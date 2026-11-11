Bạo lực học đường: Phát hiện sớm 623 trường hợp có nguy cơ

Hơn 11,6 triệu lượt học sinh tham gia tuyên truyền

Ngày 11/11, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị đánh giá việc triển khai công tác phòng, chống bạo lực học đường, giáo dục kỹ năng và tư vấn học đường. Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh dự và phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp số 113/KHPH-BCĐ giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Công an, 34 tỉnh, thành phố đã triển khai phối hợp. Có 11.787 cơ sở giáo dục ký kết với Công an địa phương, đạt 95,66%; tổ chức 50.347 buổi tuyên truyền với 11.672.081 lượt học sinh tham gia.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại hội nghị.

Đáng chú ý, theo báo cáo tháng 9/2026 của 27/34 Sở GD&ĐT, các địa phương đã phát hiện, hỗ trợ sớm 623 trường hợp có nguy cơ, mâu thuẫn và thực hiện 356.207 lượt tư vấn, hỗ trợ tâm lý.

Những kết quả này cho thấy sự phối hợp giữa ngành Giáo dục, lực lượng Công an, các cơ quan liên quan, gia đình và nhà trường trong công tác phòng ngừa, hỗ trợ học sinh. Tuy nhiên, việc triển khai tại cơ sở vẫn còn những khó khăn về nhân lực, chuyên môn, kinh phí, không gian và mạng lưới tư vấn học đường.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh phòng, chống bạo lực học đường không thể tách rời giáo dục kỹ năng và tư vấn học đường. Theo Thứ trưởng, việc tiếp nhận thông tin và phối hợp giữa nhà trường, gia đình, công an, y tế, chính quyền địa phương ở một số nơi chưa thông suốt.

Thứ trưởng yêu cầu chuyển mạnh từ xử lý khi vụ việc đã xảy ra sang phòng ngừa chủ động; từ tuyên truyền đơn thuần sang giáo dục kỹ năng có thực hành; từ tư vấn theo vụ việc sang lắng nghe, hỗ trợ liên tục; từ phối hợp trên văn bản sang cơ chế vận hành thực chất.

Cần nhận diện cả bạo lực học đường trên không gian mạng

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về những vấn đề cần tháo gỡ trong quá trình triển khai. Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên Nguyễn Xuân An Việt cho rằng cần tiếp tục cụ thể hóa bốn nhóm nội dung: phạm vi và tình huống bạo lực; phối hợp và trách nhiệm; chất lượng giáo dục kỹ năng, tư vấn học đường; chuyển đổi số.

Trong đó, việc nhận diện bạo lực cần bao quát cả hành vi thể chất, tinh thần, bắt nạt trên mạng và những hành vi xảy ra ngoài khuôn viên trường học nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, việc học tập của học sinh. Đồng thời, cần phân định rõ trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trong các mối quan hệ giữa học sinh với học sinh, học sinh với nhà giáo và các hành vi của người ngoài trường.

Đề cập đến bạo lực học đường trên không gian mạng, PGS.TS. Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giúp học sinh nhận diện sớm những biểu hiện, nguy cơ trên mạng xã hội, nhất là các hình thức dụ dỗ, lừa gạt.

Theo ông, nhà trường cần có cách xử lý cụ thể đối với các tình huống phát sinh trong lớp học, trường học; gia đình cần theo dõi, lắng nghe và đồng hành với con, tiếp nhận thông tin một cách không phán xét để kịp thời ngăn ngừa hành vi bạo lực.

Ở góc độ giáo dục kỹ năng an toàn, Thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an, đề xuất tiếp tục kiện toàn cơ chế phối hợp liên ngành, lồng ghép nội dung và trang bị thiết bị phục vụ giảng dạy kiến thức phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường.

Đại diện ngành Giáo dục Lâm Đồng cũng chia sẻ kinh nghiệm phối hợp với lực lượng Công an địa phương. Theo đó, 100% trường phổ thông trên địa bàn đã được chỉ đạo phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh; các cơ sở giáo dục duy trì trao đổi thông tin hai chiều với cha mẹ học sinh để kịp thời nắm bắt tình hình.

Ảnh minh họa.

Không để phòng, chống bạo lực học đường chỉ dừng ở văn bản

Từ thực tiễn triển khai, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh cho rằng một số điểm nghẽn vẫn tồn tại, nhất là năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm và cơ chế phối hợp giữa các lực lượng.

Thứ trưởng lưu ý: “Nếu chỉ giao thêm nhiệm vụ mà chưa xác định rõ thẩm quyền, đầu mối, nguồn lực và cách đánh giá kết quả thì khó tạo chuyển biến bền vững”.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả, nhận diện nguy cơ mới, làm rõ khó khăn từ cơ sở và đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện từng địa phương. Yêu cầu đặt ra là xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể, bảo đảm cơ chế kết nối giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng liên quan, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ học sinh.