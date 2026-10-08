Bạo lực tại Nigeria, hơn 120 người thiệt mạng trong các vụ tấn công

Lực lượng an ninh Nigeria được triển khai tới hiện trường một vụ tấn công do phiến quân Boko Haram thực hiện ở ngoại ô Maiduguri. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Quân đội Nigeria cho biết, tối 6/10, các tay súng đã tiến hành cuộc tấn công từ 4 hướng nhằm vào Tiểu đoàn Đặc nhiệm 101 tại Kukawa, gần hồ Chad. Quân đội, với sự hỗ trợ của không quân, đã đẩy lùi cuộc tấn công.

Theo sĩ quan phụ trách thông tin của Chiến dịch Hadin Kai, Đại úy Mohammed Goni, đánh giá sơ bộ cho thấy hơn 25 tay súng "đã bị vô hiệu hóa". Một số binh sĩ Nigeria đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh, song quân đội chưa công bố con số cụ thể.

Một thành viên Lực lượng Dân phòng (CJTF), đơn vị hỗ trợ quân đội tại khu vực Đông Bắc cho biết, hơn 3 thành viên của lực lượng này cũng thiệt mạng.

Quân đội Nigeria tuyên bố sẽ tiếp tục các chiến dịch phối hợp nhằm ngăn các tay súng tập hợp trở lại và tiến hành những cuộc tấn công mới.

Trong một vụ việc khác xảy ra vào ngày 5/10 tại bang Zamfara, các tay súng được cho là đã đi xe máy và tấn công một căn cứ quân sự ở Bindin, thuộc khu vực chính quyền địa phương Maru. Ba nhân chứng và một nguồn tin quân sự tham gia chiến dịch tăng cường an ninh tại khu vực cho biết ít nhất 25 binh sĩ đã thiệt mạng.

Theo nguồn tin, các tay súng tràn vào căn cứ, áp đảo và cướp phá, trước khi tiếp tục nổ súng tại khu khai thác vàng ngày 6/10, khiến ít nhất 100 người thiệt mạng.

Các vụ tấn công mới cho thấy tình trạng bất ổn an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp tại Nigeria. Ở Đông Bắc, các nhóm phiến quân Hồi giáo, trong đó có Boko Haram và nhánh của tổ chức này là Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi (ISWAP), vẫn tiến hành các cuộc tấn công cho dù trong nhiều năm qua quân đội Nigeria đã triển khai nhiều chiến dịch chống phiến quân.

Trong khi đó, bạo lực cũng gia tăng tại khu vực Tây Bắc Nigeria, nơi các nhóm tội phạm có vũ trang và các nhóm Hồi giáo hoạt động. Tình hình an ninh dự kiến tiếp tục là một vấn đề được quan tâm trong bối cảnh Nigeria chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử vào đầu năm 2027.