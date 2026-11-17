Tuy nhiên, bước sang năm 2026, môi trường quản trị tài sản số của chúng ta đang đứng trước những áp lực chưa từng có, đến từ 3 bước ngoặt lớn.

Thứ nhất, đó là hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ. Năm 2026 đánh dấu mốc quan trọng khi Việt Nam chính thức áp dụng đồng bộ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật An ninh mạng. Ngày 06/7/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang vừa ký ban hành Quyết định số 125/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống mật mã kháng lượng tử giai đoạn 2026-2035”, đánh dấu bước triển khai chiến lược nhằm tăng cường năng lực bảo vệ an toàn thông tin, bảo đảm chủ quyền số quốc gia và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số trong bối cảnh công nghệ lượng tử đang có những bước tiến nhanh chóng trên thế giới.

Với các doanh nghiệp, bảo vệ dữ liệu giờ đây không còn dừng lại ở một công việc kỹ thuật mang tính hỗ trợ của bộ phận công nghệ thông tin, mà đã trở thành trách nhiệm pháp lý bắt buộc, là ưu tiên chiến lược hàng đầu nằm trên bàn làm việc của các Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các Giám đốc Công nghệ CIO và Giám đốc An toàn Thông tin CISO. Một sự cố lộ gián đoạn hay rò rỉ dữ liệu không chỉ tổn thất về tài chính, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín thương hiệu và tính tuân thủ pháp lý của doanh nghiệp.

Thứ hai, đó là sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo (AI) trong tay các đối tượng tấn công. AI đang thay đổi hoàn toàn cuộc chơi an ninh mạng. Nếu như trước đây, các đợt tấn công đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, thì giờ đây AI giúp đối phương tự động hóa việc quét lỗ hổng, rút ngắn tối đa thời gian từ lúc phát hiện điểm yếu đến khi hệ thống bị xâm nhập. Tốc độ tấn công tính bằng giây, trong khi tốc độ ứng phó của con người lại có giới hạn. Có thể kể tới vụ hack lịch sử nhắm vào Binance xảy ra vào ngày 29/10/2026 với số tiền bị đánh cắp lên tới 6,3 tỷ USD, được ghi nhận là vụ tấn công mạng có quy mô kỷ lục trong lịch sử ngành tiền mã hóa toàn cầu. Chỉ trước đó hơn 1 tuần, PHP công bố hai lỗ hổng được gọi chung là PHP2Shell. 2 lỗ hổng đặc biệt nguy hiểm bởi PHP là công nghệ đứng sau tới 70% website trên thế giới. Được phát hiện với sự hỗ trợ của AI sau nhiều năm tồn tại trong mã nguồn, lỗ hổng này có thể cho phép hacker thực thi mã trái phép trên các máy chủ PHP chưa được vá, từ đó chiếm quyền điều khiển hệ thống và đánh cắp dữ liệu. Giới chuyên gia lo ngại AI có thể giúp hacker phân tích bản vá, nhanh chóng phát triển công cụ khai thác và tấn công các máy chủ trước khi quản trị viên kịp cập nhật.

Thứ ba, và là thách thức mang tính chất sinh tồn đối với toàn bộ hạ tầng bảo mật hiện tại: đó là Nguy cơ từ Công nghệ lượng tử. Rủi ro lớn nhất của máy tính lượng tử không nằm ở tương lai xa 5 hay 10 năm nữa, mà nằm ngay ở kịch bản mà giới chuyên gia gọi là: “Thu thập hôm nay, giải mã tương lai” (Harvest Now, Decrypt Later). Những kẻ tấn công hoàn toàn có thể âm thầm thu thập, sao chép các tập dữ liệu nhạy cảm, giao dịch ngân hàng, bí mật công nghệ hay thông tin khách hàng của Quý vị ngay từ hôm nay. Họ lưu trữ lại, và chỉ chờ đến khi máy tính lượng tử đủ mạnh để giải mã toàn bộ những dữ liệu đó.

Đứng trước bức tranh đó, khái niệm "Bảo mật Hậu Lượng tử" ra đời như một lớp lá chắn bắt buộc để bảo vệ tài sản số của doanh nghiệp cho tầm nhìn 10 đến 30 năm tới.

Tuy nhiên, ở góc độ điều hành kinh tế và quản trị doanh nghiệp, chúng tôi rất chia sẻ với những trăn trở của các ban Lãnh đạo. Câu hỏi lớn nhất mà các Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính (CFO) đặt ra hôm nay không phải là công nghệ đó tiên tiến ra sao, mà là: “Làm sao để bảo vệ hệ thống trước những nguy cơ mới mà không làm xáo trộn vận hành sẵn có? Làm sao để nâng cấp bảo mật mà không đòi hỏi phải thay mới toàn bộ hạ tầng phần cứng đắt đỏ? Và lộ trình đầu tư ra sao để chi phí luôn nằm trong tầm kiểm soát?”

Chúng ta không thể vứt bỏ hàng triệu thiết bị, đập đi xây lại các hệ thống Core Banking hay hạ tầng mạng hiện hữu. Doanh nghiệp cần một giải pháp linh hoạt, chuyển đổi phù hợp theo hướng phần mềm hóa (Software-defined), nâng cấp bảo mật tương tự như việc cài đặt một lớp phần mềm mới trên nền tảng sẵn có, giúp tối ưu hóa từng đồng ngân sách đầu tư.

Đó chính là lý do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp cùng Quantropi, một trong những công ty công nghệ bảo mật hậu lượng tử tiên phong từ Canada và đối tác Vnet Vietnam, quyết định khởi xướng Hội thảo Bàn tròn Lãnh đạo Cấp cao với chủ đề “Bảo mật Hậu Lượng tử: Thách thức Quản trị Dữ liệu & Lộ trình Triển khai cho các Doanh nghiệp, Tổ chức tại Việt Nam”, diễn ra vào ngày 3/11/2026.

Với phương châm hành động cốt lõi: "Đánh giá trước, thử nghiệm giới hạn, đo hiệu quả rồi mới triển khai", diễn đàn Bàn tròn Lãnh đạo Cấp cao này được thiết kế không phải để trình diễn công nghệ hay giới thiệu sản phẩm đơn thuần. Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian đối thoại cởi mở, thẳng thắn dành riêng cho các lãnh đạo cấp cao.

(*) Ông Đào Quang Bính - Tổng thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Phó Chủ tịch HĐBT Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.

Châu Á - Thái Bình Dương trước bài toán Dịch chuyển sang Kỷ nguyên Mật mã Hậu lượng tử (PQC) Các máy tính lượng tử có khả năng phá mã có thể bẻ gãy nhiều hệ thống mật mã khóa công khai đang được sử dụng ngày nay – với một số dự báo trong ngành cho rằng điều này có thể xảy ra ngay vào năm 2029, theo SDxCentral. Cụ thể, rủi ro xuất hiện ngay từ trước khi những máy tính đó chính thức ra đời: kẻ tấn công đã có thể thu thập dữ liệu mã hóa ngay từ bây giờ và giải mã sau, một phương thức được gọi là “Thu thập ngay, Giải mã sau” (Harvest Now, Decrypt Later). Một rủi ro liên quan khác là “Tin cậy ngay, Giả mạo sau” (Trust Now, Forge Later) có thể làm suy giảm niềm tin trong tương lai đối với các chữ ký kỹ thuật số được thực hiện hôm nay nhằm xác thực phần mềm, phần cứng xác thực (firmware), chứng thư, thỏa thuận kinh doanh và bản ghi giao dịch. Mật mã hậu lượng tử (Post-Quantum Cryptography - PQC) giải quyết các rủi ro này bằng các thuật toán được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công từ máy tính lượng tử trong tương lai. Dù mang tên gọi như vậy, PQC vẫn có thể được triển khai trên hạ tầng ngay hôm nay. Báo cáo Thường niên CCAPAC 2026: Sẵn sàng Lượng tử tại Châu Á - Rủi ro và Cơ hội, được thực hiện với sự hỗ trợ từ Cisco và AP Institute, chỉ ra rằng tiến trình phát triển của công nghệ này trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang diễn ra nhưng không đồng đều. Cụ thể, Singapore và Nhật Bản thể hiện sự sẵn sàng nâng cao khi kết hợp nền tảng nghiên cứu vững chắc, các triển khai thực tế bảo mật lượng tử, cùng sự tham gia chủ động về mặt quản lý pháp lý. Hàn Quốc đang tiến bộ nhanh chóng nhờ các quy định bắt buộc từ chính phủ và năng lực công nghiệp. Australia có định hướng chiến lược và có thể hướng tới việc chuyển hóa chính sách thành các yêu cầu tuân thủ bắt buộc. Ấn Độ phải đối mặt với thách thức về quy mô, với 1,4 tỷ dân và hạ tầng lượng tử đang trong giai đoạn hình thành. Trung Quốc đang theo đuổi chiến lược kép kết hợp QKD+PQC với việc triển khai hạ tầng trên diện rộng nhưng chưa đưa ra thời hạn PQC bắt buộc. Cũng theo báo cáo CCAPAC 2026, danh mục tài sản mật mã (cryptographic inventories) tại hầu hết các tổ chức còn thiếu sót hoặc chưa tồn tại, trong khi các mối đe dọa HNDL và TNFL chưa được đánh giá đúng mức ở cả cấp độ chiến lược lẫn vận hành. Bản thân các quy định pháp lý có thể không đủ để thúc đẩy tốc độ dịch chuyển cần thiết trong khu vực. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - lực lượng đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng khu vực còn thiếu nhận thức và nguồn lực. Lực lượng lao động trình độ cao cần thiết để thực hiện dịch chuyển sang PQC một cách chính xác hiện đang rất khan hiếm. Việc dịch chuyển sang mật mã hậu lượng tử (PQC) gặp rào cản lớn do 4 rủi ro kỹ thuật: thiết bị IoT/phần cứng nhúng không thể vá lỗi phần mềm mà phải thay thế vật lý; độ phức tạp và chi phí tăng cao do phải áp dụng giải pháp lai cho các hệ thống cũ; gánh nặng hiệu năng lên băng thông và bộ nhớ do kích thước khóa PQC lớn; cùng nguy cơ mất tương thích toàn cầu khi các quốc gia như Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc tự phát triển tiêu chuẩn nội địa riêng. Theo SDxCentral, Châu Á - Thái Bình Dương vẫn được đánh giá là khu vực hội tụ đầy đủ tiền đề để bứt phá với các nền kinh tế số hàng đầu, hạ tầng công nghệ tiên tiến, thể chế an ninh mạng vững chắc và năng lực nghiên cứu lượng tử đang tăng tốc. Dù vậy, mức độ sẵn sàng sẽ không tự nhiên diễn ra nếu thiếu sự chủ động. Nghị trình hành động đã định hình rõ nét: nâng tầm nhận thức về rủi ro lượng tử, minh bạch hóa khả năng kiểm soát, ấn định lộ trình thời gian, chuẩn hóa tiêu chuẩn kỹ thuật, tối ưu hóa chính sách mua sắm, ưu tiên bảo vệ hạ tầng cốt lõi, đồng thời tiếp sức cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực.

Toàn bộ bài viết được đăng trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 46/2026 ra ngày 16/11/2026