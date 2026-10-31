Bảo mật hậu lượng tử: Chuyên gia Quantropi gợi ý hướng đi mới cho các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam

Hội thảo “Bảo mật hậu lượng tử: Thách thức quản trị dữ liệu và lộ trình triển khai cho các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam” (Post-quantum Cybersecurity: Data Governance Challenges & Implementation Roadmap for Enterprises and Organizations in Vietnam) sẽ diễn ra ngày 3/11/2026 tại Hội trường BMC, tầng 11, số 98 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Chương trình do VnEconomy tổ chức, với sự đồng hành của VNet và Quantropi.

Hội thảo tập trung phân tích những thách thức an ninh mạng khi máy tính lượng tử phát triển, nguy cơ các phương thức mã hóa hiện nay bị suy yếu và yêu cầu chuẩn bị lộ trình chuyển đổi sang bảo mật hậu lượng tử tại các doanh nghiệp, tổ chức.

Quantropi là doanh nghiệp công nghệ bảo mật lượng tử của Canada, được thành lập năm 2018 tại Ottawa. Công ty có 13 bằng sáng chế đã được cấp và hơn 45 công bố khoa học, tập trung phát triển các giải pháp bảo mật cho doanh nghiệp, viễn thông, chính phủ, quốc phòng, sản xuất và Internet vạn vật (IoT).

Trọng tâm hoạt động của Quantropi là giải quyết những rủi ro an ninh mạng phát sinh từ sự phát triển của máy tính lượng tử. Một trong những nguy cơ được nhấn mạnh là hình thức tấn công “Harvest Now, Decrypt Later” (thu thập dữ liệu hôm nay, giải mã trong tương lai). Theo đó, tin tặc có thể thu thập và lưu trữ dữ liệu đã được mã hóa ở thời điểm hiện tại, sau đó chờ đến khi máy tính lượng tử đủ năng lực để giải mã những dữ liệu này. Nguy cơ đặc biệt đáng chú ý đối với các thông tin có giá trị bảo mật dài hạn.

Bên cạnh đó, sự phát triển của máy tính lượng tử đặt ra thách thức đối với những thuật toán mật mã khóa công khai đang được sử dụng rộng rãi, trong đó có RSA và ECC. Đây là các thuật toán đóng vai trò quan trọng trong trao đổi khóa, xác thực danh tính và chữ ký số. Việc chuyển đổi sang các phương thức bảo mật mới cũng không đơn giản, bởi nhiều hệ thống mạng, ứng dụng, thiết bị và hạ tầng công nghệ hiện hữu được thiết kế để vận hành trong thời gian dài, khó có thể thay thế hoặc nâng cấp đồng loạt.

Ông James Nguyen, CEO kiêm nhà đồng sáng lập Quantropi

Hội thảo “Bảo mật hậu lượng tử: Thách thức Quản trị Dữ liệu và Lộ trình Triển khai cho các Doanh nghiệp, Tổ chức tại Việt Nam” có sự tham gia của ba diễn giả đến từ Quantropi. Ông James Nguyen, CEO kiêm nhà đồng sáng lập Quantropi, sẽ chia sẻ về rủi ro bảo mật hậu lượng tử trong kỷ nguyên AI, định hướng hợp tác công nghệ giữa Canada và Việt Nam, cùng các cam kết hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam.

Ông James Nguyen đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, thương mại hóa công nghệ chuyên sâu và điều hành hoạt động quốc tế. Từ năm 2018, ông dẫn dắt Quantropi phát triển các giải pháp an ninh mạng lượng tử, tập trung vào mật mã hậu lượng tử (PQC), tạo số ngẫu nhiên lượng tử (QRNG) và bảo vệ dữ liệu bằng mật mã đối xứng.

Dưới sự điều hành của ông, Quantropi phát triển nền tảng QiSpace, tích hợp các công nghệ bảo mật nhằm bảo vệ dữ liệu và hệ thống thông tin trước những rủi ro từ máy tính lượng tử. Ông cũng thúc đẩy các chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực truyền thông an toàn lượng tử, đặc biệt là các ứng dụng phục vụ quốc phòng và mạng lưới viễn thông. Năm 2023, ông được vinh danh với giải thưởng CanadianSME Entrepreneur of the Year.

Chia sẻ trực tuyến từ Canada, ông Jay Toth, Giám đốc doanh thu (Chief Revenue Officer – CRO) của Quantropi, sẽ trình bày về nhu cầu khách hàng, chiến lược ứng dụng bảo mật hậu lượng tử theo từng ngành, mô hình phân phối khóa và lựa chọn dự án thử nghiệm. Ông Jay Toth phụ trách thúc đẩy hoạt động thương mại hóa, phát triển thị trường và mở rộng quan hệ khách hàng, đối tác của doanh nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng lượng tử.

Với kinh nghiệm phát triển kinh doanh và triển khai giải pháp công nghệ cho khối doanh nghiệp và chính phủ, ông Jay Toth tập trung vào việc đưa các giải pháp bảo mật của Quantropi tiếp cận thị trường, xác định nhu cầu theo từng ngành và xây dựng lộ trình ứng dụng phù hợp với khách hàng.

Trước khi gia nhập Quantropi, ông có gần 17 năm làm việc tại Microsoft. Ông cũng từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo về tăng trưởng và phát triển kinh doanh tại Kepro, Risetime và Accenture. Tại hội thảo, ông sẽ chia sẻ về nhu cầu bảo mật hậu lượng tử theo từng ngành, chiến lược lựa chọn khách hàng, mô hình phân phối khóa và cách thức triển khai các dự án thử nghiệm, hướng tới thương mại hóa và mở rộng ứng dụng trong thực tế.

Để mang đến những góc nhìn cận cảnh hơn về kiến trúc và kỹ thuật, trong phiên chia sẻ trực tuyến, ông Michael Redding, Giám đốc công nghệ (CTO) của Quantropi sẽ tập trung phân tích kiến trúc bảo mật hậu lượng tử, khả năng tích hợp với hạ tầng công nghệ hiện hữu và lộ trình thử nghiệm, triển khai giải pháp. Ông sẽ giúp trả lời những vấn đề cụ thể như “công nghệ thực sự hoạt động ra sao, kiểm chứng thế nào và triển khai mà không gây gián đoạn hệ thống cũ như thế nào?”.

Ông Michael có gần 30 năm kinh nghiệm tại Accenture, từng lãnh đạo Accenture Technology Labs và đồng sáng lập Accenture Ventures. Ông có kinh nghiệm điều hành hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ và thương mại hóa các giải pháp mới trên quy mô quốc tế, với mạng lưới đổi mới sáng tạo tại 50 quốc gia. Tại Quantropi, ông phụ trách chiến lược sản phẩm, nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Sau các phiên trình bày, hội thảo sẽ tổ chức phiên hỏi đáp, tạo diễn đàn để đại diện doanh nghiệp và chuyên gia trao đổi về tiềm năng ứng dụng, yêu cầu kỹ thuật, hạ tầng, chi phí và mô hình triển khai. Chương trình hướng tới cung cấp thêm thông tin và góc nhìn thực tiễn giúp các tổ chức đánh giá mức độ sẵn sàng, xây dựng lộ trình bảo vệ dữ liệu trước những rủi ro an ninh mạng trong kỷ nguyên lượng tử.