Báo Malaysia: Sau 12 năm mới thắng được tuyển Việt Nam

Tờ Stadium Astro đặt tiêu đề đầy ấn tượng: “Malaysia chấm dứt 12 năm chờ đợi, cuối cùng tuyển Việt Nam cũng gục ngã”. Cách đặt tít cho thấy ý nghĩa đặc biệt của chiến thắng đối với bóng đá Malaysia.

Theo Stadium Astro, Malaysia bước vào trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 với sự tự tin cao sau hành trình bất bại ở vòng bảng. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe lần lượt thắng Bangladesh 3-0, hòa Indonesia 0-0 rồi đánh bại Singapore 6-0.

Truyền thông Malaysia không giấu niềm vui khi đội nhà đánh bại tuyển Việt Nam 1-0, qua đó chấm dứt cơn khát chiến thắng kéo dài 12 năm. Ảnh: Malaysia NT

Malaysia tiếp tục thể hiện sự chắc chắn trước Việt Nam. Hai đội hòa 0-0 sau hiệp một, trước khi Fergus Tierney ghi bàn ở phút 62 để phá vỡ thế bế tắc. Sau bàn thua, tuyển Việt Nam gia tăng sức ép nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Hàng phòng ngự Malaysia đứng vững, còn thủ môn Syihan Hazmi trở thành điểm tựa quan trọng giúp đội nhà bảo toàn chiến thắng.

Stadium Astro đặc biệt nhấn mạnh đây là chiến thắng đầu tiên của Malaysia trước Việt Nam kể từ năm 2014. Lần gần nhất Malaysia đánh bại Việt Nam cũng diễn ra trên sân Mỹ Đình. Khi đó, đội bóng dưới sự dẫn dắt của Dollah Salleh tạo nên cú sốc khi thắng chủ nhà 4-2 ở bán kết lượt về AFF Cup 2014, qua đó thắng chung cuộc 5-4.

Sau hơn một thập kỷ, lịch sử lại được viết theo cách tương tự. Malaysia không chỉ đánh bại Việt Nam mà còn giữ sạch lưới, khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 với màn trình diễn khiến truyền thông nước nhà đặc biệt tự hào.

Stadium Astro nhận định chiến thắng này càng có ý nghĩa khi Malaysia đang trải qua một chiến dịch tích cực dưới thời HLV Tan Cheng Hoe. Đội bóng không thua trận nào, giữ sạch lưới trong cả 4 trận và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về tổ chức chiến thuật.

Đáng chú ý, Malaysia không cần đến những ngôi sao tấn công quen thuộc như Bergson hay Arif Aiman để tạo khác biệt trước Việt Nam. Fergus Tierney, người được tung vào sân, đã trở thành người hùng với pha lập công quyết định.

Với Malaysia, chiến thắng này chẳng khác gì chức vô địch. Đó là dấu hiệu cho thấy “Những chú hổ Malaya” đang thực sự tin rằng họ đã bước sang một chương mới.