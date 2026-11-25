Ảnh minh họa/internet.

Sau khi phương án bố trí nhân sự khi sáp nhập trường được phê duyệt, UBND xã ban hành quyết định thành lập trường mới và tôi được bố trí làm giáo viên. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được bảo lưu phụ cấp chức vụ theo khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP và Điều 11 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP không? – (phuonghuyen***@gmail.com).

* Trả lời: Điều 4 Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP ngày 5/8/2026 của Chính phủ quy định, cơ cấu, số lượng, chế độ bảo lưu phụ cấp chức vụ đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc có nêu: Hiệu trưởng hoặc giám đốc: Mỗi cơ sở giáo dục có 1 hiệu trưởng hoặc 1 giám đốc.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên: Trường chính được bố trí 1 phó hiệu trưởng hoặc 1 phó giám đốc; mỗi phân hiệu được bố trí 1 phó hiệu trưởng hoặc 1 phó giám đốc; Đối với trường trung cấp, trường trung học nghề: Số lượng phó hiệu trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật về số lượng cấp phó; Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên: Trụ sở chính được bố trí 1 phó giám đốc, mỗi phân hiệu được bố trí 1 phó giám đốc.

Sau khi sắp xếp theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, số hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc còn lại của các cơ sở giáo dục trước khi sắp xếp được bố trí như sau: Bố trí vào vị trí việc làm nhà giáo hoặc vị trí việc làm khác phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên ngành đào tạo của hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc sau sắp xếp;

Số lượng hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc còn lại sau khi sắp xếp đủ theo quy định tại điểm a khoản này nếu có nguyện vọng nghỉ việc thì thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

Trường hợp hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc thôi giữ chức vụ hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới có mức phụ cấp chức vụ thấp hơn do thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025).

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Phó Hiệu trưởng do thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP mà thôi giữ chức vụ hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới có mức phụ cấp chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết này.

Đồng thời, Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP cũng đã phân cấp cho các địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Hiệu trưởng, Phó Giám đốc và nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã theo quy định tại Nghị quyết này.

Do đó, bạn cung cấp đầy đủ thông tin tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền ở địa phương để được giải đáp theo quy định.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục Hộp thư bạn đọc – Báo Giáo dục & Thời đại: 15, Hai Bà Trưng (Cửa Nam, Hà Nội). Email: bandocgdtd@gmail.com.