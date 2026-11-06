Bảo mật mạng tại các chi nhánh nhỏ trước bài toán hạ tầng phân tán

Theo hãng bảo mật Fortinet, mạng tại các chi nhánh nhỏ thường kết nối nhiều loại thiết bị khác nhau, từ máy tính của nhân viên, máy in, camera đến các thiết bị Internet vạn vật (IoT). Không phải thiết bị nào cũng hỗ trợ cài đặt phần mềm bảo mật đầu cuối. Trong khi đó, việc trang bị và duy trì tường lửa riêng tại từng địa điểm đòi hỏi thêm hạ tầng, nhân lực quản trị và chi phí vận hành.

Ông Anthony James, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Tiếp thị tại Fortinet, cho biết nhu cầu bảo vệ các chi nhánh phân tán ngày càng đặt ra yêu cầu về tính linh hoạt, nhất là tại những địa điểm khó triển khai hạ tầng bảo mật chuyên dụng hoặc phần mềm bảo mật trên từng thiết bị. Fortinet đã đưa ra mô hình kết nối mạng cục bộ với nền tảng FortiSASE thông qua dịch vụ FortiLink SASE, hướng đến các doanh nghiệp có hệ thống văn phòng chi nhánh quy mô nhỏ, cơ sở ở xa hoặc nhiều địa điểm phân tán. Giải pháp cho phép kết nối mạng cục bộ với nền tảng FortiSASE để kiểm tra lưu lượng, thực thi chính sách bảo mật và quản lý thiết bị tập trung thông qua dịch vụ đám mây.

Theo Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST), việc mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin đến nhiều chi nhánh, trung tâm dữ liệu và dịch vụ đám mây đang làm gia tăng bề mặt tấn công, đồng thời khiến ranh giới bảo mật mạng truyền thống dần mất đi.

Mô hình của Fortinet được phát triển nhằm giải quyết bài toán bảo mật tại những địa điểm có nguồn lực công nghệ thông tin hạn chế, nơi việc triển khai thiết bị bảo mật chuyên dụng hoặc cài đặt phần mềm bảo vệ trên từng thiết bị có thể phát sinh thêm chi phí và độ phức tạp trong vận hành. Với FortiLink SASE, mạng nội bộ được kết nối với dịch vụ FortiSASE thông qua các điểm truy cập Wi-Fi và thiết bị chuyển mạch Ethernet tương thích của Fortinet. Nhờ đó, lưu lượng mạng từ các thiết bị có dây và không dây có thể được kiểm tra và áp dụng chính sách bảo mật tập trung trên nền tảng đám mây, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các thiết bị bảo mật đặt tại chỗ.

Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) đã nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát quyền truy cập và phân đoạn mạng tại các văn phòng chi nhánh, đặc biệt với những địa điểm có kết nối trực tiếp đến dịch vụ đám mây và Internet. Ảnh minh họa

Một điểm đáng chú ý của cách tiếp cận này là khả năng bảo vệ cả những thiết bị không thể cài đặt FortiClient – phần mềm bảo mật đầu cuối của Fortinet. Do chính sách bảo mật được triển khai ở cấp độ mạng, doanh nghiệp có thể mở rộng phạm vi kiểm soát đến nhiều thiết bị hơn mà không cần cài đặt tác nhân bảo mật riêng lẻ trên từng thiết bị.

Bên cạnh đó, dịch vụ cho phép quản lý các thiết bị mạng được hỗ trợ và chính sách bảo mật trên cùng một giao diện quản trị. Việc hợp nhất hoạt động quản lý mạng và bảo mật có thể giúp giảm số lượng hệ thống cần theo dõi, đồng thời đơn giản hóa công tác vận hành tại những địa điểm không có đội ngũ công nghệ thông tin thường trực.

Theo trang Computer Weekly, sự dịch chuyển sang hạ tầng phân tán khiến việc quản lý và duy trì chính sách bảo mật nhất quán tại các địa điểm trở nên phức tạp hơn. Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) đã nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát quyền truy cập và phân đoạn mạng tại các văn phòng chi nhánh, đặc biệt với những địa điểm có kết nối trực tiếp đến dịch vụ đám mây và Internet.