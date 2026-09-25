Bạo lực xảy ra trong giờ nghỉ trưa: Khoảng trống giám sát học sinh bán trú nằm ở đâu?

Mới đây, 1 đoạn video ghi lại cảnh nam sinh lớp 9 dùng tay và chổi đánh 1 học sinh lớp 7 tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cang Chải (xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai) được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) đánh bạn gây xôn xao dư luận. Ảnh cắt từ clip/LĐO

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, sự việc xảy ra khoảng 13 giờ ngày 22-9, khi học sinh đang nghỉ trưa trước giờ học buổi chiều. Nam sinh P.T.D (học lớp 9) đã dùng chổi đánh em H.A.T (học sinh lớp 7). Một số học sinh có mặt tại phòng học và chứng kiến sự việc.

Sau khi nắm thông tin, nhà trường phối hợp với gia đình và các cơ quan liên quan xác minh vụ việc, đồng thời đưa học sinh bị đánh đi kiểm tra sức khỏe.

Theo nhà trường, 2 học sinh đã có mâu thuẫn từ trước liên quan đến lời nói. Trong lúc nóng giận, nam sinh lớp 9 không kiểm soát được hành vi dẫn đến vụ việc.

Điều đáng chú ý là sự việc xảy ra trong giờ nghỉ trưa. Đây là khoảng thời gian đặc thù trong công tác quản lý học sinh. Các em nghỉ ngơi, sinh hoạt tại lớp hoặc khu vực bán trú. Vì vậy, việc bố trí người trực, nắm tình hình và xử lý những mâu thuẫn phát sinh rất quan trọng.

Vụ việc đặt ra câu hỏi: Trong giờ nghỉ trưa, ai là người chịu trách nhiệm giám sát học sinh? Việc phân công trực đã bao phủ đầy đủ các lớp học, hành lang và khu vực sinh hoạt chưa? Khi học sinh có mâu thuẫn từ trước, thông tin đó có được giáo viên chủ nhiệm và người quản lý bán trú nắm bắt để can thiệp sớm hay không?

Đây cũng là vấn đề cần được nhìn rộng hơn 1 vụ việc cụ thể. Với mô hình bán trú, những thời điểm như giờ nghỉ trưa, chuyển tiết, trước và sau buổi học đều có thể phát sinh xung đột nếu thiếu sự quan sát và hỗ trợ kịp thời của người lớn.

Bên cạnh công tác giám sát, việc phát hiện sớm mâu thuẫn giữa học sinh cũng cần được chú trọng. Một lời nói, hành động trêu chọc hoặc xích mích nhỏ nếu không được giải quyết có thể tích tụ và dẫn đến hành vi bạo lực.

Sau sự việc, nhà trường cho biết sẽ xem xét tính chất, mức độ vi phạm để có hình thức xử lý phù hợp, đồng thời tiếp tục phối hợp với gia đình giáo dục, uốn nắn học sinh. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu tăng cường giáo dục về ứng xử văn hóa, phòng - chống bạo lực học đường.

Từ sự việc này, các trường có học sinh bán trú cần rà soát lại toàn bộ quy trình quản lý trong thời gian học sinh ở trường, đặc biệt là những “khoảng thời gian chuyển tiếp” ngoài giờ học. Giám sát không chỉ nhằm phát hiện khi bạo lực đã xảy ra, mà quan trọng hơn là nhận diện được mâu thuẫn và can thiệp trước khi sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát.