2024, phân công làm bảo mẫu tại lớp mầm ghép, phụ trách chăm sóc khoảng 20 trẻ từ 24-36 tháng tuổi. Tại lớp, bị cáo Tâm làm việc cùng một bảo mẫu khác là chị C.C.N. (29 tuổi, quê Vĩnh Long).

Trong quá trình làm việc, thấy bị cáo Tâm nhiều lần có hành vi tác động vào trẻ nên chị N. đã quay 6 đoạn clip ghi lại cảnh bị cáo dùng tay đánh và dùng dây thun bắn vào người hai bé M. và T. (cùng sinh năm 2024).

Đến ngày 6/8/2026, chị N. đăng tải 2 đoạn clip lên mạng xã hội, mục đích để cảnh báo phụ huynh cẩn thận trong khi gửi con tại Trường Mầm non Lá Xanh.

Cơ quan CSĐT sau đó đã vào cuộc xác minh, điều tra và khởi tố đối với bị cáo Tâm về tội Hành hạ người khác.

Tại phiên tòa, HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo Tâm là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự phát triển bình thường về thể chất và tâm sinh lý của trẻ em – đối tượng được pháp luật bảo vệ, đồng thời ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Tuy nhiên, bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường thiệt hại cho các bị hại; gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Triệu Thị Tâm 15 tháng tù về tội Hành hạ người khác. Về trách nhiệm dân sự, đại diện hợp pháp của các bị hại xác nhận mỗi gia đình đã nhận 70 triệu đồng tiền bồi thường. Trong đó, bị cáo Tâm bồi thường 35 triệu đồng/gia đình, số tiền còn lại do chủ Trường Mầm non Lá Xanh bồi thường.