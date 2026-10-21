Bão mạnh nhất năm áp sát Trung Quốc

Ngày 21/10, chính quyền các địa phương đã lên phương án sơ tán và kêu gọi người dân trong khu vực có thể bị ảnh hưởng chủ động chuẩn bị ứng phó, theo South China Morning Post.

Ôtô Trung Quốc bị cuốn phăng trong lũ do bão Saudel hồi tháng 9 vừa qua. Ảnh: SCMP.

Theo nền tảng dữ liệu hàng không VariFlight, siêu bão Champi có thể ảnh hưởng đến hoạt động tại các sân bay ở những thành phố lớn của Trung Quốc, gồm sân bay Long Loan Ôn Châu, Trường Lạc Phúc Châu, Lịch Xã Ninh Ba, Tiêu Sơn Hàng Châu, Hồng Kiều Thượng Hải, Phố Đông Thượng Hải và Cao Kỳ Hạ Môn.

Hành khách đang chuẩn bị cho nguy cơ lịch trình bị gián đoạn, dù đến nay chưa có thông báo về tình trạng chậm hoặc hủy chuyến trên diện rộng.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, siêu bão Champi dự kiến đổ bộ vào khu vực bờ biển phía đông đảo Đài Loan (Trung Quốc) vào khoảng ngày thứ 24/10, với cường độ bão mạnh.

Sau đó, bão có thể đi qua hòn đảo này và đổ bộ lần thứ hai vào tỉnh Phúc Kiến khi đã suy yếu. Một khả năng khác là bão đổi hướng lên phía đông bắc, di chuyển trên vùng biển phía đông bắc Đài Loan và suy yếu dần.

Xét theo tốc độ gió, siêu bão Champi đã trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay. Tính đến sáng 21/10, sức gió gần tâm bão đạt tối đa 245 km/giờ (152 dặm/giờ).

Bão đang di chuyển với tốc độ 20 km/giờ và tiến gần vùng biển phía đông đảo Đài Loan.

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Trung Quốc vẫn duy trì cảnh báo bão màu xanh đối với Champi, mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo bão gồm 4 cấp của nước này.

Dù hướng di chuyển của bão chưa thể xác định chắc chắn, Champi được dự báo sẽ gây mưa lớn, gió mạnh trên vùng biển phía đông nam Trung Quốc, tại các tỉnh ven biển Chiết Giang, Phúc Kiến và thành phố Thượng Hải.

Các cơ quan ứng phó khẩn cấp kêu gọi người dân theo dõi sát các bản tin cập nhật theo thời gian thực, gia cố nhà cửa và bảo đảm những công trình ngoài trời được cố định chắc chắn. Người dân cũng được khuyến cáo tránh xa khu vực miền núi và thung lũng ven sông, nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét.

Theo truyền thông Trung Quốc, chính quyền tỉnh Chiết Giang đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp với bão từ sáng 21/10.

Tỉnh dự kiến sơ tán những người dễ bị tổn thương nằm trong vùng ảnh hưởng của siêu bão, gồm người cao tuổi, người bệnh, người khuyết tật và phụ nữ mang thai. Đồng thời, chính quyền chuẩn bị phương án tạm dừng các hoạt động ngoài trời tập trung đông người, việc học, ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao thông công cộng khi cần thiết.

Chính quyền Chiết Giang cũng đang kiểm tra các khu vực dọc hệ thống thoát nước để phát hiện nguy cơ mất an toàn. Người lao động tại các cơ sở nuôi trồng thủy sản và công trường xây dựng ngoài khơi sẽ được sơ tán, trong khi các điểm du lịch ven biển được yêu cầu đóng cửa.

Tính đến sáng 21/10, tỉnh Chiết Giang đã đình chỉ hoạt động của 36 tuyến phà chở khách và tạm dừng 223 dự án xây dựng trên biển.

Tại tỉnh Phúc Kiến, giáp Chiết Giang về phía nam, tất cả tàu cá được yêu cầu tìm nơi trú ẩn tại các cảng gần nhất trước ngày 21/10. Các thuyền viên phải trở vào bờ trước ngày 22/10.