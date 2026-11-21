Một người ngồi trên mái ngôi nhà bị ngập nước do bão trước đây ở Scharlau, Sao Leopoldo, bang Rio Grande do Sul, Brazil. (Ảnh tư liệu: Tân Hoa xã)

Cơ quan khí tượng Brazil cho biết, cơn bão có tốc độ gió đạt tới 114 km/giờ.

Thị trưởng Gustavo Herter Terra cho biết, có khoảng 8.000 trong số 8.600 ngôi nhà của thị trấn đã bị hư hại, tốc mái hoặc sập.

Thị trấn này có dân số khoảng 20.000 người.

Đường phố ngập nước, mảnh vỡ công trình, cây đổ và cột điện gãy. Bệnh viện duy nhất của thị trấn cũng bị hư hại phần mái. Bão cũng đã gây gián đoạn nguồn điện, nước sinh hoạt và dịch vụ điện thoại.

Tờ Thời báo Rio cho biết, Rio Grande do Sul là một trong những bang trồng ngũ cốc chính của Brazil, vì vậy thiệt hại do bão ở đó ảnh hưởng đến bất kỳ ai mua đậu nành, lúa mì hoặc gạo của Brazil.