AI biến không gian mạng thành mặt trận tấn công mới nhắm thẳng vào các nữ nhà báo

Báo động đỏ từ "hiệu ứng đóng băng" trên không gian mạng

Một thực trạng đặc biệt đáng báo động hiện nay là làn sóng tấn công trực tuyến đang gia tăng chóng mặt, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của nữ nhà báo. Khắp châu Âu, các nữ nhà báo vẫn hàng ngày phải đối mặt với nạn quấy rối, đe dọa, bạo lực tình dục, phân biệt đối xử và tin giả mang định kiến giới chỉ vì đặc thù công việc và sự xuất hiện trước công chúng. Mục đích của những đòn công kích này là hạ thấp uy tín, bóp nghẹt quyền tự do hành nghề và khiến họ phải im lặng.

Theo báo cáo giám sát năm 2025 do EFJ phối hợp cùng Cơ chế Phản ứng nhanh về tự do truyền thông (MFRR) thực hiện, đã có 53 vụ bạo lực trên cơ sở giới nhắm vào nữ giới làm truyền thông tại các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU). Phần lớn vụ việc diễn ra trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội, dưới hình thức các chiến dịch bôi nhọ danh dự, đe dọa xâm hại tình dục và lăng mạ mang tính kỳ thị giới.

Sự bùng nổ của các hình thức bạo lực trực tuyến

Tuy nhiên, những con số thống kê này mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Theo dữ liệu từ Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), có tới hơn 70% nữ nhà báo từng là nạn nhân của bạo lực mạng liên quan đến quá trình tác nghiệp.

Nhiều nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng bạo lực mạng đang tạo ra một "hiệu ứng đóng băng": Nhiều nữ nhà báo buộc phải tự kiểm duyệt và né tránh các đề tài gai góc trên cả mạng xã hội lẫn tác phẩm báo chí. Trong khi đó, lớp nữ nhà báo trẻ tuổi lại ngần ngại trước ngưỡng cửa nghề nghiệp. Hệ lụy là tính đa nguyên của báo chí bị bào mòn, công chúng bị tước đoạt quyền tiếp cận những thông tin thiết yếu, đồng thời làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tự do báo chí.

Trí tuệ nhân tạo biến thành công cụ tấn công giới

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) đang kéo theo những mối nguy hại mới và khôn lường. Công nghệ ghép mặt giả mạo (deepfake), hình ảnh khiêu dâm bị cắt ghép, nội dung nhạy cảm giả tạo không có sự đồng thuận cùng các hành vi quấy rối có sự tiếp tay của AI đang bị lợi dụng để hạ nhục, đe dọa các nữ nhà báo với tốc độ và quy mô chưa từng có. EFJ nhấn mạnh, những hành vi lạm dụng này chính là bạo lực trên cơ sở giới, để lại hậu quả nặng nề đối với sự an toàn, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cũng như khả năng tác nghiệp của nạn nhân.

Nhà báo chiến trường nổi tiếng Jane Ferguson tác nghiệp ở Somalia

Nghị viện châu Âu hiện đang họp bàn giải pháp ứng phó với làn sóng bạo lực giới do công nghệ tiếp tay - bao gồm quấy rối trực tuyến, theo dõi qua mạng, tống tiền tình dục và deepfake khiêu dâm - những vấn nạn mà phụ nữ là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trước đó, Hội đồng châu Âu cũng đã thông qua Khuyến nghị về trách nhiệm giải trình đối với bạo lực do công nghệ tiếp tay nhắm vào phụ nữ và trẻ em gái, chính thức nhìn nhận rằng AI và các công nghệ số có thể làm trầm trọng thêm tình trạng phân biệt đối xử, bất bình đẳng và bạo lực giới.

Bạo lực nhắm vào các nữ nhà báo không phải là câu chuyện cá biệt hay vấn đề riêng tư của từng cá nhân; đó là cuộc tấn công có hệ thống vào tự do báo chí, bình đẳng giới và nền dân chủ tại châu Âu. AI không được phép biến thành công cụ mới để đe dọa, bôi nhọ những người phụ nữ đang làm nhiệm vụ thông tin tới công chúng. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan báo chí, các nền tảng số và chính quyền các cấp phải hành động dứt khoát để bảo vệ nữ nhà báo, đảm bảo không ai phải đánh đổi sự an toàn của bản thân để giữ lấy quyền đưa tin.

Bà Elena Tarifa - Chủ tịch Nhóm Chuyên gia về giới và đa dạng (GENDEG)

EFJ cam kết sát cánh bảo vệ các nữ nhà báo

Tự do báo chí không thể tách rời khỏi sự an toàn và bình đẳng của chính những người cầm bút. Nhân ngày 25/11, EFJ một lần nữa khẳng định cam kết sát cánh bảo vệ các nữ nhà báo, hướng tới kiến tạo một môi trường truyền thông lành mạnh, không bạo lực, không định kiến và không phân biệt đối xử.

EFJ kêu gọi các quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu, các nền tảng số và các đơn vị sử dụng lao động trong ngành truyền thông cần nhìn nhận bạo lực mạng và bạo lực từ AI đúng với bản chất là hành vi bạo lực, chứ không phải là một "cái giá mặc nhiên" phải trả cho sự nổi tiếng hay hiện diện trước công chúng. Bên cạnh đó, việc thực thi hiệu quả Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) và Đạo luật Tự do Truyền thông châu Âu (EMFA) là điều kiện tiên quyết để bảo vệ giới báo chí trước các rủi ro trên môi trường số, đồng thời bảo vệ quyền được thông tin của người dân.

EFJ kêu gọi bảo vệ các nữ nhà báo

Để tạo ra sự thay đổi thực chất, EFJ đề xuất trách nhiệm cụ thể cho từng nhóm chủ thể:

- Đối với cơ quan báo chí: Ban hành và thực thi nghiêm ngặt chính sách "không khoan nhượng" đối với hành vi quấy rối và bạo lực giới. Thiết lập kênh tố giác an toàn, thường xuyên đánh giá rủi ro và bảo vệ nạn nhân trước nguy cơ bị trả thù.

- Đối với các nền tảng số: Có biện pháp xử lý tức thì đối với các hành vi lăng mạ kỳ thị phụ nữ, quấy rối có tổ chức, phát tán thông tin cá nhân trái phép cũng như các nội dung nhạy cảm do AI tạo lập hoặc chỉnh sửa.

- Đối với chính phủ các nước: Hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ hiệu quả, đảm bảo quyền tiếp cận công lý và cung cấp các cơ chế hỗ trợ thiết thực cho nạn nhân.

Ủy ban châu Âu đã ban hành Chiến lược Bình đẳng giới giai đoạn 2026-2030. Chiến lược mới này đặt trọng tâm vào việc lồng ghép bình đẳng giới cả trên không gian mạng lẫn đời thực, trực diện đối phó với các luận điệu bài xích giới và rủi ro phát sinh từ AI.

Nguồn: europeanjournalists.org, europa.eu